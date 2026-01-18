ضابط أمريكي متقاعد: مزاعم ترامب بشأن غرينلاند تكشف عجز أوروبا التام

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:18 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:24 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:34 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:45 GMT
14 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
13:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
جهود دبلوماسية روسية لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، و قوات "قسد" تنسحب إلى شرق الفرات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
10:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:52 GMT
7 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260118/ضابط-أمريكي-متقاعد-مزاعم-ترامب-بشأن-غرينلاند-تكشف-عجز-أوروبا-التام-1109355184.html
ضابط أمريكي متقاعد: مزاعم ترامب بشأن غرينلاند تكشف عجز أوروبا التام
ضابط أمريكي متقاعد: مزاعم ترامب بشأن غرينلاند تكشف عجز أوروبا التام
سبوتنيك عربي
أكد المقدم المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانيال ديفيس، أن مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غرينلاند قد تكشف عن عجز أوروبا التام. 18.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-18T05:07+0000
2026-01-18T05:07+0000
غرينلاند
الناتو
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1f/1099103165_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_efff73c97e46bca39513b32317314bed.jpg
وقال ديفيس على قناته في "يوتيوب": "لن تدخل أوروبا في حرب مع أمريكا بسبب غرينلاند… سيكون ذلك قمة الحماقة".وتابع: "سيبدو الأمر على هذا النحو: أيها الضعفاء، ستفعلون ما نقوله لكم وإلا سنقتلكم".أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% ابتداء من فبراير/شباط على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا، والتي سترتفع لاحقًا إلى 25% وستظل سارية المفعول حتى يتم التوصل إلى اتفاق لشراء الولايات المتحدة لغرينلاند.غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية، ومع ذلك، صرّح ترامب مرارًا وتكرارًا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة. وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرةً إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.ترامب: فرض 10% رسوم على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا بسبب غرينلاندترامب: الولايات المتحدة تحاول شراء غرينلاند منذ أكثر من 150 عاما
https://sarabic.ae/20260117/ماكرون-تهديدات-ترامب-بفرض-رسوم-جمركية-على-خلفية-التوتر-حول-غرينلاند-غير-مقبولة-1109348605.html
غرينلاند
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1f/1099103165_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_55b3f137bda47335dbe52cd5e2c1ed62.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غرينلاند, الناتو, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
غرينلاند, الناتو, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

ضابط أمريكي متقاعد: مزاعم ترامب بشأن غرينلاند تكشف عجز أوروبا التام

05:07 GMT 18.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaغرينلاند
غرينلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
تابعنا عبر
أكد المقدم المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانيال ديفيس، أن مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غرينلاند قد تكشف عن عجز أوروبا التام.
وقال ديفيس على قناته في "يوتيوب": "لن تدخل أوروبا في حرب مع أمريكا بسبب غرينلاند… سيكون ذلك قمة الحماقة".

وأضاف: "إذا استسلمت أوروبا لمطالب واشنطن، فسيتضح للجميع أن أيام الشراكة عبر الأطلسي قد ولت إلى الأبد".

وتابع: "سيبدو الأمر على هذا النحو: أيها الضعفاء، ستفعلون ما نقوله لكم وإلا سنقتلكم".
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
ماكرون: تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على خلفية التوتر حول غرينلاند غير مقبولة
أمس, 19:27 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% ابتداء من فبراير/شباط على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا، والتي سترتفع لاحقًا إلى 25% وستظل سارية المفعول حتى يتم التوصل إلى اتفاق لشراء الولايات المتحدة لغرينلاند.
غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية، ومع ذلك، صرّح ترامب مرارًا وتكرارًا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة. وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرةً إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.
ترامب: فرض 10% رسوم على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا بسبب غرينلاند
ترامب: الولايات المتحدة تحاول شراء غرينلاند منذ أكثر من 150 عاما
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала