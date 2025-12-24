https://sarabic.ae/20251224/إعلام-أمريكي-الروبل-الروسي-يتصدر-العملات-العالمية-أمام-الدولار-مسجلا-أقوى-أداء-منذ-عقود-1108530939.html
إعلام أمريكي: الروبل الروسي يتصدر العملات العالمية أمام الدولار مسجلا أقوى أداء منذ عقود
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن الروبل الروسي ارتفع مقابل الدولار بأعلى وتيرة له منذ عام 1994 خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، متفوقا على جميع العملات العالمية
وجاء في بالمقال المنشور في تلك الوسائل: "هذا العام، تفوق الروبل الروسي على جميع العملات الرئيسية مقابل الدولار. ومنذ بداية العام، ارتفع الروبل بنسبة 45%، ويتداول حاليا عند نحو 78 روبلا للدولار. وتشير البيانات إلى أن ارتفاع قيمة الروبل خلال الأشهر الاثني عشر الماضية هو الأقوى منذ عام 1994 على الأقل". وفي وقت سابق من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، ذكر ملخص سعر الفائدة الرئيسي الصادر عن البنك المركزي الروسي أن ارتفاع قيمة الروبل منذ بداية العام قد انعكس بالفعل بشكل كبير على الأسعار. وأوضح بوتين، خلال "الخط المباشر" المخصص للحديث عن نتائج العام 2025 ، أن إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي في روسيا خطوة متعمدة وواعية، ووصفها بأنها ثمن يدفع مقابل الحفاظ على استقرار الاقتصاد والمؤشرات الاقتصادية الكلية.ولفت إلى أن روسيا تمكنت من تحقيق توازن في الميزانية، وأن جودة هذا التوازن تعادل مستوى عام 2021، وهو ما وصفه بـ"مؤشر على استقرار الاقتصاد".
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن الروبل الروسي ارتفع مقابل الدولار بأعلى وتيرة له منذ عام 1994 خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، متفوقا على جميع العملات العالمية الرئيسية.
وجاء في بالمقال المنشور في تلك الوسائل: "هذا العام، تفوق الروبل الروسي على جميع العملات الرئيسية مقابل الدولار. ومنذ بداية العام، ارتفع الروبل بنسبة 45%، ويتداول حاليا عند نحو 78 روبلا للدولار. وتشير البيانات إلى أن ارتفاع قيمة الروبل خلال الأشهر الاثني عشر الماضية هو الأقوى منذ عام 1994 على الأقل".
وأشارت تلك الوسائل إلى أن هذا الارتفاع تأثر بانخفاض الطلب على العملات الأجنبية في روسيا.
وفي وقت سابق من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، ذكر ملخص سعر الفائدة الرئيسي الصادر عن البنك المركزي الروسي أن ارتفاع قيمة الروبل منذ بداية العام قد انعكس بالفعل بشكل كبير على الأسعار.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال حواره المباشر مع المواطنين، أن البيانات تؤكد قوة الاقتصاد الروسي في ظل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والعقوبات الغربية المباشرة على موسكو.
وأوضح بوتين، خلال "الخط المباشر" المخصص للحديث عن نتائج العام 2025 ، أن إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي في روسيا خطوة متعمدة وواعية
، ووصفها بأنها ثمن يدفع مقابل الحفاظ على استقرار الاقتصاد والمؤشرات الاقتصادية الكلية.
ولفت إلى أن روسيا تمكنت من تحقيق توازن في الميزانية، وأن جودة هذا التوازن تعادل مستوى عام 2021، وهو ما وصفه بـ"مؤشر على استقرار الاقتصاد".