https://sarabic.ae/20251128/فيدان-تركيا-مستعدة-لاستضافة-المحادثات-بين-روسيا-وأوكرانيا-في-إسطنبول-1107588912.html
فيدان: تركيا مستعدة لاستضافة المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول
فيدان: تركيا مستعدة لاستضافة المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بأن تركيا مستعدة مجددا لاستضافة المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول، وأنه يجب الحفاظ على الزخم الحالي... 28.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-28T12:53+0000
2025-11-28T12:53+0000
2025-11-28T12:53+0000
روسيا
العالم
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/10/1100613532_0:36:1281:756_1920x0_80_0_0_4c267218cad84700cd4786dc3b135a29.jpg
وأضاف وزير الخارجية التركي في مؤتمر صحفي عقد في برلين، اليوم الجمعة، أنه "كما نعلم، انطلقت عملية تفاوض جديدة في جنيف، ووضعت خطة مسبقًا. يجب الحفاظ على هذا الزخم التفاوضي. أما نحن فمستعدون لاستضافة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا مجددًا في إسطنبول، ولن يكون هناك خاسر في عملية السلام".وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريج.وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الخطة الأمريكية قد تشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.وأكد الرئيس الروسي أنه إذا رفضت كييف المقترحات الأمريكية، فعلى كل من أوكرانيا ومحرّضي الحرب الأوروبيين إدراك أن أحداث كوبيانسك ستتكرر حتمًا في مناطق رئيسية أخرى على الجبهة.
https://sarabic.ae/20251128/بوتين-سأكون-سعيدا-بعقد-لقاء-مع-ترامب-في-بودابست-إذا-حظي-ذلك-بموافقة-الطرفين-1107585968.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/10/1100613532_66:0:1191:844_1920x0_80_0_0_5c173c66ef0805d69dc4cfc0f2d9d575.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار تركيا اليوم
روسيا, العالم, أخبار تركيا اليوم
فيدان: تركيا مستعدة لاستضافة المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول
صرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بأن تركيا مستعدة مجددا لاستضافة المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول، وأنه يجب الحفاظ على الزخم الحالي للمفاوضات.
وأضاف وزير الخارجية التركي في مؤتمر صحفي عقد في برلين، اليوم الجمعة، أنه "كما نعلم، انطلقت عملية تفاوض جديدة في جنيف، ووضعت خطة مسبقًا. يجب الحفاظ على هذا الزخم التفاوضي. أما نحن فمستعدون لاستضافة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا مجددًا في إسطنبول، ولن يكون هناك خاسر في عملية السلام".
أعلنت الإدارة الأمريكية سابقًا عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرةً إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريا.
وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريج.
وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الخطة الأمريكية قد تشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.
وأشار بوتين إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهم ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة.
وأكد الرئيس الروسي أنه إذا رفضت كييف المقترحات الأمريكية، فعلى كل من أوكرانيا ومحرّضي الحرب الأوروبيين إدراك أن أحداث كوبيانسك ستتكرر حتمًا في مناطق رئيسية أخرى على الجبهة.