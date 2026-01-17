بولندا ترفع شراء الأسمدة الروسية إلى مستوى قياسي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
09:30 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:48 GMT
11 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يبحث تطورات الوضع في إيران
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:18 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:24 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:34 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:45 GMT
14 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
13:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
بولندا ترفع شراء الأسمدة الروسية إلى مستوى قياسي
بولندا ترفع شراء الأسمدة الروسية إلى مستوى قياسي
وبالمقارنة مع العام السابق، زادت الواردات البولندية بنسبة 1.5 ضعف، لتصل إلى 555.1 مليون يورو مقارنةً بـ 365.4 مليون يورو في العام السابق.وهذه أعلى قيمة مشتريات منذ عام 1999 على الأقل (البيانات السابقة غير متاحة للعموم).علاوة على ذلك، ضاعفت الشركات البولندية وارداتها من الأسمدة الروسية ثلاث مرات في نوفمبر، لتصل إلى 48.3 مليون يورو مقارنةً بـ 15.3 مليون يورو في الشهر السابق.وفي بداية الربيع، استورد الاتحاد الأوروبي أسمدة روسية بقيمة 206.1 مليون يورو، وهو ما يزيد بنحو 15% شهريا وسنويا. وفي الوقت ذاته، سجلت قيمة الواردات الأوروبية أعلى مستوى لها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حين بلغت 263.5 مليون يورو.وكان المشتري الرئيسي للأسمدة الروسية في الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار هي بولندا، التي زادت وارداتها بمقدار الربع في شهر واحد، إلى حد أقصى قدره 86.1 مليون يورو في عدة سنوات.الرئيس البولندي يؤكد لترامب أن موقف بلاده سيكون حاسما في اتفاق السلام بشأن أوكرانيا
https://sarabic.ae/20251215/تاسك-بولندا-لن-تشارك-في-القوات-متعددة-الجنسيات-المحتملة-في-أوكرانيا-1108204488.html
بولندا
بولندا ترفع شراء الأسمدة الروسية إلى مستوى قياسي

07:05 GMT 17.01.2026
© Sputnik . ILYA NAIMUSHIN / الانتقال إلى بنك الصورأكياس أسمدة روسية الصنع في مستودع شركة "سولجون" JSC في قرية تالنيكي في منطقة أوزورسكي بإقليم كراسنويارسك.
أكياس أسمدة روسية الصنع في مستودع شركة سولجون JSC في قرية تالنيكي في منطقة أوزورسكي بإقليم كراسنويارسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
رفعت بولندا وارداتها من الأسمدة الروسية إلى مستوى قياسي بلغ 555.1 مليون يورو خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني، إلى نوفمبر/ تشرين الثاني، 2025، وفقًا لتحليل أجرته وكالة "سبوتنيك"، لبيانات "يوروستات".
وبالمقارنة مع العام السابق، زادت الواردات البولندية بنسبة 1.5 ضعف، لتصل إلى 555.1 مليون يورو مقارنةً بـ 365.4 مليون يورو في العام السابق.
وهذه أعلى قيمة مشتريات منذ عام 1999 على الأقل (البيانات السابقة غير متاحة للعموم).
واستحوذت بولندا بشكل أساسي على الأسمدة النيتروجينية من روسيا (323 مليون يورو)، تليها الأسمدة المختلطة (132.2 مليون يورو)، ثم أسمدة البوتاس (99.8 مليون يورو).
تعزيز قوات الجيش البولندي على الحدود مع بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
تاسك: بولندا لن تشارك في القوات متعددة الجنسيات المحتملة في أوكرانيا
15 ديسمبر 2025, 23:40 GMT
علاوة على ذلك، ضاعفت الشركات البولندية وارداتها من الأسمدة الروسية ثلاث مرات في نوفمبر، لتصل إلى 48.3 مليون يورو مقارنةً بـ 15.3 مليون يورو في الشهر السابق.

وفي مارس/آذار 2025، زادت روسيا إمداداتها من الأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وفقا لتحليل وكالة "سبوتنيك" لبيانات "يوروستات".

وفي بداية الربيع، استورد الاتحاد الأوروبي أسمدة روسية بقيمة 206.1 مليون يورو، وهو ما يزيد بنحو 15% شهريا وسنويا. وفي الوقت ذاته، سجلت قيمة الواردات الأوروبية أعلى مستوى لها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حين بلغت 263.5 مليون يورو.
وكان المشتري الرئيسي للأسمدة الروسية في الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار هي بولندا، التي زادت وارداتها بمقدار الربع في شهر واحد، إلى حد أقصى قدره 86.1 مليون يورو في عدة سنوات.
الرئيس البولندي يؤكد لترامب أن موقف بلاده سيكون حاسما في اتفاق السلام بشأن أوكرانيا
