دميترييف ينصح كالاس بعدم شرب الكحول قبل التصريحات

نصح كيريل دميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بعدم شرب الكحول قبل النشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكتب دميترييف على منصة "إكس" تعليقا على رد فعل كالاس على الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على الدول الأوروبية بسبب مناوراتها العسكرية في غرينلاند: "عزيزتي كايا، ربما من الأفضل عدم شرب الكحول قبل كتابة المنشورات. إن تهديد الولايات المتحدة بـ'الفقر' ليس استعراضاً للقوة كما تظنين".
قالت كالاس سابقاً إن الرسوم الجمركية المفروضة على غرينلاند ستجعل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أفقر وستصرف حلف الناتو عن مساعدة أوكرانيا.
وأشارت كالاس أيضاً في تعليقها إلى أن روسيا والصين "تستفيدان من الانقسامات بين الحلفاء".
في وقت سابق، صرحت كالاس، أمام أعضاء البرلمان الأوروبي أن العالم يمرّ بظروفٍ تستدعي البدء في الشرب الكحول.