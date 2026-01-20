https://sarabic.ae/20260120/بث-مباشر-لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-حول-نتائج-عمل-الدبلوماسية-الروسية-لعام-2025-تدقيق-دون-نشر-1109416766.html
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية لعام 2025. 20.01.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
الأخبار
08:05 GMT 20.01.2026 (تم التحديث: 08:17 GMT 20.01.2026)
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية لعام 2025.
وعن الهجوم الأمريكي على فنزويلا، أوضح لافروف: "الهجوم الأمريكي على فنزويلا، غزو مسلح وحشي".
وأشار أنه "كان من الصعب في السابق تصور أن المناقشات حول غرينلاند ستؤدي إلى مسألة الحفاظ على وحدة حلف الناتو".
وفيما يخص الشأن الإيراني، قال لافروف: "وبالطبع، فإن المحاولات العلنية المعلنة من قبل قوى خارجية لزعزعة استقرار الوضع السياسي الداخلي في إيران تثير قلقا بالغا".
وحول وضع اليابان النووي، ذكر: "اليابان تتحدث علنا بالفعل عن ضرورة مراجعة وضعها كدولة غير نووية".
وأضاف: "اليوم العالم يلعب لعبة، من الأقوى هو على حق".
وشدد على أن "روسيا ستواصل الدفاع عن مصالحها بشكل ثابت، ولن تسمح بالتعامل التعسفي مع حقوقها القانونية".