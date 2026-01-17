https://sarabic.ae/20260117/بولندا-ترفع-شراء-الأسمدة-الروسية-إلى-مستوى-قياسي-1109329595.html

بولندا ترفع شراء الأسمدة الروسية إلى مستوى قياسي

رفعت بولندا وارداتها من الأسمدة الروسية إلى مستوى قياسي بلغ 555.1 مليون يورو خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني، إلى نوفمبر/ تشرين الثاني، 2025، وفقًا لتحليل... 17.01.2026, سبوتنيك عربي

وبالمقارنة مع العام السابق، زادت الواردات البولندية بنسبة 1.5 ضعف، لتصل إلى 555.1 مليون يورو مقارنةً بـ 365.4 مليون يورو في العام السابق.وهذه أعلى قيمة مشتريات منذ عام 1999 على الأقل (البيانات السابقة غير متاحة للعموم).علاوة على ذلك، ضاعفت الشركات البولندية وارداتها من الأسمدة الروسية ثلاث مرات في نوفمبر، لتصل إلى 48.3 مليون يورو مقارنةً بـ 15.3 مليون يورو في الشهر السابق.وفي بداية الربيع، استورد الاتحاد الأوروبي أسمدة روسية بقيمة 206.1 مليون يورو، وهو ما يزيد بنحو 15% شهريا وسنويا. وفي الوقت ذاته، سجلت قيمة الواردات الأوروبية أعلى مستوى لها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حين بلغت 263.5 مليون يورو.وكان المشتري الرئيسي للأسمدة الروسية في الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار هي بولندا، التي زادت وارداتها بمقدار الربع في شهر واحد، إلى حد أقصى قدره 86.1 مليون يورو في عدة سنوات.الرئيس البولندي يؤكد لترامب أن موقف بلاده سيكون حاسما في اتفاق السلام بشأن أوكرانيا

