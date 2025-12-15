عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251215/ويتكوف-تم-تحقيق-الكثير-من-التقدم-في-المحادثات-بشأن-أوكرانيا-1108195033.html
ويتكوف: تم تحقيق الكثير من التقدم في المحادثات بشأن أوكرانيا
ويتكوف: تم تحقيق الكثير من التقدم في المحادثات بشأن أوكرانيا
ونقلت وسائل إعلام عن ويتكوف قوله: "لقد تم إحراز تقدم ملحوظ في المحادثات".وأوضح ويتكوف أن "النقاشات ركزت على خطة سلام تضم 20 بندًا، إلى جانب برامج اقتصادية وملفات أخرى ذات صلة"، مشيرًا إلى أن "الاجتماع شهد مناقشات معمقة وبناءة"، بحسب وسائل إعلام غربية.وذكرت صحيفة ألمانية، في وقت سابق من يوم أمس، أن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي، رجل الأعمال جاريد كوشنر، وصلا إلى برلين، ضمن الوفد الأمريكي المشارك في مفاوضات السلام الأوكرانية.
تابعنا عبر
أعلن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، اليوم الاثنين، عن إحراز تقدم ملحوظ من قبل فرق التفاوض في برلين بشأن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا.
ونقلت وسائل إعلام عن ويتكوف قوله: "لقد تم إحراز تقدم ملحوظ في المحادثات".

وفي السياق ذاته، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، يوم أمس الأحد، عن إحراز "تقدم كبير" في محادثات السلام المتعلقة بأوكرانيا، بعد جلسة استمرت أكثر من خمس ساعات مع فلاديمير زيلينسكي، مع وفد أمريكي في العاصمة الألمانية برلين.

ويتكوف: تقدم كبير في محادثات السلام مع أوكرانيا
أمس, 21:54 GMT
ويتكوف: تقدم كبير في محادثات السلام مع أوكرانيا
أمس, 21:54 GMT
وأوضح ويتكوف أن "النقاشات ركزت على خطة سلام تضم 20 بندًا، إلى جانب برامج اقتصادية وملفات أخرى ذات صلة"، مشيرًا إلى أن "الاجتماع شهد مناقشات معمقة وبناءة"، بحسب وسائل إعلام غربية.
وذكرت صحيفة ألمانية، في وقت سابق من يوم أمس، أن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي، رجل الأعمال جاريد كوشنر، وصلا إلى برلين، ضمن الوفد الأمريكي المشارك في مفاوضات السلام الأوكرانية.
