https://sarabic.ae/20251214/المبعوث-الأميركي-تقدم-كبير-في-محادثات-السلام-مع-أوكرانيا-1108163402.html

المبعوث الأميركي: تقدم كبير في محادثات السلام مع أوكرانيا

المبعوث الأميركي: تقدم كبير في محادثات السلام مع أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، اليوم الأحد، عن إحراز "تقدم كبير" في محادثات السلام المتعلقة بأوكرانيا، بعد جلسة استمرت أكثر من خمس ساعات مع زيلينسكي... 14.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-14T21:54+0000

2025-12-14T21:54+0000

2025-12-14T21:54+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

أخبار ألمانيا

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0e/1108150544_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_92dd5b9cafcfecf667f711816428a36f.jpg

وأوضح ويتكوف أن النقاشات ركزت على خطة سلام تضم 20 بنداً، إلى جانب برامج اقتصادية وملفات أخرى ذات صلة، مشيراً إلى أن الاجتماع شهد مناقشات معمقة وبناءة، بحسب وسائل إعلام غربية. وذكرت صحيفة ألمانية في وقت سابق من اليوم الأحد، أن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي، رجل الأعمال جاريد كوشنر، وصلا إلى برلين ضمن الوفد الأمريكي المشارك في مفاوضات السلام الأوكرانية.وبحسب ما ورد في المنشور، وصل المفاوضون الأمريكيون إلى مطار برلين، حيث رافقتهم شرطة برلين إلى فندقهم.وأفادت مصادر حكومية ألمانية، اليوم الأحد، أنه ستُعقد محادثات تمهيدية مع مستشاري السياسة الخارجية، بمن فيهم ممثلون عن الولايات المتحدة وأوكرانيا، ومن المتوقع أن المحادثات من المتوقع أن تستمر يومين.ومن المقرر عقد اجتماع بين المستشار الألماني فريدريش ميرز، وفلاديمير زيلينسكي يوم الاثنين. وسيصل رؤساء دول وحكومات أوروبية، بالإضافة إلى كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، إلى برلين مساء الاثنين.ووفقًا للصحيفة، فإنه على الرغم من أن التقارير الأولية أشارت إلى أن زيلينسكي سيصل إلى برلين يوم الاثنين، إلا أن هناك مؤشرات الآن على أنه قد يصل في وقت مبكر من يوم الأحد.

https://sarabic.ae/20251214/الكرملين-موقف-الولايات-المتحدة-بشأن-التسوية-في-أوكرانيا-حاسم-وواقعي-1108152790.html

https://sarabic.ae/20251214/موسكو-روسيا-ستعبر-عن-اعتراضات-حادة-إذا-تضمنت-خطة-التسوية-في-أوكرانيا-بنودا-غير-مقبولة-1108143584.html

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا, أخبار العالم الآن