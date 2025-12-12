https://sarabic.ae/20251212/ترامب-إحراز-تقدم-كبير-في-مسار-حلّ-النزاع-الأوكراني-1108099531.html
ترامب: إحراز تقدم كبير في مسار حل النزاع الأوكراني
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن تقدّمًا كبيرًا يتحقق في جهود تسوية النزاع الأوكراني. 12.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-12T23:05+0000
2025-12-12T23:05+0000
2025-12-12T23:09+0000
وصرّح ترامب خلال فعالية في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض: "أسهل الملفات بالنسبة لي كان من المفترض أن يكون بلداً تعرفونه جيدًا، روسيا وأوكرانيا، لكن يتم إحراز الكثير من التقدم هناك".وجاءت تصريحات ترامب في وقت تتكثف فيه الجهود الدبلوماسية الدولية لإعادة إطلاق مسار المفاوضات بين موسكو وكييف.يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد استقبل، في 2 كانون الأول/ديسمبر الجاري في الكرملين، المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي، مؤسس شركة أفينيتي بارتنرز.وكانت زيارة الممثلين الأمريكيين إلى روسيا مرتبطة بمناقشة خطة التسوية الأمريكية لأوكرانيا. ووفقاً لتصريحات بوتين، قسم الجانب الأمريكي النقاط الـ27 إلى أربع حزم واقترح مناقشتها بشكل منفصل.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف. وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجييه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
23:05 GMT 12.12.2025 (تم التحديث: 23:09 GMT 12.12.2025)
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن تقدّمًا كبيرًا يتحقق في جهود تسوية النزاع الأوكراني.
وصرّح ترامب خلال فعالية في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض: "أسهل الملفات بالنسبة لي كان من المفترض أن يكون بلداً تعرفونه جيدًا، روسيا وأوكرانيا، لكن يتم إحراز الكثير من التقدم هناك".
وجاءت تصريحات ترامب في وقت تتكثف فيه الجهود الدبلوماسية الدولية لإعادة إطلاق مسار المفاوضات بين موسكو وكييف.
يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد استقبل، في 2 كانون الأول/ديسمبر الجاري في الكرملين، المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي، مؤسس شركة أفينيتي بارتنرز.
وكانت زيارة الممثلين الأمريكيين إلى روسيا مرتبطة بمناقشة خطة التسوية الأمريكية لأوكرانيا
. ووفقاً لتصريحات بوتين، قسم الجانب الأمريكي النقاط الـ27 إلى أربع حزم واقترح مناقشتها بشكل منفصل.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف. وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجييه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.