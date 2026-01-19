https://sarabic.ae/20260119/التجارة-بين-روسيا-الاتحادية--والولايات-المتحدة-تقفز-بنحو-25-في-العام-الأول-لولاية-ترامب-1109384948.html

التجارة بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة تقفز بنحو 25% في العام الأول لولاية ترامب

التجارة بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة تقفز بنحو 25% في العام الأول لولاية ترامب

سبوتنيك عربي

وفقًا لحسابات وكالة "سبوتنيك" استنادًا إلى بيانات الجمارك الأمريكية، فإن حجم التجارة بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة قد نما بنسبة الربع، ليصل إلى ما يقرب... 19.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-19T07:42+0000

2026-01-19T07:42+0000

2026-01-19T07:42+0000

اقتصاد

اقتصاد روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103785682_0:0:1809:1018_1920x0_80_0_0_7b55755f5e614c49cca20cf211a2de32.jpg

وهكذا، ارتفع حجم التبادل التجاري بين موسكو وواشنطن خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، إلى 3.9 مليار دولار، مقارنةً بـ 3.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، في عهد جو بايدن. وبذلك، زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 23.9% على أساس سنوي.كما أن الأدوية الأمريكية (27.9 مليون دولار) ومعدات الأشعة السينية (23.6 مليون دولار) مطلوبة أيضاً في السوق الروسية.في الوقت نفسه، زادت روسيا إمدادات الأسمدة النيتروجينية إلى الولايات المتحدة من يناير إلى أكتوبر، حيث تضاعفت الصادرات على أساس سنوي لتصل إلى 1.1 مليار دولار. وكان ثاني أكبر سلعة تصدرها الشركات الروسية إلى الأسواق الأمريكية هو البلاتين (732.9 مليون دولار)، وثالث أكبر سلعة هي أسمدة البوتاس (266.5 مليون دولار).بالإضافة إلى ذلك، قامت موسكو بتصدير توربينات الغاز (80.7 مليون دولار) والخشب الرقائقي (61.1 مليون دولار) إلى واشنطن.أوروبا ترفع وارداتها من الأسمدة الروسية إلى أعلى مستوى منذ 4 سنواتبولندا ترفع شراء الأسمدة الروسية إلى مستوى قياسي

https://sarabic.ae/20260119/دول-الاتحاد-الأوروبي-تتجاوز-حصتها-المخصصة-لاستيراد-الألمنيوم-الروسي-1109382648.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, اقتصاد روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية