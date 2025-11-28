https://sarabic.ae/20251128/بوتين-سأكون-سعيدا-بعقد-لقاء-مع-ترامب-في-بودابست-إذا-حظي-ذلك-بموافقة-الطرفين-1107585968.html

بوتين: سأكون سعيدا بعقد لقاء مع ترامب في بودابست إذا حظي ذلك بموافقة الطرفين

بوتين: سأكون سعيدا بعقد لقاء مع ترامب في بودابست إذا حظي ذلك بموافقة الطرفين

أكد الرئيس الروسي، فلادبمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه سيكون سعيدا بعقد لقاء قمة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في بودابست إذا حظي ذلك بموافقة الطرفين. 28.11.2025

وقال بوتين خلال المحادثات مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان: "إذا كان الأمر يتعلق خلال مفاوضاتنا باستخدام منصة بودابست، فسأكون سعيدا جدا بذلك وأريد أن أشكركم على استعدادكم للمساعدة".وقال بوتين خلال الاجتماع، إن "العلاقات بين روسيا والمجر تعتمد حاليا على نهج عملي لتطوير العلاقات الثنائية".وأكد بوتين أن "موقف أوربان بشأن القضية الأوكرانية متوازن"، مشددا على أن "أوربان يدافع عن مصالح بلاده وشعبه في عمله".وأردف بوتين بأنه "سيكون سعيدا بعقد لقاء قمة مع ترامب في بودابست إذا حظي ذلك بموافقة الطرفين".من جانبه صرّح رئيس الوزراء المجري، بأن بلاده لم تستسلم للضغوط الخارجية وتواصل تطوير تعاونها مع موسكو.قال أوربان: "نحن ننفذ مسار السياسة الخارجية السيادية، ونهجنا تجاه روسيا ثابت، هناك تعاون بيننا في مجالات مهمة، ولم نستسلم للضغوط الخارجية ولم نتوقف عن التفاعل في أي من هذه المجالات المهمة".أعرب أوربان عن أمله في أن تحقق مبادرات السلام بشأن أوكرانيا النتائج المرجوة.وكشف أوربان أن المجر مستعدة لتوفير منصة لمناقشة تسوية الأزمة الأوكرانية.وكان أوربان قد قال، في وقت سابق، إنه سيتوجه إلى موسكو اليوم الجمعة، لبحث إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي، بعدما حصل أخيرا، من خلال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إعفاء من العقوبات الأمريكية على النفط الروسي.

https://sarabic.ae/20251128/بوتين-العلاقات-بين-روسيا-والمجر-تواصل-تطورها-رغم-كل-الصعوبات-1107583260.html

