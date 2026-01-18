دميترييف ينصح كالاس بعدم شرب الكحول قبل التصريحات

عربي
نصح كيريل دميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بعدم شرب الكحول قبل النشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكتب دميترييف على منصة "إكس" تعليقا على رد فعل كالاس على الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على الدول الأوروبية بسبب مناوراتها العسكرية في غرينلاند: "عزيزتي كايا، ربما من الأفضل عدم شرب الكحول قبل كتابة المنشورات. إن تهديد الولايات المتحدة بـ'الفقر' ليس استعراضاً للقوة كما تظنين".
قالت كالاس سابقاً إن الرسوم الجمركية المفروضة على غرينلاند ستجعل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أفقر وستصرف حلف الناتو عن مساعدة أوكرانيا.
غرينلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
ضابط أمريكي متقاعد: مزاعم ترامب بشأن غرينلاند تكشف عجز أوروبا التام
05:07 GMT
وأشارت كالاس أيضاً في تعليقها إلى أن روسيا والصين "تستفيدان من الانقسامات بين الحلفاء".
في وقت سابق، صرحت كالاس، أمام أعضاء البرلمان الأوروبي أن العالم يمرّ بظروفٍ تستدعي البدء في الشرب الكحول.
ترامب: فرض 10% رسوم على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا بسبب غرينلاند
الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعا طارئا بعد تهديد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية بسبب غرينلاند
