https://sarabic.ae/20251203/إعلام-وفد-التفاوض-الأوكراني-سيلتقي-مساعدي-ترامب-في-ميامي-الخميس-1107793943.html
إعلام: وفد التفاوض الأوكراني سيلتقي مساعدي ترامب في ميامي الخميس
إعلام: وفد التفاوض الأوكراني سيلتقي مساعدي ترامب في ميامي الخميس
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، سيلتقيان اليوم الخميس أمين مجلس الأمن القومي والدفاع... 03.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-03T22:46+0000
2025-12-03T22:46+0000
2025-12-03T22:47+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/03/1107771616_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_67cf1128057541bd9e30fb9434c07aea.jpg
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول أمريكي بارز قوله إن "ويتكوف وكوشنر يعتزمان لقاء كبير المفاوضين الأوكرانيين، رستم عمروف، يوم الخميس في ميامي، لإجراء مزيد من المحادثات".مباحثات الخمس ساعاتواستقبل بوتين ويتكوف وكوشنر في الكرملين يوم الثلاثاء، حيث ناقش الطرفان على مدى نحو خمس ساعات الملامح الأساسية للخطة الأمريكية للسلام، دون التوصل إلى صيغة تسوية نهائية.واتفق الطرفان على مواصلة العمل وعدم كشف تفاصيل ما دار في الجلسة. وضم الوفد الروسي كيريل دميترييف مدير الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، إلى جانب مساعد الرئيس يوري أوشاكوف.وقبل التوجه إلى موسكو، التقت الوفود الأمريكية ممثلين عن أوكرانيا. ووفق وسائل إعلام غربية، شملت المباحثات في ولاية فلوريدا قضايا تبادل الأراضي، وضمانات الأمن، واستحالة انضمام أوكرانيا إلى الناتو، دون التوصل إلى اتفاق نهائي.كما ذكرت تقارير إعلامية أن الوفد الأمريكي كان يخطط لزيارة دولة أوروبية للقاء فلاديمير زيلينسكي بعد اجتماعه مع بوتين، لكن الاجتماع أُلغي لاحقاً. وقال زيلينسكي اليوم إنه يجري التحضير للقاء جديد بين وفده وممثلي ترامب.
https://sarabic.ae/20251203/ترامب-لقاء-ويتكوف-وكوشنر-مع-بوتين-كان-جيدا-للغاية-1107793492.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/03/1107771616_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_c7e96154d6697e9f97779b088aa4c0d1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم
إعلام: وفد التفاوض الأوكراني سيلتقي مساعدي ترامب في ميامي الخميس
22:46 GMT 03.12.2025 (تم التحديث: 22:47 GMT 03.12.2025)
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، سيلتقيان اليوم الخميس أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عمروف، في مدينة ميامي، لإجراء المزيد من المباحثات حول تسوية الأزمة الأوكرانية.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول أمريكي بارز قوله إن "ويتكوف وكوشنر يعتزمان لقاء كبير المفاوضين الأوكرانيين، رستم عمروف، يوم الخميس في ميامي، لإجراء مزيد من المحادثات".
واستقبل بوتين ويتكوف وكوشنر في الكرملين يوم الثلاثاء، حيث ناقش الطرفان على مدى نحو خمس ساعات
الملامح الأساسية للخطة الأمريكية للسلام، دون التوصل إلى صيغة تسوية نهائية.
واتفق الطرفان على مواصلة العمل وعدم كشف تفاصيل ما دار في الجلسة. وضم الوفد الروسي كيريل دميترييف مدير الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، إلى جانب مساعد الرئيس يوري أوشاكوف.
وقبل التوجه إلى موسكو، التقت الوفود الأمريكية ممثلين عن أوكرانيا. ووفق وسائل إعلام غربية، شملت المباحثات في ولاية فلوريدا قضايا تبادل الأراضي، وضمانات الأمن، واستحالة انضمام أوكرانيا إلى الناتو، دون التوصل إلى اتفاق نهائي.
كما ذكرت تقارير إعلامية أن الوفد الأمريكي كان يخطط لزيارة دولة أوروبية للقاء فلاديمير زيلينسكي بعد اجتماعه مع بوتين، لكن الاجتماع أُلغي لاحقاً. وقال زيلينسكي اليوم إنه يجري التحضير للقاء جديد بين وفده وممثلي ترامب.