توسك: واشنطن تقول إن تنازلات كييف الإقليمية أمر لا مفر منه في اتفاقية السلام المستقبلية

توسك: واشنطن تقول إن تنازلات كييف الإقليمية أمر لا مفر منه في اتفاقية السلام المستقبلية

صرح رئيس الوزراء البولندي، دونالد تاسك، بأن التنازلات الإقليمية الأوكرانية جزء من شروط الولايات المتحدة لضمان اتفاقية سلام بين موسكو وكييف. 15.12.2025, سبوتنيك عربي

موسكو –سبوتنيك. وأضاف تاسك للصحفيين يوم الاثنين: "لا أستطيع القول إن الأمريكيين قد حددوا بوضوح توقعاتهم بشأن التنازلات المحتملة. فقد أكد السيد ويتكوف (المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب) والسيد كوشنر (صهر ترامب) مرارًا وتكرارًا أن هذا القرار يجب أن يكون لأوكرانيا وحدها".ولفت رئيس الوزراء: "إذا كانت هناك ضمانات [أمنية] [لكييف]، فمن ناحية أخرى، هناك تنازلات. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يرونها لإقناع روسيا بالموافقة على مثل هذا الاتفاق".يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استقبل في 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في الكرملين، المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي، مؤسس شركة "أفينيتي بارتنرز".وكانت زيارة الممثلين الأمريكيين إلى روسيا، مرتبطة بمناقشة "خطة السلام الأمريكية" لأوكرانيا. ووفقًا لتصريحات الرئيس بوتين، قسّم الجانب الأمريكي النقاط الـ27 للخطة إلى أربع مجموعات، واقترح مناقشتها بشكل منفصل.

