نبض افريقيا
السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
من الملعب
"نقطة" بين برشلونة وريال مدريد... وفرصة آرسنال الأخيرة لتحقيق اللقب
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
12:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:03 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
17:52 GMT
8 د
أمساليوم
بث مباشر
بث مباشر.. لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية لعام 2025
بث مباشر.. لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية لعام 2025

08:05 GMT 20.01.2026 (تم التحديث: 08:17 GMT 20.01.2026)
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية لعام 2025.
وعن الهجوم الأمريكي على فنزويلا، أوضح لافروف: "الهجوم الأمريكي على فنزويلا، غزو مسلح وحشي".
وأشار أنه "كان من الصعب في السابق تصور أن المناقشات حول غرينلاند ستؤدي إلى مسألة الحفاظ على وحدة حلف الناتو".

وفيما يخص الشأن الإيراني، قال لافروف: "وبالطبع، فإن المحاولات العلنية المعلنة من قبل قوى خارجية لزعزعة استقرار الوضع السياسي الداخلي في إيران تثير قلقا بالغا".

وحول وضع اليابان النووي، ذكر: "اليابان تتحدث علنا بالفعل عن ضرورة مراجعة وضعها كدولة غير نووية".
وأضاف: "اليوم العالم يلعب لعبة، من الأقوى هو على حق".

وشدد على أن "روسيا ستواصل الدفاع عن مصالحها بشكل ثابت، ولن تسمح بالتعامل التعسفي مع حقوقها القانونية".

