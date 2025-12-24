عربي
إعلام أمريكي: الروبل الروسي يتصدر العملات العالمية أمام الدولار مسجلا أقوى أداء منذ عقود
إعلام أمريكي: الروبل الروسي يتصدر العملات العالمية أمام الدولار مسجلا أقوى أداء منذ عقود
إعلام أمريكي: الروبل الروسي يتصدر العملات العالمية أمام الدولار مسجلا أقوى أداء منذ عقود
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن الروبل الروسي ارتفع مقابل الدولار بأعلى وتيرة له منذ عام 1994 خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، متفوقا على جميع العملات العالمية... 24.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-24T18:18+0000
2025-12-24T18:18+0000
روسيا
الروبل الروسي
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101378/90/1013789024_0:606:1487:1442_1920x0_80_0_0_06cff1388f8e6c65f87e9cff9242a903.jpg
وجاء في بالمقال المنشور في تلك الوسائل: "هذا العام، تفوق الروبل الروسي على جميع العملات الرئيسية مقابل الدولار. ومنذ بداية العام، ارتفع الروبل بنسبة 45%، ويتداول حاليا عند نحو 78 روبلا للدولار. وتشير البيانات إلى أن ارتفاع قيمة الروبل خلال الأشهر الاثني عشر الماضية هو الأقوى منذ عام 1994 على الأقل". وفي وقت سابق من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، ذكر ملخص سعر الفائدة الرئيسي الصادر عن البنك المركزي الروسي أن ارتفاع قيمة الروبل منذ بداية العام قد انعكس بالفعل بشكل كبير على الأسعار. وأوضح بوتين، خلال "الخط المباشر" المخصص للحديث عن نتائج العام 2025 ، أن إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي في روسيا خطوة متعمدة وواعية، ووصفها بأنها ثمن يدفع مقابل الحفاظ على استقرار الاقتصاد والمؤشرات الاقتصادية الكلية.ولفت إلى أن روسيا تمكنت من تحقيق توازن في الميزانية، وأن جودة هذا التوازن تعادل مستوى عام 2021، وهو ما وصفه بـ"مؤشر على استقرار الاقتصاد".
https://sarabic.ae/20251219/بالأرقام--بوتين-يؤكد-على-قوة-الاقتصاد-الروسي-1108333246.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101378/90/1013789024_0:467:1487:1582_1920x0_80_0_0_743de9c969ea03132f18106d81c73b19.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الروبل الروسي, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
روسيا, الروبل الروسي, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد

إعلام أمريكي: الروبل الروسي يتصدر العملات العالمية أمام الدولار مسجلا أقوى أداء منذ عقود

18:18 GMT 24.12.2025
© Sputnik . Mfrsim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصورأوراق نقدية روسية
أوراق نقدية روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
© Sputnik . Mfrsim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن الروبل الروسي ارتفع مقابل الدولار بأعلى وتيرة له منذ عام 1994 خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، متفوقا على جميع العملات العالمية الرئيسية.
وجاء في بالمقال المنشور في تلك الوسائل: "هذا العام، تفوق الروبل الروسي على جميع العملات الرئيسية مقابل الدولار. ومنذ بداية العام، ارتفع الروبل بنسبة 45%، ويتداول حاليا عند نحو 78 روبلا للدولار. وتشير البيانات إلى أن ارتفاع قيمة الروبل خلال الأشهر الاثني عشر الماضية هو الأقوى منذ عام 1994 على الأقل".

وأشارت تلك الوسائل إلى أن هذا الارتفاع تأثر بانخفاض الطلب على العملات الأجنبية في روسيا.

بوتين يؤكد قوة الاقتصاد الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
بالأرقام .. بوتين يؤكد على قوة الاقتصاد الروسي
19 ديسمبر, 11:00 GMT
وفي وقت سابق من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، ذكر ملخص سعر الفائدة الرئيسي الصادر عن البنك المركزي الروسي أن ارتفاع قيمة الروبل منذ بداية العام قد انعكس بالفعل بشكل كبير على الأسعار.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال حواره المباشر مع المواطنين، أن البيانات تؤكد قوة الاقتصاد الروسي في ظل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والعقوبات الغربية المباشرة على موسكو.

وأوضح بوتين، خلال "الخط المباشر" المخصص للحديث عن نتائج العام 2025 ، أن إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي في روسيا خطوة متعمدة وواعية، ووصفها بأنها ثمن يدفع مقابل الحفاظ على استقرار الاقتصاد والمؤشرات الاقتصادية الكلية.
ولفت إلى أن روسيا تمكنت من تحقيق توازن في الميزانية، وأن جودة هذا التوازن تعادل مستوى عام 2021، وهو ما وصفه بـ"مؤشر على استقرار الاقتصاد".
