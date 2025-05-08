https://sarabic.ae/20250508/الرئيس-المصري-يصل-إلى-موسكو-للمشاركة-في-احتفالات-الذكرى-الـ80-للنصر-على-النازية--1100308590.html
الرئيس المصري يصل إلى موسكو للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 للنصر على النازية... فيديو
الرئيس المصري يصل إلى موسكو للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 للنصر على النازية... فيديو
سبوتنيك عربي
وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، لحضور احتفالات الذكرى الثمانين للنصر على النازية، في الحرب الوطنية العظمى. 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T12:02+0000
2025-05-08T12:02+0000
2025-05-08T12:25+0000
روسيا
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" بـ "وصول الرئيس المصري إلى موسكو للمشاركة في فعاليات مخصصة للذكرى الثمانين لعيد النصر".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قالت الرئاسة المصرية في بيان، إن السيسي توجه إلى موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر الموافق للتاسع من أيار/ مايو، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وفي الـ9 من مايو/ أيار الجاري، تحتفل روسيا بالذكرى الـ80 للنصر، الذي حققته وغيرها من الجمهوريات السوفييتية في حقبة الاتحاد السوفييتي، على القوات النازية، التي غزت الاتحاد السوفييتي، في 22 يونيو/ حزيران 1941.وبدأ عدد من زعماء العالم، منهم رؤساء الصين والبرازيل وصربيا وإثيوبيا وغيرهم، يوم أمس الأربعاء، بالتوافد إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية، يوم 9 مايو/ أيار الجاري.شي جين بينغ: الصين وروسيا مستعدتان للدفاع عن الحقيقة بشأن تاريخ الحرب الوطنية العظمى
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن
روسيا, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن
الرئيس المصري يصل إلى موسكو للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 للنصر على النازية... فيديو
12:02 GMT 08.05.2025 (تم التحديث: 12:25 GMT 08.05.2025)
وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، لحضور احتفالات الذكرى الثمانين للنصر على النازية، في الحرب الوطنية العظمى.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بـ "وصول الرئيس المصري إلى موسكو للمشاركة في فعاليات مخصصة للذكرى الثمانين لعيد النصر".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قالت الرئاسة المصرية في بيان، إن السيسي توجه إلى موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر الموافق للتاسع من أيار/ مايو، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي الـ9 من مايو/ أيار الجاري، تحتفل روسيا بالذكرى الـ80 للنصر، الذي حققته وغيرها من الجمهوريات السوفييتية في حقبة الاتحاد السوفييتي، على القوات النازية، التي غزت الاتحاد السوفييتي، في 22 يونيو/ حزيران 1941.
وبدأ عدد من زعماء العالم، منهم رؤساء الصين والبرازيل وصربيا وإثيوبيا وغيرهم
، يوم أمس الأربعاء، بالتوافد إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية، يوم 9 مايو/ أيار الجاري.