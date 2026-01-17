https://sarabic.ae/20260117/روسيا-تضاعف-صادرات-الشاي-إلى-الاتحاد-الأوروبي-3-مرات-في-نوفمبر-1109331176.html
روسيا تضاعف صادرات الشاي إلى الاتحاد الأوروبي 3 مرات في نوفمبر
روسيا تضاعف صادرات الشاي إلى الاتحاد الأوروبي 3 مرات في نوفمبر
سبوتنيك عربي
ارتفعت صادرات روسيا من الشاي المحلي إلى الاتحاد الأوروبي للشهر الثالث على التوالي في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حيث تضاعف 3 مرات إلى 323 ألف يورو. 17.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-17T09:09+0000
2026-01-17T09:09+0000
2026-01-17T09:09+0000
روسيا
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103252/16/1032521644_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_905a9632072aad892426eb0cc40b1f06.jpg
وأجرت وكالة "سبوتنيك" تحليلا لبيانات مديرية "يوروستات" الأوروبية، أوضح أن روسيا زادت صادراتها من الشاي إلى الاتحاد الأوروبي 3 مرات في تشرين الثاني/نوفمبر إلى 323 ألف يورو.وكانت إمدادات الشاي الروسي إلى الاتحاد الأوروبي في نهاية الخريف هي الأعلى منذ حزيران/ يونيو الماضي، عندما بلغت 409 آلاف يورو.فيما استوردت لاتفيا 27 بالمئة من إجمالي الصادرات، بينما جاءت المشتريات المتبقية من مستوردين بنسب أصغر مثل فرنسا والبرتغال.كما رفعت بولندا وارداتها من الأسمدة الروسية إلى مستوى قياسي بلغ 555.1 مليون يورو خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني، إلى نوفمبر/ تشرين الثاني، 2025، وفقًا لتحليل أجرته وكالة "سبوتنيك"، لبيانات "يوروستات".وبالمقارنة مع العام السابق، زادت الواردات البولندية بنسبة 1.5 ضعف، لتصل إلى 555.1 مليون يورو مقارنةً بـ 365.4 مليون يورو في العام السابق.دراسة تحليلية: روسيا تتصدر صادرات زيت دوار الشمس عالميا متجاوزة أوكرانيا في 2025-2026
https://sarabic.ae/20251225/خبير-استقرار-الروبل-أفشل-استراتيجية-الغرب-في-تدمير-الاقتصاد-الروسي-1108570005.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103252/16/1032521644_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_f8de882dca89fb2c40036b3b6b45a56f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
روسيا تضاعف صادرات الشاي إلى الاتحاد الأوروبي 3 مرات في نوفمبر
ارتفعت صادرات روسيا من الشاي المحلي إلى الاتحاد الأوروبي للشهر الثالث على التوالي في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حيث تضاعف 3 مرات إلى 323 ألف يورو.
وأجرت وكالة "سبوتنيك" تحليلا لبيانات مديرية "يوروستات" الأوروبية، أوضح أن روسيا زادت صادراتها من الشاي إلى الاتحاد الأوروبي 3 مرات في تشرين الثاني/نوفمبر إلى 323 ألف يورو.
وكانت إمدادات الشاي الروسي إلى الاتحاد الأوروبي في نهاية الخريف هي الأعلى منذ حزيران/ يونيو الماضي، عندما بلغت 409 آلاف يورو.
وتعد ألمانيا أكبر مشتر للشاي من روسيا من بين دول التكتل، حيث استحوذت على 73 في المئة من إجمالي الإمدادات في نهاية الخريف.
25 ديسمبر 2025, 14:56 GMT
فيما استوردت لاتفيا 27 بالمئة من إجمالي الصادرات، بينما جاءت المشتريات المتبقية من مستوردين بنسب أصغر مثل فرنسا والبرتغال.
كما رفعت بولندا
وارداتها من الأسمدة الروسية إلى مستوى قياسي بلغ 555.1 مليون يورو خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني، إلى نوفمبر/ تشرين الثاني، 2025، وفقًا لتحليل أجرته وكالة "سبوتنيك"، لبيانات "يوروستات".
وبالمقارنة مع العام السابق، زادت الواردات البولندية بنسبة 1.5 ضعف، لتصل إلى 555.1 مليون يورو مقارنةً بـ 365.4 مليون يورو في العام السابق.