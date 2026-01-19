"إس تي - 6035".. نظام روسي لفحص الشاحنات وتأمين المعابر الحدودية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
10:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:52 GMT
7 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الجيش السوري يسيطر على مدينة الطبقة وسد الفرات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
17:10 GMT
21 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الاتفاق منطقي بعد تآكل البنية الداخلية لـ"قسد"
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مصر ترفض فكرة الاعتراف بـ"صومالي لاند" وتعتبر الصومال بعد استراتيجي أمني لها
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260119/إس-تي---6035-نظام-روسي-لفحص-الشاحنات-وتأمين-المعابر-الحدودية-1109403410.html
"إس تي - 6035".. نظام روسي لفحص الشاحنات وتأمين المعابر الحدودية
"إس تي - 6035".. نظام روسي لفحص الشاحنات وتأمين المعابر الحدودية
سبوتنيك عربي
تطور روسيا أنظمة فحص متنوعة لتلبية احتياجات العسكرية والمدنية على السواء، فيما يتعلق بتأمين المواقع الاستراتيجية والممرات والمعابر الحدودية، ومنها أنظمة مصممة... 19.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-19T17:35+0000
2026-01-19T17:35+0000
أخبار العالم الآن
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/13/1109404136_0:0:611:344_1920x0_80_0_0_ae0eed047ecf4f3d02266ef541dbcf2a.jpg
وتكمن أهمية أنظمة فحص الشاحنات في توفير الوقت والجهد في نفس الوقت الذي تحقق فيه نتائج دقيقة، ومنها نظام "إس تي - 6035"، الذي يعد أحد أكثر أنظمة الفحص غير التداخلي تطورا، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن هذا النظام يوفر قدرات عالية الدقة والفعالية لفحص البضائع المنقولة على متن الشاحنات، مع أداء تقني غير مسبوق ووظائف نوعية تعزز من كفاءة الإجراءات الأمنية والجمركية.ويعتمد نظام "إس تي - 6035" على خط كواشف مقوس مقترن بمسرع إلكتروني خطي قوي وآمن، يتيح إنتاج صور عالية الجودة تسمح بالكشف الدقيق عن محتويات الشحنات، بما في ذلك المواد المحجوبة أو المخفية داخل الحاويات المعدنية السميكة.كما يتيح النظام تقدير وزن الشحنة كاملة أو جزئيا أثناء عملية المسح، إضافة إلى قدرته على التمييز الدقيق بين المعادن الثقيلة مثل الرصاص والتنغستن.ومن أبرز الوظائف المتقدمة التي يقدمها النظام، خاصية استعادة الرقم الذري الفعال، التي تتيح رؤية المحتوى الحقيقي خلف مواد ذات رقم ذري غير معروف، وهو ما يساعد في تجاوز تأثير جدران الحاويات وتحسين دقة الصورة النهائية.كما تتوفر وظيفة قياس الوزن بالأشعة السينية، التي تسهم في التحقق من بيانات الشحن ومطابقتها مع المحتوى الفعلي.ويغطي النظام مركبات يصل طولها إلى 20 مترا، وعرضها إلى 3 أمتار، وارتفاعها إلى 4.5 أمتار، ما يجعله مناسبا للاستخدام في الموانئ والمعابر الحدودية والمناطق اللوجستية، كما يتميز بقدرة تشغيلية عالية تضمن فحص عدد كبير من المركبات في وقت قياسي.
https://sarabic.ae/20210818/نظام-إخلاء-برشوت-روسي-حديث-يمكنه-تأمين-ناطحات-السحاب-الإماراتية-1049874295.html
https://sarabic.ae/20260110/بوتينا---إم-نظام-إنذار-مبكر-روسي-لتأمين-الحدود-صور-1109092668.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/13/1109404136_0:0:537:403_1920x0_80_0_0_1c244f5bc8eb12505b1903bd8bc075b0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا

"إس تي - 6035".. نظام روسي لفحص الشاحنات وتأمين المعابر الحدودية

17:35 GMT 19.01.2026
© Photo / ROEنظام فحص روسي للمعابر الحدودية
نظام فحص روسي للمعابر الحدودية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
© Photo / ROE
تابعنا عبر
تطور روسيا أنظمة فحص متنوعة لتلبية احتياجات العسكرية والمدنية على السواء، فيما يتعلق بتأمين المواقع الاستراتيجية والممرات والمعابر الحدودية، ومنها أنظمة مصممة لفحص الشاحنات الضخمة دون تدخل بشري.
وتكمن أهمية أنظمة فحص الشاحنات في توفير الوقت والجهد في نفس الوقت الذي تحقق فيه نتائج دقيقة، ومنها نظام "إس تي - 6035"، الذي يعد أحد أكثر أنظمة الفحص غير التداخلي تطورا، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
حريق هائل في برج الشعلة في دبي، الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2021
نظام إخلاء مظلي روسي حديث يمكنه تأمين ناطحات السحاب الإماراتية
18 أغسطس 2021, 10:45 GMT
ولفت الموقع إلى أن هذا النظام يوفر قدرات عالية الدقة والفعالية لفحص البضائع المنقولة على متن الشاحنات، مع أداء تقني غير مسبوق ووظائف نوعية تعزز من كفاءة الإجراءات الأمنية والجمركية.
ويعتمد نظام "إس تي - 6035" على خط كواشف مقوس مقترن بمسرع إلكتروني خطي قوي وآمن، يتيح إنتاج صور عالية الجودة تسمح بالكشف الدقيق عن محتويات الشحنات، بما في ذلك المواد المحجوبة أو المخفية داخل الحاويات المعدنية السميكة.
ويمتاز "إس تي - 6035" بقدرة اختراق تصل إلى 400 ملم (40 سم) من الفولاذ، إلى جانب حساسية تباين تبلغ 0.5 في المئة، مع إمكانية التمييز بين أربع مجموعات مختلفة من المواد.
كما يتيح النظام تقدير وزن الشحنة كاملة أو جزئيا أثناء عملية المسح، إضافة إلى قدرته على التمييز الدقيق بين المعادن الثقيلة مثل الرصاص والتنغستن.
بوتينا - إم نظام إنذار مبكر روسي لحرس الحدود - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
"بوتينا - إم".. نظام إنذار مبكر روسي لتأمين الحدود.. صور
10 يناير, 16:13 GMT
ومن أبرز الوظائف المتقدمة التي يقدمها النظام، خاصية استعادة الرقم الذري الفعال، التي تتيح رؤية المحتوى الحقيقي خلف مواد ذات رقم ذري غير معروف، وهو ما يساعد في تجاوز تأثير جدران الحاويات وتحسين دقة الصورة النهائية.
كما تتوفر وظيفة قياس الوزن بالأشعة السينية، التي تسهم في التحقق من بيانات الشحن ومطابقتها مع المحتوى الفعلي.
ويغطي النظام مركبات يصل طولها إلى 20 مترا، وعرضها إلى 3 أمتار، وارتفاعها إلى 4.5 أمتار، ما يجعله مناسبا للاستخدام في الموانئ والمعابر الحدودية والمناطق اللوجستية، كما يتميز بقدرة تشغيلية عالية تضمن فحص عدد كبير من المركبات في وقت قياسي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала