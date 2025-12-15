https://sarabic.ae/20251215/ويتكوف-تم-تحقيق-الكثير-من-التقدم-في-المحادثات-بشأن-أوكرانيا-1108195033.html
ويتكوف: تم تحقيق الكثير من التقدم في المحادثات بشأن أوكرانيا
ويتكوف: تم تحقيق الكثير من التقدم في المحادثات بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، اليوم الاثنين، عن إحراز تقدم ملحوظ من قبل فرق التفاوض في برلين بشأن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا.
ونقلت وسائل إعلام عن ويتكوف قوله: "لقد تم إحراز تقدم ملحوظ في المحادثات".وأوضح ويتكوف أن "النقاشات ركزت على خطة سلام تضم 20 بندًا، إلى جانب برامج اقتصادية وملفات أخرى ذات صلة"، مشيرًا إلى أن "الاجتماع شهد مناقشات معمقة وبناءة"، بحسب وسائل إعلام غربية.وذكرت صحيفة ألمانية، في وقت سابق من يوم أمس، أن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي، رجل الأعمال جاريد كوشنر، وصلا إلى برلين، ضمن الوفد الأمريكي المشارك في مفاوضات السلام الأوكرانية.
وفي السياق ذاته، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، يوم أمس الأحد، عن إحراز "تقدم كبير" في محادثات السلام المتعلقة بأوكرانيا، بعد جلسة استمرت أكثر من خمس ساعات مع فلاديمير زيلينسكي، مع وفد أمريكي في العاصمة الألمانية برلين.
