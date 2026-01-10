"بوتينا - إم".. نظام إنذار مبكر روسي لتأمين الحدود.. صور

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مخطط بريطاني- فرنسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
17:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ضربة عسكرية روسية لمواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ "أوريشنيك" ردا على الهجوم الإرهابي على مقر إقامة بوتين
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مآلات اشتباكات حلب بين القوات السورية وقوات "قسد"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
"بوتينا - إم".. نظام إنذار مبكر روسي لتأمين الحدود.. صور
سبوتنيك عربي
تمثل قوات حرس الحدود أحد أهم أفرع الجيوش الحديثة لأن مهامها تتطلب يقظة دائمة سواء في وقت الحرب أو حتى في أوقات السلم لمواجهة محاولات التسلل سواء كانت من عناصر...
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار العالم الآن
وتزداد المهمة صعوبة بالنسبة للدول مترامية الأطراف التي لديها حدود مشتركة تمتد لآلاف الكيلومترات مع دول أخرى قد يعاني بعضها من انفلات أمني أو اضطرابات داخلية تؤثر بطريقة أو بأخرى على دول الجوار.ولهذا السبب تستخدم الجيوش الحديثة مزيجا من الأساليب التقليدية والتقنيات الحديثة لزيادة كفاءة تأمين الحدود ومواجهة محاولات التسلل ومنها نظام الإنذار المبكر المحمول "بوتينا - إم"، الذي يمكنه تنفيذ مهامه دون أن يكتشفه الطرف الآخر، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويمتلك هذا النظام مجموعة متطورة من المجسات الأرضية التي تعمل آليا لتوفير إنذار مبكر وكشف أي محاولات تسلل في بيئات ميدانية مختلفة.ويتميز هذا النظام بأنه مصمم للنشر السريع في الميدان وقدرته على العمل بصورة مستقلة لمراقبة منطقة التغطية الخاصة به دون أي تدخل بشري.أبرز المواصفات الفنيةويعتمد هذا النظام على استخدام تقنيات متعددة في آن واحد تشمل المجسات الزلزالية ووسائل رصد الموجات الدقيقة والموجات الراديوية والأشعة تحت الحمراء وأسلاك القطع، إضافة إلى المجسات المغناطيسية، بصورة تمكنه من بناء شبكة استشعار متكاملة توفر وعيا آنيا بالوضع الميداني في نطاق تغطيته.ويوفر النظام الروسي "بوتينا - إم" خاصية الإرسال اللاسلكي الآمن للإنذارات بما يسمح بنقل البيانات إلى مراكز القيادة والتحكم حتى في المناطق البعيدة مع إمكانية التشغيل المتواصل على مدار الساعة لحماية الحدود والمنشآت الحيوية.كما يتميز بسهولة النشر والصيانة إضافة إلى إمكانية توافقه مع الأنظمة المختلفة الخاصة بتأمين الحدود بصورة تجعله اختيارا مثاليا لمهام المراقبة العسكرية والأمنية وحماية البنى التحتية الحساسة.
الأخبار
16:13 GMT 10.01.2026
© Photo / ROE"بوتينا - إم" نظام إنذار مبكر روسي لحرس الحدود
تمثل قوات حرس الحدود أحد أهم أفرع الجيوش الحديثة لأن مهامها تتطلب يقظة دائمة سواء في وقت الحرب أو حتى في أوقات السلم لمواجهة محاولات التسلل سواء كانت من عناصر تابعة لدول أو تابعة لشبكات الجرائم العابرة للحدود.
وتزداد المهمة صعوبة بالنسبة للدول مترامية الأطراف التي لديها حدود مشتركة تمتد لآلاف الكيلومترات مع دول أخرى قد يعاني بعضها من انفلات أمني أو اضطرابات داخلية تؤثر بطريقة أو بأخرى على دول الجوار.
© Photo / ROE"بوتينا - إم" نظام إنذار مبكر روسي لحرس الحدود
"بوتينا - إم" نظام إنذار مبكر روسي لحرس الحدود
ولهذا السبب تستخدم الجيوش الحديثة مزيجا من الأساليب التقليدية والتقنيات الحديثة لزيادة كفاءة تأمين الحدود ومواجهة محاولات التسلل ومنها نظام الإنذار المبكر المحمول "بوتينا - إم"، الذي يمكنه تنفيذ مهامه دون أن يكتشفه الطرف الآخر، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
ويمتلك هذا النظام مجموعة متطورة من المجسات الأرضية التي تعمل آليا لتوفير إنذار مبكر وكشف أي محاولات تسلل في بيئات ميدانية مختلفة.
© Photo / ROE"بوتينا - إم" نظام إنذار مبكر روسي لحرس الحدود
ويتميز هذا النظام بأنه مصمم للنشر السريع في الميدان وقدرته على العمل بصورة مستقلة لمراقبة منطقة التغطية الخاصة به دون أي تدخل بشري.

أبرز المواصفات الفنية

مدة العمل المتصلة دون توقف: من 90 إلى 300 يوم
نطاق تحويل البيانات لمراكز القيادة: 1000 متر
طول الحدود التي يمكن تأمينها: 100 كلم
عدد نقاط الرصد التابعة للنظام: 250 نقطة.
© Photo / ROE"بوتينا - إم" نظام إنذار مبكر روسي لحرس الحدود
ويعتمد هذا النظام على استخدام تقنيات متعددة في آن واحد تشمل المجسات الزلزالية ووسائل رصد الموجات الدقيقة والموجات الراديوية والأشعة تحت الحمراء وأسلاك القطع، إضافة إلى المجسات المغناطيسية، بصورة تمكنه من بناء شبكة استشعار متكاملة توفر وعيا آنيا بالوضع الميداني في نطاق تغطيته.
3 رادارات روسية تكشف مواقع إطلاق قذائف المدفعية والهاون
27 أغسطس 2024, 11:56 GMT
ويوفر النظام الروسي "بوتينا - إم" خاصية الإرسال اللاسلكي الآمن للإنذارات بما يسمح بنقل البيانات إلى مراكز القيادة والتحكم حتى في المناطق البعيدة مع إمكانية التشغيل المتواصل على مدار الساعة لحماية الحدود والمنشآت الحيوية.
كما يتميز بسهولة النشر والصيانة إضافة إلى إمكانية توافقه مع الأنظمة المختلفة الخاصة بتأمين الحدود بصورة تجعله اختيارا مثاليا لمهام المراقبة العسكرية والأمنية وحماية البنى التحتية الحساسة.
© Sputnikفارا - في آر"... رادار روسي يرصد تحركات القوات البرية
