بوتين خلال المحادثات مع أوربان: العلاقات بين روسيا والمجر تواصل تطورها رغم كل الصعوبات

بوتين خلال المحادثات مع أوربان: العلاقات بين روسيا والمجر تواصل تطورها رغم كل الصعوبات

سبوتنيك عربي

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، محادثات مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في الكرملين. 28.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال بوتين خلال الاجتماع، إن "العلاقات بين روسيا وهنغاريا تعتمد حاليا على نهج عملي لتطوير العلاقات الثنائية".وأضاف: "يمكننا أن نتحدث بصراحة وهذا يعطي الفرصة لإيجاد حلول لأي مشاكل".وأكد بوتين أن "موقف أوربان بشأن القضية الأوكرانية متوازن"، مشددا على أن "أوربان يدافع عن مصالح بلاده وشعبه في عمله".وأردف بوتين بأنه "سيكون سعيدا بعقد لقاء قمة مع ترامب في بودابست إذا حظي ذلك بموافقة الطرفين".من جانبه صرّح رئيس الوزراء المجري، بأن بلاده لم تستسلم للضغوط الخارجية وتواصل تطوير تعاونها مع موسكو.قال أوربان: "نحن ننفذ مسار السياسة الخارجية السيادية، ونهجنا تجاه روسيا ثابت، هناك تعاون بيننا في مجالات مهمة، ولم نستسلم للضغوط الخارجية ولم نتوقف عن التفاعل في أي من هذه المجالات المهمة".أعرب أوربان عن أمله في أن تحقق مبادرات السلام بشأن أوكرانيا النتائج المرجوة.وأضاف أوربان أن المجر تثمن استقرار إمدادات الطاقة من روسيا وهي مهتمة بمواصلة الحوار بهذا الشأن.وكشف أوربان أن المجر مستعدة لتوفير منصة لمناقشة تسوية الأزمة الأوكرانية.وكان أوربان قد قال، في وقت سابق، إنه سيتوجه إلى موسكو اليوم الجمعة، لبحث إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي، بعدما حصل أخيرا، من خلال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إعفاء من العقوبات الأمريكية على النفط الروسي.أوربان يصل إلى الكرملين لإجراء محادثات مع بوتين

