رفعت بولندا وارداتها من الأسمدة الروسية إلى مستوى قياسي بلغ 555.1 مليون يورو خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني، إلى نوفمبر/ تشرين الثاني، 2025، وفقًا لتحليل... 17.01.2026, سبوتنيك عربي
بولندا ترفع شراء الأسمدة الروسية إلى مستوى قياسي
رفعت بولندا وارداتها من الأسمدة الروسية إلى مستوى قياسي بلغ 555.1 مليون يورو خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني، إلى نوفمبر/ تشرين الثاني، 2025، وفقًا لتحليل أجرته وكالة "سبوتنيك"، لبيانات "يوروستات".
وبالمقارنة مع العام السابق، زادت الواردات البولندية بنسبة 1.5 ضعف، لتصل إلى 555.1 مليون يورو مقارنةً بـ 365.4 مليون يورو في العام السابق.
وهذه أعلى قيمة مشتريات منذ عام 1999 على الأقل (البيانات السابقة غير متاحة للعموم).
واستحوذت بولندا بشكل أساسي على الأسمدة النيتروجينية من روسيا (323 مليون يورو)، تليها الأسمدة المختلطة (132.2 مليون يورو)، ثم أسمدة البوتاس (99.8 مليون يورو).
15 ديسمبر 2025, 23:40 GMT
علاوة على ذلك، ضاعفت الشركات البولندية وارداتها من الأسمدة الروسية ثلاث مرات في نوفمبر، لتصل إلى 48.3 مليون يورو مقارنةً بـ 15.3 مليون يورو في الشهر السابق.
وفي مارس/آذار 2025، زادت روسيا إمداداتها من الأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وفقا لتحليل وكالة "سبوتنيك" لبيانات "يوروستات".
وفي بداية الربيع، استورد الاتحاد الأوروبي أسمدة روسية بقيمة 206.1 مليون يورو، وهو ما يزيد بنحو 15% شهريا وسنويا. وفي الوقت ذاته، سجلت قيمة الواردات الأوروبية أعلى مستوى لها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حين بلغت 263.5 مليون يورو.
وكان المشتري الرئيسي للأسمدة الروسية في الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار هي بولندا
، التي زادت وارداتها بمقدار الربع في شهر واحد، إلى حد أقصى قدره 86.1 مليون يورو في عدة سنوات.