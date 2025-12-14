عربي
موسكو: روسيا ستعبر عن "اعتراضات حادة" إذا تضمنت خطة التسوية في أوكرانيا بنودا غير مقبولة
موسكو: روسيا ستعبر عن "اعتراضات حادة" إذا تضمنت خطة التسوية في أوكرانيا بنودا غير مقبولة
وقال أوشاكوف في مقابلة صحفية: "لقد شرحنا موقفنا بوضوح شديد، والولايات المتحدة فهمته جيدا".وبيّن أوشاكوف بأن "روسيا لم تناقش على الإطلاق حل الصراع في أوكرانيا على غرار النموذج الكوري"، وتابع: "لم نناقش ذلك قط، ولا مرة واحدة. لم أسمع شيئًا بشأن ذلك حتى".وأردف مساعد الرئيس الروسي: "نوقشت مسألة الأراضي بشكل مكثف خلال محادثات بوتين مع ويتكوف (ستيف المبعوث الرئاسي الأمريكي)"، وأشار أوشاكوف إلى إن "واشنطن تتفهم موقف موسكو".يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استقبل في 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في الكرملين، المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي، مؤسس شركة "أفينيتي بارتنرز".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
موسكو: روسيا ستعبر عن "اعتراضات حادة" إذا تضمنت خطة التسوية في أوكرانيا بنودا غير مقبولة

أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأحد، أن روسيا ستعبّر عن "اعتراضات حادة" إذا تضمنت تسوية الصراع في أوكرانيا، بنودًا غير مقبولة.
وقال أوشاكوف في مقابلة صحفية: "لقد شرحنا موقفنا بوضوح شديد، والولايات المتحدة فهمته جيدا".

و استبعد مساعد الرئيس الروسي أن تكون مساهمة الأوكرانيين والأوروبيين في الخطط الخاصة بتسوية الصراع في أوكرانيا، بنّاءة وأضاف: "هذه هي المشكلة".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
ترامب: احتمالات حل الأزمة الأوكرانية ستتضح قريبا
أمس, 04:58 GMT
وبيّن أوشاكوف بأن "روسيا لم تناقش على الإطلاق حل الصراع في أوكرانيا على غرار النموذج الكوري"، وتابع: "لم نناقش ذلك قط، ولا مرة واحدة. لم أسمع شيئًا بشأن ذلك حتى".

وشكك أوشاكوف في إمكانية ظهور أي نتائج إيجابية بعد المشاورات بين أوروبا وأوكرانيا بشأن وثائق اتفاقية السلام الأمريكية، مضيفًا: "لا أعرف ما الذي سينتهي إليه الأمر على الورق بعد هذه المشاورات. لكن من غير المرجح أن يكون شيئًا جيدًا".

وأردف مساعد الرئيس الروسي: "نوقشت مسألة الأراضي بشكل مكثف خلال محادثات بوتين مع ويتكوف (ستيف المبعوث الرئاسي الأمريكي)"، وأشار أوشاكوف إلى إن "واشنطن تتفهم موقف موسكو".
يوري أوشاكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوشاكوف: زيلينسكي قد يرى في الانتخابات فرصة وذريعة لوقف إطلاق النار
12 ديسمبر, 09:16 GMT
يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استقبل في 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في الكرملين، المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي، مؤسس شركة "أفينيتي بارتنرز".

وكانت زيارة الممثلين الأمريكيين إلى روسيا مرتبطة بمناقشة "خطة السلام الأمريكية" لأوكرانيا. ووفقًا لتصريحات بوتين، قسّم الجانب الأمريكي النقاط الـ27 إلى أربع حزم واقترح مناقشتها بشكل منفصل.

يوري أوشاكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
أوشاكوف: كوشنر كان مهتما بفهم أفكار ومبادئ بوتين لأنه انضم حديثا إلى المفاوضات حول أوكرانيا
7 ديسمبر, 11:56 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
