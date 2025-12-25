https://sarabic.ae/20251225/خبير-استقرار-الروبل-أفشل-استراتيجية-الغرب-في-تدمير-الاقتصاد-الروسي-1108570005.html

خبير: استقرار الروبل أفشل استراتيجية الغرب في تدمير الاقتصاد الروسي

خبير: استقرار الروبل أفشل استراتيجية الغرب في تدمير الاقتصاد الروسي

أوضح بول غونشاروف، المحلل المالي المخضرم، والمدير العام لشركة "غونشاروف"، أن السياسة الروسية المدروسة واستقرار الروبل أديا إلى فشل استراتيجية الغرب في تدمير... 25.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال غونشاروف لوكالة "سبوتنيك": "أجبرت العقوبات روسيا على اتباع سياسة محافظة مدروسة جيدا للإدارة المالية، لم يكن هذا مسارا سهلا أو مريحا تماما، ولكنه مسار واضح ومفهوم، وفي روسيا، يمثل اختبارا واقعيا للعمل في حدود الإمكانيات المتاحة وعدم اللجوء إلى الاقتراض بلا حدود".وأكمل: "كان ثمن ذلك هو تقليص الروس لنفقاتهم واستيرادهم، وفي الوقت نفسه تطويرهم لشركات تستبدل الواردات بمنتجات محلية مماثلة أو حتى أفضل، والتي، من المثير للاهتمام، تجد مشترين جاهزين على الصعيد الدولي، بل وتُفضّل في بعض الحالات".وتابع متسائلا: "أين يكاد ينعدم الدين (نسبيا)؟ أين تتجه صناديق الاستثمار؟ تطوير بنية تحتية متينة وديناميكية، من الطرق والموانئ إلى التعليم لمستقبل واقعي قابل للتطبيق، روسيا تستوفي جميع الشروط".وحول موقع روسيا كشريك اقتصادي، قال: "من أبرز مؤشرات المصداقية النظر إلى البيانات الاقتصادية المتعلقة بروسيا بموضوعية تامة. كما يفيد معرفة التاريخ الحقيقي وراء العديد من المجالات الرئيسية في روسيا، سواءً أكانت الطاقة، أو الموارد المعدنية، أو التكنولوجيا المتقدمة، أو الزراعة، ورغم التعليقات السلبية المتكررة من الصحافة الغربية، والتي غالبا ما تكون قصصية وغير موثقة، فإن روسيا تُعتبر شريكا اقتصاديا موثوقا به للغاية، ومفتاحا للتقدم والتنمية المستدامة اليوم وفي المستقبل".بالأرقام .. بوتين يؤكد على قوة الاقتصاد الروسيإعلام أمريكي: الروبل الروسي يتصدر العملات العالمية أمام الدولار مسجلا أقوى أداء منذ عقود

