أوشاكوف: زيلينسكي قد يرى في الانتخابات فرصة وذريعة لوقف إطلاق النار

اعتبر مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في تصريحات له اليوم الجمعة، أنه لا يستبعد احتمال أن ينظر فلاديمير زيلينسكي إلى الانتخابات في أوكرانيا كذريعة وفرصة... 12.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال أوشاكوف في لقاء بث على قناة "آر تي"، وتعلقيا على مزاعم زيلينسكي بإجراء انتخابات، إنه "من المحتمل أن يرى (فلاديمير زيلينسكي) في ذلك فرصة لتحقيق وقف إطلاق نار مؤقت فحسب. هذا كل ما في الأمر".وأشار أوشاكوف إلى أنه "لا يستبعد عدم قبول موسكو كل شيء في الوثيقة الأمريكية المعدلة بشأن التسوية في أوكرانيا التي ستتلقاها في المستقبل".وذكر أنه "ينبغي أن ترى روسيا ما طرأ من تغييرات على تلك الأوراق الأمريكية، المتعلقة بتسوية سلمية في أوكرانيا، بعد اتصالات واشنطن مع الأوروبيين وكييف".وصرح روديون ميروشنيك، سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن كييف تمارس الخداع وتحاول كسب الوقت لإعادة صياغة بنود خطة السلام التي اقترحها ترامب.وأضاف الدبلوماسي الروسي لصحيفة "إزفستيا": "في هذه الحالة، يبدو لي الأمر أشبه بلعبة مساومة وخداع، وكييف تريد إعادة صياغة البنود التي اقترحها ترامب قدر الإمكان".ووضع، فلاديمير زيلينسكي، مجددا، الذي وصفه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه "دكتاتور بلا انتخابات"، شروطا لإجراء الانتخابات، والتي تتمثل هذه المرة في وقف إطلاق النار.

