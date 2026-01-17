عربي
الجيش الروسي يحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه
روسيا تضاعف صادرات الشاي إلى الاتحاد الأوروبي 3 مرات في نوفمبر
روسيا تضاعف صادرات الشاي إلى الاتحاد الأوروبي 3 مرات في نوفمبر
سبوتنيك عربي
ارتفعت صادرات روسيا من الشاي المحلي إلى الاتحاد الأوروبي للشهر الثالث على التوالي في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حيث تضاعف 3 مرات إلى 323 ألف يورو.
ارتفعت صادرات روسيا من الشاي المحلي إلى الاتحاد الأوروبي للشهر الثالث على التوالي في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حيث تضاعف 3 مرات إلى 323 ألف يورو.
وأجرت وكالة "سبوتنيك" تحليلا لبيانات مديرية "يوروستات" الأوروبية، أوضح أن روسيا زادت صادراتها من الشاي إلى الاتحاد الأوروبي 3 مرات في تشرين الثاني/نوفمبر إلى 323 ألف يورو.
وكانت إمدادات الشاي الروسي إلى الاتحاد الأوروبي في نهاية الخريف هي الأعلى منذ حزيران/ يونيو الماضي، عندما بلغت 409 آلاف يورو.

وتعد ألمانيا أكبر مشتر للشاي من روسيا من بين دول التكتل، حيث استحوذت على 73 في المئة من إجمالي الإمدادات في نهاية الخريف.

روبل - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
خبير: استقرار الروبل أفشل استراتيجية الغرب في تدمير الاقتصاد الروسي
25 ديسمبر 2025, 14:56 GMT
فيما استوردت لاتفيا 27 بالمئة من إجمالي الصادرات، بينما جاءت المشتريات المتبقية من مستوردين بنسب أصغر مثل فرنسا والبرتغال.
كما رفعت بولندا وارداتها من الأسمدة الروسية إلى مستوى قياسي بلغ 555.1 مليون يورو خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني، إلى نوفمبر/ تشرين الثاني، 2025، وفقًا لتحليل أجرته وكالة "سبوتنيك"، لبيانات "يوروستات".
وبالمقارنة مع العام السابق، زادت الواردات البولندية بنسبة 1.5 ضعف، لتصل إلى 555.1 مليون يورو مقارنةً بـ 365.4 مليون يورو في العام السابق.
دراسة تحليلية: روسيا تتصدر صادرات زيت دوار الشمس عالميا متجاوزة أوكرانيا في 2025-2026
