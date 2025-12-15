تاسك: بولندا لن تشارك في القوات متعددة الجنسيات المحتملة في أوكرانيا

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: تراخي المجتمع الدولي في السودان سيؤدي إلى تقسيمه
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: لدمشق وأنقرة مصلحة مشتركة في التخلص من "قسد" كتهديد لحكم النظام الجديد في سوريا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
12:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
تاسك: بولندا لن تشارك في القوات متعددة الجنسيات المحتملة في أوكرانيا

23:40 GMT 15.12.2025
© AP Photo / Michal Dyjukتعزيز قوات الجيش البولندي على الحدود مع بيلاروسيا
تعزيز قوات الجيش البولندي على الحدود مع بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Michal Dyjuk
تابعنا عبر
صرح رئيس الوزراء البولندي، دونالد تاسك، بأن بلاده لن تشارك في أي من القوات المتعددة الجنسيات المحتملة في أوكرانيا.
وارسو –سبوتنيك. وقال تاسك في تصريحات لدى عودته من محادثات في برلين بشأن أوكرانيا، بثها مكتبه: "هذا قرارنا المستقل. بولندا تقرر بنفسها أين ترسل جنودها وأين لا ترسلهم. هذا لا ينبع من نقص في العزيمة أو الشجاعة من جانبنا".

وأضاف: "لبولندا مهمة مختلفة. يجب علينا الدفاع عن الجناح الشرقي لحلف الناتو".

كان المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ققال أمس الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية اتفقا على تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا مماثلة لتلك التي تنص عليها المادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو.
وقال ميرتس خلال مؤتمر صحفي: "هذا اتفاق جوهري واسع النطاق، لم نشهد مثله من قبل، فالأوروبيون والأمريكيون على استعداد مشترك لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا".
وأضاف: "أشار زيلينسكي صراحة إلى المادة الخامسة من معاهدة الناتو، ما يعني أن الحديث يدور حول ضمانات أمنية مماثلة لتلك التي يتمتع بها أعضاء الحلف".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، اليوم الاثنين، عن إحراز تقدم ملحوظ من قبل فرق التفاوض في برلين بشأن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا.
رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تاسك: واشنطن تقول إن تنازلات كييف الإقليمية أمر لا مفر منه في اتفاقية السلام المستقبلية
أمس, 23:06 GMT
وفي السياق ذاته، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، يوم أمس الأحد، عن إحراز "تقدم كبير" في محادثات السلام المتعلقة بأوكرانيا، بعد جلسة استمرت أكثر من خمس ساعات جمعت فلاديمير زيلينسكي، مع وفد أمريكي في العاصمة الألمانية برلين.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استقبل في 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في الكرملين، المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي، مؤسس شركة "أفينيتي بارتنرز".
وكانت زيارة الممثلين الأمريكيين إلى روسيا، مرتبطة بمناقشة "خطة السلام الأمريكية" لأوكرانيا. ووفقًا لتصريحات الرئيس بوتين، قسّم الجانب الأمريكي النقاط الـ27 للخطة إلى أربع مجموعات، واقترح مناقشتها بشكل منفصل.
