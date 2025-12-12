ترامب: إحراز تقدم كبير في مسار حل النزاع الأوكراني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
17:37 GMT
23 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: تصنيف "الأونروا" كجهة مرتبطة بالإرهاب سيكون له تأثير كارثي على أكثر من 6 ملايين لاجئ
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تجبر واشنطن إسرائيل على وقف اعتداءاتها على سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
11:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران في زمن محمد رضا بهلوي وحتى انتصار الثورة الإسلامية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تركيا مستعدة لإرسال قوات إلى غزة.. الدبيبة يطالب بالاستفتاء على الدستور لحل أزمة ليبيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251212/ترامب-إحراز-تقدم-كبير-في-مسار-حلّ-النزاع-الأوكراني-1108099531.html
ترامب: إحراز تقدم كبير في مسار حل النزاع الأوكراني
ترامب: إحراز تقدم كبير في مسار حل النزاع الأوكراني
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن تقدّمًا كبيرًا يتحقق في جهود تسوية النزاع الأوكراني. 12.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-12T23:05+0000
2025-12-12T23:09+0000
ترامب
روسيا
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107845265_0:0:1836:1034_1920x0_80_0_0_a07248a81aa1452cb7aafc6bd54a5498.jpg
وصرّح ترامب خلال فعالية في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض: "أسهل الملفات بالنسبة لي كان من المفترض أن يكون بلداً تعرفونه جيدًا، روسيا وأوكرانيا، لكن يتم إحراز الكثير من التقدم هناك".وجاءت تصريحات ترامب في وقت تتكثف فيه الجهود الدبلوماسية الدولية لإعادة إطلاق مسار المفاوضات بين موسكو وكييف.يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد استقبل، في 2 كانون الأول/ديسمبر الجاري في الكرملين، المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي، مؤسس شركة أفينيتي بارتنرز.وكانت زيارة الممثلين الأمريكيين إلى روسيا مرتبطة بمناقشة خطة التسوية الأمريكية لأوكرانيا. ووفقاً لتصريحات بوتين، قسم الجانب الأمريكي النقاط الـ27 إلى أربع حزم واقترح مناقشتها بشكل منفصل.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف. وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجييه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
https://sarabic.ae/20251211/ترامب-زيلينسكي-لا-يدعم-خطة-التسوية-الأمريكية-لأوكرانيا-1108068152.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107845265_130:0:1762:1224_1920x0_80_0_0_85f6263e75dcc3d3d9862af59053edbf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, روسيا, أخبار أوكرانيا
ترامب, روسيا, أخبار أوكرانيا

ترامب: إحراز تقدم كبير في مسار حل النزاع الأوكراني

23:05 GMT 12.12.2025 (تم التحديث: 23:09 GMT 12.12.2025)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن تقدّمًا كبيرًا يتحقق في جهود تسوية النزاع الأوكراني.
وصرّح ترامب خلال فعالية في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض: "أسهل الملفات بالنسبة لي كان من المفترض أن يكون بلداً تعرفونه جيدًا، روسيا وأوكرانيا، لكن يتم إحراز الكثير من التقدم هناك".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
ترامب: زيلينسكي لا يدعم خطة التسوية الأمريكية لأوكرانيا
أمس, 23:36 GMT
وجاءت تصريحات ترامب في وقت تتكثف فيه الجهود الدبلوماسية الدولية لإعادة إطلاق مسار المفاوضات بين موسكو وكييف.
يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد استقبل، في 2 كانون الأول/ديسمبر الجاري في الكرملين، المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي، مؤسس شركة أفينيتي بارتنرز.
وكانت زيارة الممثلين الأمريكيين إلى روسيا مرتبطة بمناقشة خطة التسوية الأمريكية لأوكرانيا. ووفقاً لتصريحات بوتين، قسم الجانب الأمريكي النقاط الـ27 إلى أربع حزم واقترح مناقشتها بشكل منفصل.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف. وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجييه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала