تاسك: بولندا لن تشارك في القوات متعددة الجنسيات المحتملة في أوكرانيا

تاسك: بولندا لن تشارك في القوات متعددة الجنسيات المحتملة في أوكرانيا

صرح رئيس الوزراء البولندي، دونالد تاسك، بأن بلاده لن تشارك في أي من القوات المتعددة الجنسيات المحتملة في أوكرانيا.

وارسو –سبوتنيك. وقال تاسك في تصريحات لدى عودته من محادثات في برلين بشأن أوكرانيا، بثها مكتبه: "هذا قرارنا المستقل. بولندا تقرر بنفسها أين ترسل جنودها وأين لا ترسلهم. هذا لا ينبع من نقص في العزيمة أو الشجاعة من جانبنا".كان المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ققال أمس الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية اتفقا على تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا مماثلة لتلك التي تنص عليها المادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو.وقال ميرتس خلال مؤتمر صحفي: "هذا اتفاق جوهري واسع النطاق، لم نشهد مثله من قبل، فالأوروبيون والأمريكيون على استعداد مشترك لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا".وأضاف: "أشار زيلينسكي صراحة إلى المادة الخامسة من معاهدة الناتو، ما يعني أن الحديث يدور حول ضمانات أمنية مماثلة لتلك التي يتمتع بها أعضاء الحلف".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، اليوم الاثنين، عن إحراز تقدم ملحوظ من قبل فرق التفاوض في برلين بشأن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا.وفي السياق ذاته، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، يوم أمس الأحد، عن إحراز "تقدم كبير" في محادثات السلام المتعلقة بأوكرانيا، بعد جلسة استمرت أكثر من خمس ساعات جمعت فلاديمير زيلينسكي، مع وفد أمريكي في العاصمة الألمانية برلين.يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استقبل في 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في الكرملين، المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي، مؤسس شركة "أفينيتي بارتنرز".وكانت زيارة الممثلين الأمريكيين إلى روسيا، مرتبطة بمناقشة "خطة السلام الأمريكية" لأوكرانيا. ووفقًا لتصريحات الرئيس بوتين، قسّم الجانب الأمريكي النقاط الـ27 للخطة إلى أربع مجموعات، واقترح مناقشتها بشكل منفصل.

