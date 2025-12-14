https://sarabic.ae/20251214/موسكو-روسيا-ستعبر-عن-اعتراضات-حادة-إذا-تضمنت-خطة-التسوية-في-أوكرانيا-بنودا-غير-مقبولة-1108143584.html

موسكو: روسيا ستعبر عن "اعتراضات حادة" إذا تضمنت خطة التسوية في أوكرانيا بنودا غير مقبولة

أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأحد، أن روسيا ستعبّر عن "اعتراضات حادة" إذا تضمنت تسوية الصراع في أوكرانيا، بنودًا غير مقبولة. 14.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال أوشاكوف في مقابلة صحفية: "لقد شرحنا موقفنا بوضوح شديد، والولايات المتحدة فهمته جيدا".وبيّن أوشاكوف بأن "روسيا لم تناقش على الإطلاق حل الصراع في أوكرانيا على غرار النموذج الكوري"، وتابع: "لم نناقش ذلك قط، ولا مرة واحدة. لم أسمع شيئًا بشأن ذلك حتى".وأردف مساعد الرئيس الروسي: "نوقشت مسألة الأراضي بشكل مكثف خلال محادثات بوتين مع ويتكوف (ستيف المبعوث الرئاسي الأمريكي)"، وأشار أوشاكوف إلى إن "واشنطن تتفهم موقف موسكو".يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استقبل في 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في الكرملين، المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي، مؤسس شركة "أفينيتي بارتنرز".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.

