فيدان: أردوغان يواصل اتصالاته مع بوتين وزعماء أوروبيين بشأن أوكرانيا

سبوتنيك عربي

وقال فيدان للصحفيين في بروكسل، وفق ما نشرته وزارة الخارجية التركية عبر مقطع فيديو: "أملي كبير (في حل النزاع)، المهم هو استمرار المفاوضات والتوصل إلى حل وسط. أعتقد أن ستيف ويتكوف، الذي يتوسط حاليًا، قادر على لعب دور إيجابي، فهو يتمتع بالخبرة الكافية".وأشار فيدان إلى أن "أردوغان يواصل جهوده الدبلوماسية بشأن أوكرانيا"، موضحًا: "السيد الرئيس (رجب طيب أردوغان)، يواصل اتصالاته مع السيد المحترم بوتين والقادة الأوروبيين. وذكرنا مرة أخرى أننا مستعدون لاستضافة المفاوضات".وتابع وزير الخارجية التركي: "لدى روسيا موقف إيجابي تجاه التسوية، وأعتقد أن أوكرانيا ستظهر موقفًا مماثلًا. في حال التوصل إلى اتفاق مكتوب، يمكن مناقشة تفاصيله وتوضيحها. ولكي يحدث ذلك، يجب على الأطراف الجلوس على طاولة المفاوضات".واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الثلاثاء، في الكرملين كلًا من مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي.وجاء في بيان الكرملين: "يمثل الجانب الروسي كل من يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، وكيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، ويمثل الجانب الأمريكي، رجل الأعمال والمستثمر ومؤسس شركة "أفينيتي بارتنرز"، جاريد كوشنر".ووصف مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، مباحثات الرئيس فلاديمير بوتين، مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، ورجل الأعمال جاريد كوشنر، بأنها كانت "مفيدة وبنّاءة وغنية بالمضمون".فيدان: تركيا مستعدة لاستضافة المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبولإعلام أمريكي: الاتحاد الأوروبي يفشل في إقناع تركيا بوقف شراء النفط من روسيا

