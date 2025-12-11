https://sarabic.ae/20251211/بوتين-يلتقي-أردوغان-وبزشكيان-وقادة-باكستان-والعراق-في-عشق-آباد-1108067495.html
بوتين يلتقي أردوغان وبزشكيان وقادة باكستان والعراق في عشق آباد
بوتين يلتقي أردوغان وبزشكيان وقادة باكستان والعراق في عشق آباد
سبوتنيك عربي
تشهد العاصمة التركمانية عشق آباد، اليوم الجمعة، سلسلة لقاءات ثنائية بارزة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش المنتدى الدولي المنعقد بمناسبة يوم الحياد... 11.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-11T22:48+0000
2025-12-11T22:48+0000
2025-12-11T22:48+0000
فلاديمير بوتين
رجب طيب أردوغان
تركمانستان
باكستان
العراق
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/09/1107978496_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_b5f1978fa9fbcc255998783551cf094c.jpg
وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي سيعقد اجتماعًا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في لقاء يُعد من أبرز محطات الزيارة.ويأتي الاجتماع بعد سلسلة من الاتصالات الهاتفية بين الجانبين، كان آخرها أواخر نوفمبر، حيث ناقشا المستجدات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية، بما في ذلك المقترحات الأمريكية حول التسوية السياسية.وكان آخر لقاء مباشر بين بوتين وأردوغان قد جرى في سبتمبر الماضي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين.اجتماع مع رئيس إيرانكما يلتقي بوتين رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، في استمرار لوتيرة الاتصالات المكثفة بين البلدين.ويؤكد الجانب الروسي أن العلاقات الروسية–الإيرانية تتسم بـ"طابع ودي خاص" وتشهد نموًا ملحوظًا في حجم التبادل التجاري والتعاون الاستراتيجي. وكان آخر لقاء بين الرئيسين قد تم أيضًا خلال قمة منظمة شنغهاي في الصين.آفاق التعاون مع باكستان والعراقكما يبحث الرئيس الروسي خلال لقاء منفصل مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف آفاق تعزيز التعاون الثنائي، حيث تعتبر موسكو باكستان من الشركاء التقليديين لها في آسيا.ويجتمع بوتين مع الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، في إطار مواصلة الحوار بين موسكو وبغداد. وتأتي هذه الخطوة بعد زيارة أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو للعراق في أغسطس الماضي، والتي شدد خلالها الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الأمني والسياسي.لقاء مع رئيس تركمانستانويعقد بوتين اجتماعًا مع رئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف، مضيف المنتدى والمستضيف الرسمي للاحتفالات الدولية، في إطار العلاقات المتنامية بين البلدين في مجالات الطاقة والتعاون الإقليمي.يُنظم المنتدى هذا العام ضمن فعاليات عام السلام والثقة الدولي الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78، بناءً على مبادرة تركمانية حظيت بدعم 86 دولة.وتحظى تركمانستان بوضع "الحياد الدائم" المعترف به دوليًا منذ عام 1995، فيما اعتمدت الأمم المتحدة عام 2017 12 ديسمبر يومًا دوليًا للحياد، تأكيدًا لدور عشق آباد في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
https://sarabic.ae/20251211/الكرملين-من-المقرر-عقد-اجتماع-بين-بوتين-وأردوغان-في-عشق-آباد-1108043794.html
https://sarabic.ae/20250901/بوتين-يلتقي-مع-بزشكيان-على-هامش-قمة-منظمة-شنغهاي-للتعاون-1104378001.html
https://sarabic.ae/20250509/رئيس-تركمانستان-يصل-إلى-موسكو-للمشاركة-في-فعاليات-يوم-النصر-1100330961.html
باكستان
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/09/1107978496_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_c016399bab1c412c92043f93462748dd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان, تركمانستان, باكستان, العراق
فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان, تركمانستان, باكستان, العراق
بوتين يلتقي أردوغان وبزشكيان وقادة باكستان والعراق في عشق آباد
تشهد العاصمة التركمانية عشق آباد، اليوم الجمعة، سلسلة لقاءات ثنائية بارزة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش المنتدى الدولي المنعقد بمناسبة يوم الحياد الدولي، حيث يجتمع الرئيس الروسي بعدد من قادة الدول المشاركة، كما يشارك في الذكرى الثلاثين لحياد تركمانستان الدائم.
وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي سيعقد اجتماعًا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في لقاء يُعد من أبرز محطات الزيارة.
ويأتي الاجتماع بعد سلسلة من الاتصالات الهاتفية بين الجانبين، كان آخرها أواخر نوفمبر، حيث ناقشا المستجدات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية، بما في ذلك المقترحات الأمريكية حول التسوية السياسية.
وكان آخر لقاء مباشر بين بوتين وأردوغان
قد جرى في سبتمبر الماضي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين.
كما يلتقي بوتين رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، في استمرار لوتيرة الاتصالات المكثفة بين البلدين.
ويؤكد الجانب الروسي أن العلاقات الروسية–الإيرانية تتسم بـ"طابع ودي خاص" وتشهد نموًا ملحوظًا في حجم التبادل التجاري والتعاون الاستراتيجي. وكان آخر لقاء بين الرئيسين قد تم أيضًا خلال قمة منظمة شنغهاي في الصين.
آفاق التعاون مع باكستان والعراق
كما يبحث الرئيس الروسي خلال لقاء منفصل مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف آفاق تعزيز التعاون الثنائي، حيث تعتبر موسكو باكستان من الشركاء التقليديين لها في آسيا.
ويجتمع بوتين مع الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، في إطار مواصلة الحوار بين موسكو وبغداد. وتأتي هذه الخطوة بعد زيارة أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو للعراق في أغسطس الماضي، والتي شدد خلالها الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الأمني والسياسي.
ويعقد بوتين اجتماعًا مع رئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف، مضيف المنتدى والمستضيف الرسمي للاحتفالات الدولية، في إطار العلاقات المتنامية بين البلدين في مجالات الطاقة والتعاون الإقليمي.
يُنظم المنتدى هذا العام ضمن فعاليات عام السلام والثقة الدولي
الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78، بناءً على مبادرة تركمانية حظيت بدعم 86 دولة.
وتحظى تركمانستان بوضع "الحياد الدائم" المعترف به دوليًا منذ عام 1995، فيما اعتمدت الأمم المتحدة عام 2017 12 ديسمبر يومًا دوليًا للحياد، تأكيدًا لدور عشق آباد في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.