عربي
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251227/ترامب-يلتقي-زيلينسكي-الأحد-المقبل-في-فلوريدا-1108618648.html
ترامب يلتقي زيلينسكي الأحد المقبل في فلوريدا
ترامب يلتقي زيلينسكي الأحد المقبل في فلوريدا
سبوتنيك عربي
أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي فلاديمير زيلينسكي يوم الأحد المقبل في ولاية فلوريدا. 27.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-27T03:47+0000
2025-12-27T03:47+0000
ترامب
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103897566_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_c4c818ef264c3c4a7f8c4324e789ecb6.jpg
وأوضح البيت الأبيض، وفق جدول أعمال الرئيس الأمريكي، أن اجتماعا ثنائيا سيعقد بين ترامب وزيلينسكي في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي في مدينة بالم بيتش، الموافق الحادية عشرة مساء بتوقيت موسكو.وكان ترامب قد أعرب في وقت سابق، اليوم، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى تفاهم مع زيلينسكي خلال هذا اللقاء، مشيرا إلى احتمال تحقيق تقدم في عدد من القضايا المطروحة على جدول المباحثات.وفي تصريحات أدلى بها عشية الاجتماع، قال إن المقترحات التي يقدمها زيلينسكي بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا "لا قيمة لها" من دون موافقته، لكنه أكد في الوقت ذاته ثقته بإمكانية عقد اجتماع "مثمر" خلال عطلة نهاية الأسبوع، من دون أن يحدد حينها مكانه أو توقيته. كما أشار إلى أنه يعتزم التحدث قريبًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وفي إطار ما يُعرف بمناقشة "خطة السلام" الأمريكية، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد استقبل مطلع ديسمبر/كانون الأول في الكرملين المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، إلى جانب جاريد كوشنر صهر ترامب، واستمرت المحادثات بين الجانبين نحو خمس ساعات، لكنها لم تفضِ إلى التوصل إلى صيغة توافقية.وأوضح بوتين لاحقًا أن واشنطن قامت بتقسيم الخطة الأصلية، التي تضمنت 27 بندًا، إلى أربعة حزم منفصلة لبحثها على مراحل، مشيرًا إلى أنه ناقش معظم النقاط، مع وجود مسائل لم توافق عليها موسكو.وفي مرحلة لاحقة، استضافت برلين مفاوضات بين وفدي الولايات المتحدة وأوكرانيا، وقد أفادت تقارير بأن الدول الغربية وافقت في ختامها على تقديم ضمانات أمنية لكييف على غرار المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي. وفي المقابل، طالب الجانب الأمريكي أوكرانيا بتقديم تنازلات إقليمية، بحسب ما صرّح به رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك.وخلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، أجرى رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف في مدينة ميامي جولتين إضافيتين من المحادثات مع ويتكوف وكوشنر.وذكر الكرملين أن المبعوث الروسي اطّلع خلال اللقاءات على تفاصيل الاتصالات التي أجراها الجانب الأمريكي مع الأوكرانيين والأوروبيين. بدوره، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن موسكو ستبلور موقفها اللاحق بشأن التسوية على أساس المعطيات التي تلقتها، دون الكشف عن مضمونها.
https://sarabic.ae/20251226/ترامب-هناك-فرصة-جيدة-للتوصل-إلى-اتفاق-تسوية-خلال-زيارة-زيلينسكي-إلى-فلوريدا-1108616505.html
https://sarabic.ae/20251226/ترامب-زيلينسكي-ليس-لديه-أي-شيء-حتى-أوافق-عليه-1108615035.html
ترامب يلتقي زيلينسكي الأحد المقبل في فلوريدا

03:47 GMT 27.12.2025
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
© Sputnik . Stringer
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي فلاديمير زيلينسكي يوم الأحد المقبل في ولاية فلوريدا.
وأوضح البيت الأبيض، وفق جدول أعمال الرئيس الأمريكي، أن اجتماعا ثنائيا سيعقد بين ترامب وزيلينسكي في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي في مدينة بالم بيتش، الموافق الحادية عشرة مساء بتوقيت موسكو.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق تسوية خلال زيارة زيلينسكي إلى فلوريدا
أمس, 23:10 GMT
وكان ترامب قد أعرب في وقت سابق، اليوم، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى تفاهم مع زيلينسكي خلال هذا اللقاء، مشيرا إلى احتمال تحقيق تقدم في عدد من القضايا المطروحة على جدول المباحثات.
وفي تصريحات أدلى بها عشية الاجتماع، قال إن المقترحات التي يقدمها زيلينسكي بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا "لا قيمة لها" من دون موافقته، لكنه أكد في الوقت ذاته ثقته بإمكانية عقد اجتماع "مثمر" خلال عطلة نهاية الأسبوع، من دون أن يحدد حينها مكانه أو توقيته. كما أشار إلى أنه يعتزم التحدث قريبًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي السياق ذاته، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، يوم الجمعة، إن الخطة التي تطرحها كييف لتسوية النزاع تختلف إلى حد كبير عن تلك التي تجري مناقشتها مع الجانب الأمريكي.
وفي إطار ما يُعرف بمناقشة "خطة السلام" الأمريكية، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد استقبل مطلع ديسمبر/كانون الأول في الكرملين المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، إلى جانب جاريد كوشنر صهر ترامب، واستمرت المحادثات بين الجانبين نحو خمس ساعات، لكنها لم تفضِ إلى التوصل إلى صيغة توافقية.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
ترامب: زيلينسكي ليس لديه أي شيء حتى أوافق عليه
أمس, 21:56 GMT
وأوضح بوتين لاحقًا أن واشنطن قامت بتقسيم الخطة الأصلية، التي تضمنت 27 بندًا، إلى أربعة حزم منفصلة لبحثها على مراحل، مشيرًا إلى أنه ناقش معظم النقاط، مع وجود مسائل لم توافق عليها موسكو.
وفي مرحلة لاحقة، استضافت برلين مفاوضات بين وفدي الولايات المتحدة وأوكرانيا، وقد أفادت تقارير بأن الدول الغربية وافقت في ختامها على تقديم ضمانات أمنية لكييف على غرار المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي. وفي المقابل، طالب الجانب الأمريكي أوكرانيا بتقديم تنازلات إقليمية، بحسب ما صرّح به رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، أجرى رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف في مدينة ميامي جولتين إضافيتين من المحادثات مع ويتكوف وكوشنر.
وذكر الكرملين أن المبعوث الروسي اطّلع خلال اللقاءات على تفاصيل الاتصالات التي أجراها الجانب الأمريكي مع الأوكرانيين والأوروبيين. بدوره، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن موسكو ستبلور موقفها اللاحق بشأن التسوية على أساس المعطيات التي تلقتها، دون الكشف عن مضمونها.
