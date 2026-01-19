عربي
التجارة بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة تقفز بنحو 25% في العام الأول لولاية ترامب
التجارة بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة تقفز بنحو 25% في العام الأول لولاية ترامب
التجارة بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة تقفز بنحو 25% في العام الأول لولاية ترامب
سبوتنيك عربي
وفقًا لحسابات وكالة "سبوتنيك" استنادًا إلى بيانات الجمارك الأمريكية، فإن حجم التجارة بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة قد نما بنسبة الربع، ليصل إلى ما يقرب... 19.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-19T07:42+0000
2026-01-19T07:42+0000
اقتصاد
اقتصاد روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103785682_0:0:1809:1018_1920x0_80_0_0_7b55755f5e614c49cca20cf211a2de32.jpg
وهكذا، ارتفع حجم التبادل التجاري بين موسكو وواشنطن خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، إلى 3.9 مليار دولار، مقارنةً بـ 3.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، في عهد جو بايدن. وبذلك، زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 23.9% على أساس سنوي.كما أن الأدوية الأمريكية (27.9 مليون دولار) ومعدات الأشعة السينية (23.6 مليون دولار) مطلوبة أيضاً في السوق الروسية.في الوقت نفسه، زادت روسيا إمدادات الأسمدة النيتروجينية إلى الولايات المتحدة من يناير إلى أكتوبر، حيث تضاعفت الصادرات على أساس سنوي لتصل إلى 1.1 مليار دولار. وكان ثاني أكبر سلعة تصدرها الشركات الروسية إلى الأسواق الأمريكية هو البلاتين (732.9 مليون دولار)، وثالث أكبر سلعة هي أسمدة البوتاس (266.5 مليون دولار).بالإضافة إلى ذلك، قامت موسكو بتصدير توربينات الغاز (80.7 مليون دولار) والخشب الرقائقي (61.1 مليون دولار) إلى واشنطن.أوروبا ترفع وارداتها من الأسمدة الروسية إلى أعلى مستوى منذ 4 سنواتبولندا ترفع شراء الأسمدة الروسية إلى مستوى قياسي
https://sarabic.ae/20260119/دول-الاتحاد-الأوروبي-تتجاوز-حصتها-المخصصة-لاستيراد-الألمنيوم-الروسي-1109382648.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103785682_312:0:1699:1040_1920x0_80_0_0_a50a8ad0f95902f96dd8b86cdf63bc60.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, اقتصاد روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد, اقتصاد روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

التجارة بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة تقفز بنحو 25% في العام الأول لولاية ترامب

07:42 GMT 19.01.2026
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصوربدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب المحادثات في ألاسكا
بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب المحادثات في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
© Sputnik . РИА Новости
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وفقًا لحسابات وكالة "سبوتنيك" استنادًا إلى بيانات الجمارك الأمريكية، فإن حجم التجارة بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة قد نما بنسبة الربع، ليصل إلى ما يقرب من 4 مليارات دولار، خلال السنة الأولى من إدارة دونالد ترامب الجديدة.
وهكذا، ارتفع حجم التبادل التجاري بين موسكو وواشنطن خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، إلى 3.9 مليار دولار، مقارنةً بـ 3.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، في عهد جو بايدن. وبذلك، زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 23.9% على أساس سنوي.

ورّدت الولايات المتحدة أكبر كمية من الأدوات الطبية إلى روسيا خلال الأشهر العشرة الماضية، بقيمة 53.9 مليون دولار، إلى جانب أنواع مختلفة من الصلصات والشراب بقيمة 34.9 مليون دولار. وجاءت معدات التحليل الكيميائي في المرتبة الثالثة من حيث الصادرات بقيمة 33.8 مليون دولار.

كما أن الأدوية الأمريكية (27.9 مليون دولار) ومعدات الأشعة السينية (23.6 مليون دولار) مطلوبة أيضاً في السوق الروسية.
مصنع كراسنويارسك للألمنيوم الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
دول الاتحاد الأوروبي تتجاوز حصتها المخصصة لاستيراد الألمنيوم الروسي
05:46 GMT
في الوقت نفسه، زادت روسيا إمدادات الأسمدة النيتروجينية إلى الولايات المتحدة من يناير إلى أكتوبر، حيث تضاعفت الصادرات على أساس سنوي لتصل إلى 1.1 مليار دولار. وكان ثاني أكبر سلعة تصدرها الشركات الروسية إلى الأسواق الأمريكية هو البلاتين (732.9 مليون دولار)، وثالث أكبر سلعة هي أسمدة البوتاس (266.5 مليون دولار).
بالإضافة إلى ذلك، قامت موسكو بتصدير توربينات الغاز (80.7 مليون دولار) والخشب الرقائقي (61.1 مليون دولار) إلى واشنطن.
أوروبا ترفع وارداتها من الأسمدة الروسية إلى أعلى مستوى منذ 4 سنوات
بولندا ترفع شراء الأسمدة الروسية إلى مستوى قياسي
