دول الاتحاد الأوروبي تتجاوز حصتها المخصصة لاستيراد الألمنيوم الروسي

دول الاتحاد الأوروبي تتجاوز حصتها المخصصة لاستيراد الألمنيوم الروسي

تجاوزت دول الاتحاد الأوروبي حصتها السنوية لاستيراد الألمنيوم الروسي، بحلول نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، حيث كانت الإمدادات أعلى بنسبة 6% عن الحد المسموح به... 19.01.2026

وبحسب البيانات الرسمية لـ"يوروستات"، بلغ إجمالي واردات دول الاتحاد الأوروبي من الألمنيوم الروسي، خلال الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر 2025، نحو 290.7 ألف طن، متجاوزة بذلك السقف المحدد البالغ 275 ألف طن.وفي إطار حزمة العقوبات الـ16، فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على استيراد الألمنيوم الأولي من روسيا. ومن المقرر أن يكتمل الحظر بحلول نهاية عام 2026، وكان الحد الأقصى المسموح به للشراء بموجب العقوبات في عام 2025، هو 275 ألف طن سنويا.وفي وقت سابق، استنتجت وكالة "سبوتنيك"، استنادًا إلى حسابات أجرتها لبيانات "يوروستات"، أن دول الاتحاد الأوروبي خسرت 65% من صادراتها إلى روسيا، أو ما يقرب من 48 مليار يورو، في السنوات الأربع التي تلت فرض العقوبات ضد روسيا.وأكدت روسيا مرارًا أنها ستواجه ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بممارستها ضدها قبل سنوات عدة، والتي ما تزال في تصاعد. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة ضد روسيا. وقد أعربت الدول الغربية ذاتها مرات عدة عن رأيها بأن العقوبات المفروضة ضد روسيا، غير فعالة.روسيا تضاعف صادرات الشاي إلى الاتحاد الأوروبي 3 مرات في نوفمبربوتين: عقوبات الاتحاد الأوروبي على الأسمدة الروسية "غباء محض"

