بوتين: البحث عن حلول للمشاكل الدولية يجب أن يأخذ في الاعتبار آراء جميع البلدان- عاجل
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن البحث عن حلول للمشاكل على الساحة الدولية، ينبغي أن يأخذ في الاعتبار مواقف ووجهات نظر جميع البلدان. 12.12.2025, سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
العالم
روسيا
وأشار بوتين إلى أن الأمم المتحدة تؤدي مهمتها باستحقاق، وغالباً ما تكون الآلية الوحيدة لتحقيق التوازن بين المصالح في العالم.وقال بوتين، في كلمته أمام المنتدى المخصص للسنة الدولية للسلام والثقة، واليوم الدولي للحياد، والذكرى الثلاثين لحياد تركمانستان الدائم: "منذ تأسيسها قبل 80 عامًا، تواصل الأمم المتحدة أداء مهمتها بكفاءة عالية، وهي في الواقع آلية فريدة، بل غالبًا ما تكون الآلية الوحيدة، لضمان التوازن الدولي للمصالح".
05:45 GMT 12.12.2025 (تم التحديث: 05:46 GMT 12.12.2025)
