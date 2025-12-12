عربي
بوتين: البحث عن حلول للمشاكل الدولية يجب أن يأخذ في الاعتبار آراء جميع البلدان- عاجل
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن البحث عن حلول للمشاكل على الساحة الدولية، ينبغي أن يأخذ في الاعتبار مواقف ووجهات نظر جميع البلدان. 12.12.2025, سبوتنيك عربي
05:45 GMT 12.12.2025 (تم التحديث: 05:46 GMT 12.12.2025)
© Sputnik . Alexey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
© Sputnik . Alexey Nikolskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن البحث عن حلول للمشاكل على الساحة الدولية، ينبغي أن يأخذ في الاعتبار مواقف ووجهات نظر جميع البلدان.
وأشار بوتين إلى أن الأمم المتحدة تؤدي مهمتها باستحقاق، وغالباً ما تكون الآلية الوحيدة لتحقيق التوازن بين المصالح في العالم.
وقال بوتين، في كلمته أمام المنتدى المخصص للسنة الدولية للسلام والثقة، واليوم الدولي للحياد، والذكرى الثلاثين لحياد تركمانستان الدائم: "منذ تأسيسها قبل 80 عامًا، تواصل الأمم المتحدة أداء مهمتها بكفاءة عالية، وهي في الواقع آلية فريدة، بل غالبًا ما تكون الآلية الوحيدة، لضمان التوازن الدولي للمصالح".
