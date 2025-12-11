https://sarabic.ae/20251211/الكرملين-من-المقرر-عقد-اجتماع-بين-بوتين-وأردوغان-في-عشق-آباد-1108043794.html
الكرملين: من المقرر عقد اجتماع بين بوتين وأردوغان في عشق آباد
الكرملين: من المقرر عقد اجتماع بين بوتين وأردوغان في عشق آباد
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه من المقرر عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في... 11.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-11T10:26+0000
2025-12-11T10:26+0000
2025-12-11T10:26+0000
روسيا
العالم
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
تركمانستان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101412/64/1014126409_0:40:1001:603_1920x0_80_0_0_069f25ae37e731a89f67eeeaecd9f081.jpg
وقال بيسكوف، ردا على سؤال أحد الصحفيين، حول ما إذا كان من المقرر عقد اجتماع بين الرئيس بوتين ونظيره أردوغان على هامش منتدى عشق آباد في تركمانستان: "نعم، من المقرر ذلك".وأفاد الكرملين، يوم أمس الأربعاء، بأن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور عشق آباد، في الفترة من 11 إلى 12 ديسمبر/كانون الأول 2025، للمشاركة في المنتدى المخصص للسنة الدولية للسلام والثقة، واليوم الدولي للحياد، والذكرى الثلاثين للحياد الدائم لتركمانستان".وأضاف: "خلال المنتدى، سيعقد فلاديمير بوتين، عدداً من الاجتماعات الثنائية مع قادة الدول الأجنبية".
https://sarabic.ae/20251203/فيدان-أردوغان-يواصل-اتصالاته-مع-بوتين-وزعماء-أوروبيين-بشأن-أوكرانيا-1107786841.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101412/64/1014126409_72:0:928:642_1920x0_80_0_0_ac8029888deaeb3106613196f7cbc80a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, تركمانستان
روسيا, العالم, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, تركمانستان
الكرملين: من المقرر عقد اجتماع بين بوتين وأردوغان في عشق آباد
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه من المقرر عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة التركمانستانية عشق آباد.
وقال بيسكوف، ردا على سؤال أحد الصحفيين، حول ما إذا كان من المقرر عقد اجتماع بين الرئيس بوتين ونظيره أردوغان على هامش منتدى عشق آباد في تركمانستان: "نعم، من المقرر ذلك".
وأفاد الكرملين، يوم أمس الأربعاء، بأن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور عشق آباد، في الفترة من 11 إلى 12 ديسمبر/كانون الأول 2025، للمشاركة في المنتدى المخصص للسنة الدولية للسلام والثقة، واليوم الدولي للحياد، والذكرى الثلاثين للحياد الدائم لتركمانستان".
وأضاف: "خلال المنتدى، سيعقد فلاديمير بوتين، عدداً من الاجتماعات الثنائية مع قادة الدول الأجنبية".