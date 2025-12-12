عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251212/أوشاكوف-زيلينسكي-قد-يرى-في-الانتخابات-فرصة-وذريعة-لوقف-إطلاق-النار--1108074468.html
أوشاكوف: زيلينسكي قد يرى في الانتخابات فرصة وذريعة لوقف إطلاق النار
اعتبر مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في تصريحات له اليوم الجمعة، أنه لا يستبعد احتمال أن ينظر فلاديمير زيلينسكي إلى الانتخابات في أوكرانيا كذريعة وفرصة... 12.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال أوشاكوف في لقاء بث على قناة "آر تي"، وتعلقيا على مزاعم زيلينسكي بإجراء انتخابات، إنه "من المحتمل أن يرى (فلاديمير زيلينسكي) في ذلك فرصة لتحقيق وقف إطلاق نار مؤقت فحسب. هذا كل ما في الأمر".وأشار أوشاكوف إلى أنه "لا يستبعد عدم قبول موسكو كل شيء في الوثيقة الأمريكية المعدلة بشأن التسوية في أوكرانيا التي ستتلقاها في المستقبل".وذكر أنه "ينبغي أن ترى روسيا ما طرأ من تغييرات على تلك الأوراق الأمريكية، المتعلقة بتسوية سلمية في أوكرانيا، بعد اتصالات واشنطن مع الأوروبيين وكييف".وصرح روديون ميروشنيك، سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن كييف تمارس الخداع وتحاول كسب الوقت لإعادة صياغة بنود خطة السلام التي اقترحها ترامب.وأضاف الدبلوماسي الروسي لصحيفة "إزفستيا": "في هذه الحالة، يبدو لي الأمر أشبه بلعبة مساومة وخداع، وكييف تريد إعادة صياغة البنود التي اقترحها ترامب قدر الإمكان".ووضع، فلاديمير زيلينسكي، مجددا، الذي وصفه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه "دكتاتور بلا انتخابات"، شروطا لإجراء الانتخابات، والتي تتمثل هذه المرة في وقف إطلاق النار.
https://sarabic.ae/20251207/أوشاكوف-كوشنر-كان-مهتما-بفهم-أفكار-ومبادئ-بوتين-لأنه-انضم-حديثا-إلى-المفاوضات-حول-أوكرانيا-1107904868.html
https://sarabic.ae/20251212/بوتين-البحث-عن-حلول-للمشاكل-الدولية-يجب-أن-يأخذ-في-الاعتبار-آراء-جميع-البلدان--عاجل-1108070638.html
https://sarabic.ae/20251203/الكرملين-ينفي-رفض-بوتين-خطة-السلام-الأمريكية-بشأن-أوكرانيا-1107768534.html
روسيا
أوشاكوف: زيلينسكي قد يرى في الانتخابات فرصة وذريعة لوقف إطلاق النار

09:16 GMT 12.12.2025 (تم التحديث: 10:18 GMT 12.12.2025)
يوري أوشاكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
اعتبر مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في تصريحات له اليوم الجمعة، أنه لا يستبعد احتمال أن ينظر فلاديمير زيلينسكي إلى الانتخابات في أوكرانيا كذريعة وفرصة للسعي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار.
وقال أوشاكوف في لقاء بث على قناة "آر تي"، وتعلقيا على مزاعم زيلينسكي بإجراء انتخابات، إنه "من المحتمل أن يرى (فلاديمير زيلينسكي) في ذلك فرصة لتحقيق وقف إطلاق نار مؤقت فحسب. هذا كل ما في الأمر".

وأضاف مساعد الرئيس الروسي: "ما يناقشه الأمريكيون مع الأوكرانيين والأوروبيين الآن، سيتم مناقشته عاجلاً أم آجلاً مع موسكو".

يوري أوشاكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
أوشاكوف: كوشنر كان مهتما بفهم أفكار ومبادئ بوتين لأنه انضم حديثا إلى المفاوضات حول أوكرانيا
7 ديسمبر, 11:56 GMT

وحول النسخة الجديدة المعدلة من خطة السلام الأمريكية، قال أوشاكوف: "موسكو لم تطلع بعد على النسخ المعدلة من خطة السلام الأمريكية".

وأشار أوشاكوف إلى أنه "لا يستبعد عدم قبول موسكو كل شيء في الوثيقة الأمريكية المعدلة بشأن التسوية في أوكرانيا التي ستتلقاها في المستقبل".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
بوتين: البحث عن حلول للمشاكل الدولية يجب أن يأخذ في الاعتبار آراء جميع البلدان
05:45 GMT
وذكر أنه "ينبغي أن ترى روسيا ما طرأ من تغييرات على تلك الأوراق الأمريكية، المتعلقة بتسوية سلمية في أوكرانيا، بعد اتصالات واشنطن مع الأوروبيين وكييف".

وأضاف أوشاكوف: "عاجلاً أم آجلاً، سيتم استئناف الاتصالات النشطة مع الأمريكيين، لأن ما ينسقه الأمريكيون الآن مع الأوروبيين والأوكرانيين، يجب أن يعرض علينا في نهاية المطاف".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
الكرملين ينفي رفض بوتين خطة السلام الأمريكية بشأن أوكرانيا
3 ديسمبر, 09:48 GMT
وصرح روديون ميروشنيك، سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن كييف تمارس الخداع وتحاول كسب الوقت لإعادة صياغة بنود خطة السلام التي اقترحها ترامب.
وأضاف الدبلوماسي الروسي لصحيفة "إزفستيا": "في هذه الحالة، يبدو لي الأمر أشبه بلعبة مساومة وخداع، وكييف تريد إعادة صياغة البنود التي اقترحها ترامب قدر الإمكان".
ووضع، فلاديمير زيلينسكي، مجددا، الذي وصفه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه "دكتاتور بلا انتخابات"، شروطا لإجراء الانتخابات، والتي تتمثل هذه المرة في وقف إطلاق النار.
