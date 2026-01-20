https://sarabic.ae/20260120/كالاس-الاتحاد-الأوروبي-يعتزم-مضاعفة-التمويل-المخصص-لغرينلاند-1109438083.html
كالاس: الاتحاد الأوروبي يعتزم مضاعفة التمويل المخصص لغرينلاند
كالاس: الاتحاد الأوروبي يعتزم مضاعفة التمويل المخصص لغرينلاند
صرحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم مضاعفة تمويله لغرينلاند.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104510621_0:0:1251:705_1920x0_80_0_0_a5f87e9e08e3113cf1930229109cf4ec.jpg
وقالت كالاس، خلال كلمة ألقتها في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي: "إن الاتحاد الأوروبي يعتزم مضاعفة تمويله لغرينلاند في الميزانية المتعددة السنوات المقبلة ابتداء من عام 2028".وأضافت: "يحقق تعاوننا مع غرينلاند نتائج ملموسة، لا سيما في مجالات التعليم وتنمية المهارات والتنمية المستدامة. وقد اقترحت المفوضية الأوروبية مضاعفة دعمنا المالي لغرينلاند، والذي سيدرج في الميزانية متعددة السنوات المقبلة للاتحاد الأوروبي (2028-2034)".وقالت كالاس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في القاهرة: "التصريحات التي نسمعها بشأن غرينلاند، مثيرة للقلق البالغ، وقد ناقشنا هذا الأمر فيما بيننا نحن الأوروبيين، إذا كان هذا تهديدا حقيقيا، فماذا سيكون ردنا؟ لطالما كانت الدنمارك حليفا موثوقا للولايات المتحدة، وكل هذه التصريحات لا تسهم في الاستقرار العالمي".وتابعت: "القانون الدولي واضح، وهو الحماية الوحيدة للدول الصغيرة".
https://sarabic.ae/20260118/دميترييف-ينصح-كالاس-بعدم-شرب-الكحول-قبل-التصريحات-1109356611.html
كالاس: الاتحاد الأوروبي يعتزم مضاعفة التمويل المخصص لغرينلاند
13:01 GMT 20.01.2026 (تم التحديث: 13:02 GMT 20.01.2026)
صرحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم مضاعفة تمويله لغرينلاند.
وقالت كالاس، خلال كلمة ألقتها في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي: "إن الاتحاد الأوروبي يعتزم مضاعفة تمويله لغرينلاند في الميزانية المتعددة السنوات المقبلة ابتداء من عام 2028".
وأضافت: "يحقق تعاوننا مع غرينلاند نتائج ملموسة، لا سيما في مجالات التعليم وتنمية المهارات والتنمية المستدامة. وقد اقترحت المفوضية الأوروبية مضاعفة دعمنا المالي لغرينلاند، والذي سيدرج في الميزانية متعددة السنوات المقبلة للاتحاد الأوروبي (2028-2034)".
صرحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في وقت سابق، بأن دول الاتحاد الأوروبي ناقشت ردود الفعل المحتملة في حال تحوّلت التهديدات الأمريكية بشأن غرينلاند إلى واقع، مشيرة إلى أن تصريحات واشنطن بشأن غرينلاند "مثيرة للقلق".
وقالت كالاس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في القاهرة: "التصريحات التي نسمعها بشأن غرينلاند، مثيرة للقلق البالغ، وقد ناقشنا هذا الأمر فيما بيننا نحن الأوروبيين، إذا كان هذا تهديدا حقيقيا، فماذا سيكون ردنا؟ لطالما كانت الدنمارك حليفا موثوقا للولايات المتحدة، وكل هذه التصريحات لا تسهم في الاستقرار العالمي".
وتابعت: "القانون الدولي واضح، وهو الحماية الوحيدة للدول الصغيرة".