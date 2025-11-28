https://sarabic.ae/20251128/فيدان-تركيا-مستعدة-لاستضافة-المحادثات-بين-روسيا-وأوكرانيا-في-إسطنبول-1107588912.html

فيدان: تركيا مستعدة لاستضافة المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول

فيدان: تركيا مستعدة لاستضافة المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول

صرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بأن تركيا مستعدة مجددا لاستضافة المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول، وأنه يجب الحفاظ على الزخم الحالي

وأضاف وزير الخارجية التركي في مؤتمر صحفي عقد في برلين، اليوم الجمعة، أنه "كما نعلم، انطلقت عملية تفاوض جديدة في جنيف، ووضعت خطة مسبقًا. يجب الحفاظ على هذا الزخم التفاوضي. أما نحن فمستعدون لاستضافة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا مجددًا في إسطنبول، ولن يكون هناك خاسر في عملية السلام".وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريج.وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الخطة الأمريكية قد تشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.وأكد الرئيس الروسي أنه إذا رفضت كييف المقترحات الأمريكية، فعلى كل من أوكرانيا ومحرّضي الحرب الأوروبيين إدراك أن أحداث كوبيانسك ستتكرر حتمًا في مناطق رئيسية أخرى على الجبهة.

