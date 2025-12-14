https://sarabic.ae/20251214/المبعوث-الأميركي-تقدم-كبير-في-محادثات-السلام-مع-أوكرانيا-1108163402.html
المبعوث الأميركي: تقدم كبير في محادثات السلام مع أوكرانيا
المبعوث الأميركي: تقدم كبير في محادثات السلام مع أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، اليوم الأحد، عن إحراز "تقدم كبير" في محادثات السلام المتعلقة بأوكرانيا، بعد جلسة استمرت أكثر من خمس ساعات مع زيلينسكي... 14.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-14T21:54+0000
2025-12-14T21:54+0000
2025-12-14T21:54+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0e/1108150544_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_92dd5b9cafcfecf667f711816428a36f.jpg
وأوضح ويتكوف أن النقاشات ركزت على خطة سلام تضم 20 بنداً، إلى جانب برامج اقتصادية وملفات أخرى ذات صلة، مشيراً إلى أن الاجتماع شهد مناقشات معمقة وبناءة، بحسب وسائل إعلام غربية. وذكرت صحيفة ألمانية في وقت سابق من اليوم الأحد، أن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي، رجل الأعمال جاريد كوشنر، وصلا إلى برلين ضمن الوفد الأمريكي المشارك في مفاوضات السلام الأوكرانية.وبحسب ما ورد في المنشور، وصل المفاوضون الأمريكيون إلى مطار برلين، حيث رافقتهم شرطة برلين إلى فندقهم.وأفادت مصادر حكومية ألمانية، اليوم الأحد، أنه ستُعقد محادثات تمهيدية مع مستشاري السياسة الخارجية، بمن فيهم ممثلون عن الولايات المتحدة وأوكرانيا، ومن المتوقع أن المحادثات من المتوقع أن تستمر يومين.ومن المقرر عقد اجتماع بين المستشار الألماني فريدريش ميرز، وفلاديمير زيلينسكي يوم الاثنين. وسيصل رؤساء دول وحكومات أوروبية، بالإضافة إلى كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، إلى برلين مساء الاثنين.ووفقًا للصحيفة، فإنه على الرغم من أن التقارير الأولية أشارت إلى أن زيلينسكي سيصل إلى برلين يوم الاثنين، إلا أن هناك مؤشرات الآن على أنه قد يصل في وقت مبكر من يوم الأحد.
https://sarabic.ae/20251214/الكرملين-موقف-الولايات-المتحدة-بشأن-التسوية-في-أوكرانيا-حاسم-وواقعي-1108152790.html
https://sarabic.ae/20251214/موسكو-روسيا-ستعبر-عن-اعتراضات-حادة-إذا-تضمنت-خطة-التسوية-في-أوكرانيا-بنودا-غير-مقبولة-1108143584.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0e/1108150544_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_ee5556fd25071534587fa9e03980c7d0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا, أخبار العالم الآن
المبعوث الأميركي: تقدم كبير في محادثات السلام مع أوكرانيا
أعلن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، اليوم الأحد، عن إحراز "تقدم كبير" في محادثات السلام المتعلقة بأوكرانيا، بعد جلسة استمرت أكثر من خمس ساعات مع زيلينسكي ووفود من الولايات المتحدة وأوكرانيا في العاصمة الألمانية برلين.
وأوضح ويتكوف أن النقاشات ركزت على خطة سلام
تضم 20 بنداً، إلى جانب برامج اقتصادية وملفات أخرى ذات صلة، مشيراً إلى أن الاجتماع شهد مناقشات معمقة وبناءة، بحسب وسائل إعلام غربية.
وأكد المبعوث الأميركي أن المحادثات ستُستأنف صباح الإثنين مع الوفد الأوكراني، في إطار الجهود المكثفة لإنهاء النزاع المستمر منذ نحو أربع سنوات.
وذكرت صحيفة ألمانية في وقت سابق من اليوم الأحد، أن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي، رجل الأعمال جاريد كوشنر، وصلا إلى برلين ضمن الوفد الأمريكي المشارك في مفاوضات السلام الأوكرانية
.
وأضافت الصحيفة: "الموكب الضخم متوقف حاليًا خلف فندق أدلون بالقرب من بوابة براندنبورغ. وقد وصل المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهر دونالد ترامب، جاريد كوشنر، إلى الفندق صباح اليوم".
وبحسب ما ورد في المنشور، وصل المفاوضون الأمريكيون إلى مطار برلين، حيث رافقتهم شرطة برلين إلى فندقهم.
وأفادت مصادر حكومية ألمانية، اليوم الأحد، أنه ستُعقد محادثات تمهيدية مع مستشاري السياسة الخارجية، بمن فيهم ممثلون عن الولايات المتحدة
وأوكرانيا، ومن المتوقع أن المحادثات من المتوقع أن تستمر يومين.
ومن المقرر عقد اجتماع بين المستشار الألماني فريدريش ميرز، وفلاديمير زيلينسكي يوم الاثنين. وسيصل رؤساء دول وحكومات أوروبية، بالإضافة إلى كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، إلى برلين مساء الاثنين.
ووفقًا للصحيفة، فإنه على الرغم من أن التقارير الأولية أشارت إلى أن زيلينسكي سيصل إلى برلين يوم الاثنين، إلا أن هناك مؤشرات الآن على أنه قد يصل في وقت مبكر من يوم الأحد.