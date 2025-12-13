https://sarabic.ae/20251213/ترامب-احتمالات-حل-الأزمة-الأوكرانية-ستتضح-قريبا-1108104556.html
ترامب: احتمالات حل الأزمة الأوكرانية ستتضح قريبا
صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن احتمالات تسوية الأزمة الأوكرانية سوف تتضح قريبا. 13.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-13T04:58+0000
2025-12-13T04:58+0000
2025-12-13T04:58+0000
دونالد ترامب
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839839_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_6890fbea90db11f5b410154234c0343b.jpg
يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد استقبل، في 2 كانون الأول/ديسمبر الجاري في الكرملين، المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي، مؤسس شركة أفينيتي بارتنرز.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: احتمالات حل الأزمة الأوكرانية ستتضح قريبا
صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن احتمالات تسوية الأزمة الأوكرانية سوف تتضح قريبا.
وقال ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض: "نحن نعمل على معرفة ما إذا كان بإمكاننا إبرام صفقة الآن. سنرى، سنرى. سنعرف قريبا".
وشدد ترامب في تصريح صحفي أمس الجمعة، على أن واشنطن باتت قريبة جدا من التوصل إلى اتفاق لتسوية الأزمة، وأن الشعب الأوكراني يريد الحصول على الاتفاق باستثناء فلاديمير زيلينسكي.
وقال الرئيس الأمريكي: "إن الولايات المتحدة لا تريد إضاعة الكثير من الوقت. نعتقد أن هذا أمر سلبي. نريد حل هذه القضية"، مضيفا: "نحن قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق مع روسيا، ونحن قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا".
وتابع ترامب: "سنذهب إلى اجتماع يوم السبت في أوروبا إذا اعتقدنا أن هناك فرصة جيدة للنجاح، ولا نريد إضاعة الكثير من الوقت".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "في الواقع، باستثناء فلاديمير زيلينسكي
، فإن الناس (الأوكرانيون) سعداء للغاية بفكرة الاتفاق".
يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد استقبل، في 2 كانون الأول/ديسمبر الجاري في الكرملين، المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي، مؤسس شركة أفينيتي بارتنرز.
وكانت زيارة الممثلين الأميركيين إلى روسيا مرتبطة بمناقشة خطة السلام الأميركية لأوكرانيا. ووفقًا لتصريحات بوتين، قسّم الجانب الأميركي النقاط الـ27 إلى أربع حزم واقترح مناقشتها بشكل منفصل.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
من بطش نظام كييف.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة
.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.