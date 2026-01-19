https://sarabic.ae/20260119/إس-تي---6035-نظام-روسي-لفحص-الشاحنات-وتأمين-المعابر-الحدودية-1109403410.html

"إس تي - 6035".. نظام روسي لفحص الشاحنات وتأمين المعابر الحدودية

"إس تي - 6035".. نظام روسي لفحص الشاحنات وتأمين المعابر الحدودية

تطور روسيا أنظمة فحص متنوعة لتلبية احتياجات العسكرية والمدنية على السواء، فيما يتعلق بتأمين المواقع الاستراتيجية والممرات والمعابر الحدودية، ومنها أنظمة مصممة...

وتكمن أهمية أنظمة فحص الشاحنات في توفير الوقت والجهد في نفس الوقت الذي تحقق فيه نتائج دقيقة، ومنها نظام "إس تي - 6035"، الذي يعد أحد أكثر أنظمة الفحص غير التداخلي تطورا، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن هذا النظام يوفر قدرات عالية الدقة والفعالية لفحص البضائع المنقولة على متن الشاحنات، مع أداء تقني غير مسبوق ووظائف نوعية تعزز من كفاءة الإجراءات الأمنية والجمركية.ويعتمد نظام "إس تي - 6035" على خط كواشف مقوس مقترن بمسرع إلكتروني خطي قوي وآمن، يتيح إنتاج صور عالية الجودة تسمح بالكشف الدقيق عن محتويات الشحنات، بما في ذلك المواد المحجوبة أو المخفية داخل الحاويات المعدنية السميكة.كما يتيح النظام تقدير وزن الشحنة كاملة أو جزئيا أثناء عملية المسح، إضافة إلى قدرته على التمييز الدقيق بين المعادن الثقيلة مثل الرصاص والتنغستن.ومن أبرز الوظائف المتقدمة التي يقدمها النظام، خاصية استعادة الرقم الذري الفعال، التي تتيح رؤية المحتوى الحقيقي خلف مواد ذات رقم ذري غير معروف، وهو ما يساعد في تجاوز تأثير جدران الحاويات وتحسين دقة الصورة النهائية.كما تتوفر وظيفة قياس الوزن بالأشعة السينية، التي تسهم في التحقق من بيانات الشحن ومطابقتها مع المحتوى الفعلي.ويغطي النظام مركبات يصل طولها إلى 20 مترا، وعرضها إلى 3 أمتار، وارتفاعها إلى 4.5 أمتار، ما يجعله مناسبا للاستخدام في الموانئ والمعابر الحدودية والمناطق اللوجستية، كما يتميز بقدرة تشغيلية عالية تضمن فحص عدد كبير من المركبات في وقت قياسي.

