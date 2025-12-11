بوتين يلتقي أردوغان وبزشكيان وقادة باكستان والعراق في عشق آباد

عربي
تشهد العاصمة التركمانية عشق آباد، اليوم الجمعة، سلسلة لقاءات ثنائية بارزة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش المنتدى الدولي المنعقد بمناسبة يوم الحياد الدولي، حيث يجتمع الرئيس الروسي بعدد من قادة الدول المشاركة، كما يشارك في الذكرى الثلاثين لحياد تركمانستان الدائم.
وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي سيعقد اجتماعًا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في لقاء يُعد من أبرز محطات الزيارة.
بوتين واردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
الكرملين: من المقرر عقد اجتماع بين بوتين وأردوغان في عشق آباد
10:26 GMT
ويأتي الاجتماع بعد سلسلة من الاتصالات الهاتفية بين الجانبين، كان آخرها أواخر نوفمبر، حيث ناقشا المستجدات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية، بما في ذلك المقترحات الأمريكية حول التسوية السياسية.
وكان آخر لقاء مباشر بين بوتين وأردوغان قد جرى في سبتمبر الماضي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين.

اجتماع مع رئيس إيران

كما يلتقي بوتين رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، في استمرار لوتيرة الاتصالات المكثفة بين البلدين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، خلال توقيع اتفاقية جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
بوتين يلتقي مع بزشكيان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون
1 سبتمبر, 13:34 GMT
ويؤكد الجانب الروسي أن العلاقات الروسية–الإيرانية تتسم بـ"طابع ودي خاص" وتشهد نموًا ملحوظًا في حجم التبادل التجاري والتعاون الاستراتيجي. وكان آخر لقاء بين الرئيسين قد تم أيضًا خلال قمة منظمة شنغهاي في الصين.

آفاق التعاون مع باكستان والعراق

كما يبحث الرئيس الروسي خلال لقاء منفصل مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف آفاق تعزيز التعاون الثنائي، حيث تعتبر موسكو باكستان من الشركاء التقليديين لها في آسيا.
ويجتمع بوتين مع الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، في إطار مواصلة الحوار بين موسكو وبغداد. وتأتي هذه الخطوة بعد زيارة أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو للعراق في أغسطس الماضي، والتي شدد خلالها الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الأمني والسياسي.

لقاء مع رئيس تركمانستان

ويعقد بوتين اجتماعًا مع رئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف، مضيف المنتدى والمستضيف الرسمي للاحتفالات الدولية، في إطار العلاقات المتنامية بين البلدين في مجالات الطاقة والتعاون الإقليمي.
سردار بردي محمدوف رئيس تركمانستان الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
رئيس تركمانستان يصل إلى موسكو للمشاركة في فعاليات يوم النصر
9 مايو, 05:13 GMT
يُنظم المنتدى هذا العام ضمن فعاليات عام السلام والثقة الدولي الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78، بناءً على مبادرة تركمانية حظيت بدعم 86 دولة.
وتحظى تركمانستان بوضع "الحياد الدائم" المعترف به دوليًا منذ عام 1995، فيما اعتمدت الأمم المتحدة عام 2017 12 ديسمبر يومًا دوليًا للحياد، تأكيدًا لدور عشق آباد في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
