مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
09:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
من الملعب
"نقطة" بين برشلونة وريال مدريد... وفرصة آرسنال الأخيرة لتحقيق اللقب
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
12:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:03 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
17:52 GMT
8 د
أمساليوم
بث مباشر
"سبوتنيك" تكشف عن خسائر الدول الأوروبية جراء تعريفات ترامب الجمركية بشأن غرينلاند
"سبوتنيك" تكشف عن خسائر الدول الأوروبية جراء تعريفات ترامب الجمركية بشأن غرينلاند
قد تصل خسائر العديد من الدول الأوروبية، التي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض تعريفات جمركية عليها على خلفية معارضتها لنيته ضم غرينلاند إلى بلاده، إلى... 20.01.2026, سبوتنيك عربي
وبلغ إجمالي حجم واردات الولايات المتحدة من البلدان المذكورة أعلاه خلال الأشهر الـ12 الماضية (من ديسمبر/ كانون الأول 2024 إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2025) 397.92 مليار دولار، أو بمتوسط 33.16 مليار دولار شهريًا.وفقا لنتائج الـ12 شهرا الماضية، كانت ألمانيا أكبر مورّد للولايات المتحدة من بين الدول الثمانية، التي أرسلت بضائع بقيمة 164.4 مليار دولار إلى الأمريكيين.وأعلن ترامب، يوم السبت الماضي، فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على واردات الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، ابتداء من الأول من فبراير/ شباط المقبل.وذكرت وكالة "بلومبيرغ"، نقلاً عن مصادر، أن "الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى حل دبلوماسي قبل اتخاذ أي إجراءات مضادة ضد الولايات المتحدة".التجارة بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة تقفز بنحو 25% في العام الأول لولاية ترامب
06:39 GMT 20.01.2026
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
قد تصل خسائر العديد من الدول الأوروبية، التي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض تعريفات جمركية عليها على خلفية معارضتها لنيته ضم غرينلاند إلى بلاده، إلى ما يزيد قليلًا عن 71 مليار دولار هذا العام، وذلك وفقًا لحسابات أجرتها وكالة "سبوتنيك"، استنادًا إلى بيانات من "يوروستات" ووكالات الإحصاء الوطنية.
وبلغ إجمالي حجم واردات الولايات المتحدة من البلدان المذكورة أعلاه خلال الأشهر الـ12 الماضية (من ديسمبر/ كانون الأول 2024 إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2025) 397.92 مليار دولار، أو بمتوسط 33.16 مليار دولار شهريًا.

وبالتالي، خلال الأشهر الأربعة التي تُفرض فيها تعرفة جمركية بنسبة 10%، قد يواجه المصدّرون الأوروبيون عبئًا بقيمة 13.26 مليار دولار، وخلال الأشهر السبعة المتبقية من العام الحالي، ومع فرض تعرفة بنسبة 25%، قد يصل العبء إلى 58.03 مليار دولار. وعليه، فإن قيمة التعرفة الجمركية المحتملة لهذا العام بالدولار الأمريكي قد تصل إلى نحو 71.29 مليار دولار.

وفقا لنتائج الـ12 شهرا الماضية، كانت ألمانيا أكبر مورّد للولايات المتحدة من بين الدول الثمانية، التي أرسلت بضائع بقيمة 164.4 مليار دولار إلى الأمريكيين.

واستوردت الولايات المتحدة بضائع بقيمة 90.1 مليار دولار من المملكة المتحدة، و51.48 مليار دولار من فرنسا، و49.19 مليار دولار من هولندا، و16.65 مليار دولار من السويد، و10.66 مليار دولار من الدنمارك. أما أقل الواردات فكانت من فنلندا (8.9 مليار دولار) والنرويج (6.54 مليار دولار).

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
قمة أوروبية خلال الأيام المقبلة للرد على رسوم ترامب الجمركية بسبب غرينلاند
أمس, 02:39 GMT
وأعلن ترامب، يوم السبت الماضي، فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على واردات الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، ابتداء من الأول من فبراير/ شباط المقبل.

وسترتفع هذه التعرفة في يونيو/ حزيران المقبل إلى 25%، و"ستبقى سارية المفعول حتى تُبرم الولايات المتحدة صفقة شراء غرينلاند".

وذكرت وكالة "بلومبيرغ"، نقلاً عن مصادر، أن "الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى حل دبلوماسي قبل اتخاذ أي إجراءات مضادة ضد الولايات المتحدة".
