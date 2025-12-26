https://sarabic.ae/20251226/ترامب-هناك-فرصة-جيدة-للتوصل-إلى-اتفاق-تسوية-خلال-زيارة-زيلينسكي-إلى-فلوريدا-1108616505.html

ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق تسوية خلال زيارة زيلينسكي إلى فلوريدا

ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق تسوية خلال زيارة زيلينسكي إلى فلوريدا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، تقديره الإيجابي لفرص التوصل إلى اتفاق تسوية مع فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته المرتقبة لفلوريدا. 26.12.2025

وقال ترامب في اتصال هاتفي مع صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية: "حسنًا، أعتقد أن لدينا فرصة جيدة لذلك"، مشيرًا إلى احتمالات إبرام اتفاق تسوية خلال زيارة زيلينسكي.وأضاف ترامب: "أعتقد أنهم [الأوكرانيون] يريدون تحقيق ذلك الآن، وأعتقد أن روسيا تريد أيضًا ذلك. لكن في كل مرة يريد أحد الطرفين، لا يريد الآخر".من المتوقع أن يلتقي زيلينسكي مع ترامب في فلوريدا يوم الأحد، وصرح ترامب بأنه سيقدم معه خطة سلام جديدة من 20 بندا. يتضمن إطار الخطة منطقة منزوعة السلاح مقترحة، ومن المتوقع أن يركز الاجتماع على الضمانات الأمنية الأمريكية.

