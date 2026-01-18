https://sarabic.ae/20260118/ضابط-أمريكي-متقاعد-مزاعم-ترامب-بشأن-غرينلاند-تكشف-عجز-أوروبا-التام-1109355184.html

ضابط أمريكي متقاعد: مزاعم ترامب بشأن غرينلاند تكشف عجز أوروبا التام

أكد المقدم المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانيال ديفيس، أن مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غرينلاند قد تكشف عن عجز أوروبا التام. 18.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال ديفيس على قناته في "يوتيوب": "لن تدخل أوروبا في حرب مع أمريكا بسبب غرينلاند… سيكون ذلك قمة الحماقة".وتابع: "سيبدو الأمر على هذا النحو: أيها الضعفاء، ستفعلون ما نقوله لكم وإلا سنقتلكم".أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% ابتداء من فبراير/شباط على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا، والتي سترتفع لاحقًا إلى 25% وستظل سارية المفعول حتى يتم التوصل إلى اتفاق لشراء الولايات المتحدة لغرينلاند.غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية، ومع ذلك، صرّح ترامب مرارًا وتكرارًا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة. وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرةً إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.ترامب: فرض 10% رسوم على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا بسبب غرينلاندترامب: الولايات المتحدة تحاول شراء غرينلاند منذ أكثر من 150 عاما

