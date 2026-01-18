https://sarabic.ae/20260118/ضابط-أمريكي-متقاعد-مزاعم-ترامب-بشأن-غرينلاند-تكشف-عجز-أوروبا-التام-1109355184.html
ضابط أمريكي متقاعد: مزاعم ترامب بشأن غرينلاند تكشف عجز أوروبا التام
ضابط أمريكي متقاعد: مزاعم ترامب بشأن غرينلاند تكشف عجز أوروبا التام
سبوتنيك عربي
أكد المقدم المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانيال ديفيس، أن مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غرينلاند قد تكشف عن عجز أوروبا التام. 18.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-18T05:07+0000
2026-01-18T05:07+0000
2026-01-18T05:07+0000
غرينلاند
الناتو
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1f/1099103165_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_efff73c97e46bca39513b32317314bed.jpg
وقال ديفيس على قناته في "يوتيوب": "لن تدخل أوروبا في حرب مع أمريكا بسبب غرينلاند… سيكون ذلك قمة الحماقة".وتابع: "سيبدو الأمر على هذا النحو: أيها الضعفاء، ستفعلون ما نقوله لكم وإلا سنقتلكم".أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% ابتداء من فبراير/شباط على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا، والتي سترتفع لاحقًا إلى 25% وستظل سارية المفعول حتى يتم التوصل إلى اتفاق لشراء الولايات المتحدة لغرينلاند.غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية، ومع ذلك، صرّح ترامب مرارًا وتكرارًا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة. وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرةً إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.ترامب: فرض 10% رسوم على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا بسبب غرينلاندترامب: الولايات المتحدة تحاول شراء غرينلاند منذ أكثر من 150 عاما
https://sarabic.ae/20260117/ماكرون-تهديدات-ترامب-بفرض-رسوم-جمركية-على-خلفية-التوتر-حول-غرينلاند-غير-مقبولة-1109348605.html
غرينلاند
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1f/1099103165_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_55b3f137bda47335dbe52cd5e2c1ed62.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غرينلاند, الناتو, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
غرينلاند, الناتو, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ضابط أمريكي متقاعد: مزاعم ترامب بشأن غرينلاند تكشف عجز أوروبا التام
أكد المقدم المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانيال ديفيس، أن مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غرينلاند قد تكشف عن عجز أوروبا التام.
وقال ديفيس على قناته في "يوتيوب": "لن تدخل أوروبا في حرب مع أمريكا بسبب غرينلاند… سيكون ذلك قمة الحماقة".
وأضاف: "إذا استسلمت أوروبا لمطالب واشنطن، فسيتضح للجميع أن أيام الشراكة عبر الأطلسي قد ولت إلى الأبد".
وتابع: "سيبدو الأمر على هذا النحو: أيها الضعفاء، ستفعلون ما نقوله لكم وإلا سنقتلكم".
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% ابتداء من فبراير/شباط على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا، والتي سترتفع لاحقًا إلى 25% وستظل سارية المفعول حتى يتم التوصل إلى اتفاق لشراء الولايات المتحدة لغرينلاند.
غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية، ومع ذلك، صرّح ترامب مرارًا وتكرارًا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة. وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرةً إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.