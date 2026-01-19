https://sarabic.ae/20260119/التجارة-بين-روسيا-الاتحادية--والولايات-المتحدة-تقفز-بنحو-25-في-العام-الأول-لولاية-ترامب-1109384948.html
التجارة بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة تقفز بنحو 25% في العام الأول لولاية ترامب
وفقًا لحسابات وكالة "سبوتنيك" استنادًا إلى بيانات الجمارك الأمريكية، فإن حجم التجارة بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة قد نما بنسبة الربع، ليصل إلى ما يقرب... 19.01.2026
وهكذا، ارتفع حجم التبادل التجاري بين موسكو وواشنطن خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، إلى 3.9 مليار دولار، مقارنةً بـ 3.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، في عهد جو بايدن. وبذلك، زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 23.9% على أساس سنوي.كما أن الأدوية الأمريكية (27.9 مليون دولار) ومعدات الأشعة السينية (23.6 مليون دولار) مطلوبة أيضاً في السوق الروسية.في الوقت نفسه، زادت روسيا إمدادات الأسمدة النيتروجينية إلى الولايات المتحدة من يناير إلى أكتوبر، حيث تضاعفت الصادرات على أساس سنوي لتصل إلى 1.1 مليار دولار. وكان ثاني أكبر سلعة تصدرها الشركات الروسية إلى الأسواق الأمريكية هو البلاتين (732.9 مليون دولار)، وثالث أكبر سلعة هي أسمدة البوتاس (266.5 مليون دولار).بالإضافة إلى ذلك، قامت موسكو بتصدير توربينات الغاز (80.7 مليون دولار) والخشب الرقائقي (61.1 مليون دولار) إلى واشنطن.
وفقًا لحسابات وكالة "سبوتنيك" استنادًا إلى بيانات الجمارك الأمريكية، فإن حجم التجارة بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة قد نما بنسبة الربع، ليصل إلى ما يقرب من 4 مليارات دولار، خلال السنة الأولى من إدارة دونالد ترامب الجديدة.
وهكذا، ارتفع حجم التبادل التجاري بين موسكو وواشنطن خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، إلى 3.9 مليار دولار، مقارنةً بـ 3.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، في عهد جو بايدن. وبذلك، زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 23.9% على أساس سنوي.
ورّدت الولايات المتحدة أكبر كمية من الأدوات الطبية إلى روسيا خلال الأشهر العشرة الماضية، بقيمة 53.9 مليون دولار، إلى جانب أنواع مختلفة من الصلصات والشراب بقيمة 34.9 مليون دولار. وجاءت معدات التحليل الكيميائي في المرتبة الثالثة من حيث الصادرات بقيمة 33.8 مليون دولار.
كما أن الأدوية الأمريكية (27.9 مليون دولار) ومعدات الأشعة السينية (23.6 مليون دولار) مطلوبة أيضاً في السوق الروسية.
في الوقت نفسه، زادت روسيا إمدادات الأسمدة النيتروجينية إلى الولايات المتحدة من يناير إلى أكتوبر، حيث تضاعفت الصادرات على أساس سنوي لتصل إلى 1.1 مليار دولار. وكان ثاني أكبر سلعة تصدرها الشركات الروسية إلى الأسواق الأمريكية هو البلاتين (732.9 مليون دولار)، وثالث أكبر سلعة هي أسمدة البوتاس (266.5 مليون دولار).
بالإضافة إلى ذلك، قامت موسكو بتصدير توربينات الغاز (80.7 مليون دولار) والخشب الرقائقي (61.1 مليون دولار) إلى واشنطن.