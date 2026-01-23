https://sarabic.ae/20260123/المفوضية-الأوروبية-ترفض-التعليق-على-طلب-واشنطن-بوجود-عسكري-غير-محدود-في-غرينلاند-1109560127.html

المفوضية الأوروبية ترفض التعليق على طلب واشنطن بوجود عسكري غير محدود في غرينلاند

رفضت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، باولا بينو، اليوم الجمعة، التعليق على طلب الولايات المتحدة، بشأن وجود عسكري غير محدود في غرينلاند. 23.01.2026, سبوتنيك عربي

وقالت في ردها على أحد الصحفيين حول ما إذا كان بإمكان المفوضية الأوروبية توضيح موقفها بشأن المعلومات التي تفيد بأن الولايات المتحدة تسعى للحصول على تفويض مطلق لوجود عسكري غير محدود في غرينلاند، وما إذا كان هذا الأمر قد نوقش في الاجتماع الذي عقد بين رئيس الوزراء الدنماركي والأمين العام لحلف الناتو، اليوم الجمعة: "لم نشارك في الاجتماع الثنائي الذي ذكرتموه اليوم. لذا، من الواضح أننا لا نستطيع التعليق على هذا الأمر".وقالت لاين: "الاتحاد الأوروبي ينظر إلى غرينلاند كمركز استراتيجي في منطقة حيوية من العالم لتطوير خطوط الملاحة العالمية".وتابعت: "غرينلاند ليست مجرد أرض في منطقة محورية على خريطة العالم، بل هي أرض غنية بالمواد الخام الحيوية، ومركز استراتيجي مهم لتطوير خطوط الملاحة العالمية".وأضافت أن "مصير غرينلاند بيد شعبها".نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي: الصراع في أوكرانيا يتطور وفقا لسيناريو موسكوكالاس: الاتحاد الأوروبي يعتزم مضاعفة التمويل المخصص لغرينلاند

