https://sarabic.ae/20250509/رئيس-تركمانستان-يصل-إلى-موسكو-للمشاركة-في-فعاليات-يوم-النصر-1100330961.html
رئيس تركمانستان يصل إلى موسكو للمشاركة في فعاليات يوم النصر
رئيس تركمانستان يصل إلى موسكو للمشاركة في فعاليات يوم النصر
سبوتنيك عربي
وصل الرئيس التركمانستاني، سردار بردي محمدوف، إلى موسكو للمشاركة في فعاليات يوم النصر، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك". 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T05:13+0000
2025-05-09T05:13+0000
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روسيا
عيد النصر
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وهنأ بردي محمدوف مواطني بلاده بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، حسبما ذكرت صحيفة "تركمانستان المحايدة" الرسمية اليوم الجمعة.وقال: "أهنئكم من كل قلبي على هذا التاريخ المهم - الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى 1941-1945". وقال الزعيم التركمانستاني إن "هذا العيد الذي يمجد السلام والصداقة ويجسد الحب الكبير للحياة الحرة والمزدهرة، سيترك انطباعات لا تنسى في قلوب الناس".وأضاف رئيس الدولة: "سُجِّلت الفترة من 1941 إلى 1945 في التاريخ كأقسى فترة في تاريخ البشرية، هذه الحرب، التي استمرت 1418 يومًا، خلَّفت خسائر فادحة، وخلفت جروحًا غائرة في قلوب الناس".وبدأ عدد من زعماء العالم، منهم رؤساء الصين والبرازيل وصربيا وغيرهم، يوم أمس الأربعاء، بالتوافد إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية، يوم 9 مايو/ أيار الجاري.الرئيس الإثيوبي يصل إلى روسيا للمشاركة باحتفالات عيد النصر
https://sarabic.ae/20250508/الرئيس-المصري-يصل-إلى-موسكو-للمشاركة-في-احتفالات-الذكرى-الـ80-للنصر-على-النازية--1100308590.html
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روسيا, عيد النصر
رئيس تركمانستان يصل إلى موسكو للمشاركة في فعاليات يوم النصر
وصل الرئيس التركمانستاني، سردار بردي محمدوف، إلى موسكو للمشاركة في فعاليات يوم النصر، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
وهنأ بردي محمدوف مواطني بلاده بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، حسبما ذكرت صحيفة "تركمانستان المحايدة" الرسمية اليوم الجمعة.
وقال: "أهنئكم من كل قلبي على هذا التاريخ المهم - الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى 1941-1945".
وقال الزعيم التركمانستاني إن "هذا العيد الذي يمجد السلام والصداقة ويجسد الحب الكبير للحياة الحرة والمزدهرة، سيترك انطباعات لا تنسى في قلوب الناس".
وأشار بردي محمدوف إلى أنه في تركمانستان "نتذكر باحترام كبير الأبطال الذين أظهروا مثالاً نبيلاً للشجاعة والجرأة خلال سنوات الحرب النارية، ومواطنينا والعمال في الجبهة الداخلية الذين قدموا مساهمة كبيرة في تحقيق النصر المجيد".
وأضاف رئيس الدولة: "سُجِّلت الفترة من 1941 إلى 1945 في التاريخ كأقسى فترة في تاريخ البشرية، هذه الحرب، التي استمرت 1418 يومًا، خلَّفت خسائر فادحة، وخلفت جروحًا غائرة في قلوب الناس".
وأكد رئيس تركمانستان "إننا لن ننسى أبدا مصاعب ومعاناة سنوات الحرب الصعبة، والأضرار التي سببتها، وبطولة الشعب، التي تجلت في رغبته في حياة سلمية، ستُنقش بأحرف من ذهب في تاريخنا المجيد".
وبدأ عدد من زعماء العالم، منهم رؤساء الصين والبرازيل وصربيا وغيرهم
، يوم أمس الأربعاء، بالتوافد إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية، يوم 9 مايو/ أيار الجاري.