https://sarabic.ae/20251128/بوتين-العلاقات-بين-روسيا-والمجر-تواصل-تطورها-رغم-كل-الصعوبات-1107583260.html
بوتين خلال المحادثات مع أوربان: العلاقات بين روسيا والمجر تواصل تطورها رغم كل الصعوبات
بوتين خلال المحادثات مع أوربان: العلاقات بين روسيا والمجر تواصل تطورها رغم كل الصعوبات
سبوتنيك عربي
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، محادثات مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في الكرملين. 28.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-28T10:47+0000
2025-11-28T10:47+0000
2025-11-28T11:29+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
فيكتور أوربان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1c/1107583046_0:58:3184:1848_1920x0_80_0_0_b74860129be9fb6447a1c11268543bde.jpg
وقال بوتين خلال الاجتماع، إن "العلاقات بين روسيا وهنغاريا تعتمد حاليا على نهج عملي لتطوير العلاقات الثنائية".وأضاف: "يمكننا أن نتحدث بصراحة وهذا يعطي الفرصة لإيجاد حلول لأي مشاكل".وأكد بوتين أن "موقف أوربان بشأن القضية الأوكرانية متوازن"، مشددا على أن "أوربان يدافع عن مصالح بلاده وشعبه في عمله".وأردف بوتين بأنه "سيكون سعيدا بعقد لقاء قمة مع ترامب في بودابست إذا حظي ذلك بموافقة الطرفين".من جانبه صرّح رئيس الوزراء المجري، بأن بلاده لم تستسلم للضغوط الخارجية وتواصل تطوير تعاونها مع موسكو.قال أوربان: "نحن ننفذ مسار السياسة الخارجية السيادية، ونهجنا تجاه روسيا ثابت، هناك تعاون بيننا في مجالات مهمة، ولم نستسلم للضغوط الخارجية ولم نتوقف عن التفاعل في أي من هذه المجالات المهمة".أعرب أوربان عن أمله في أن تحقق مبادرات السلام بشأن أوكرانيا النتائج المرجوة.وأضاف أوربان أن المجر تثمن استقرار إمدادات الطاقة من روسيا وهي مهتمة بمواصلة الحوار بهذا الشأن.وكشف أوربان أن المجر مستعدة لتوفير منصة لمناقشة تسوية الأزمة الأوكرانية.وكان أوربان قد قال، في وقت سابق، إنه سيتوجه إلى موسكو اليوم الجمعة، لبحث إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي، بعدما حصل أخيرا، من خلال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إعفاء من العقوبات الأمريكية على النفط الروسي.أوربان يصل إلى الكرملين لإجراء محادثات مع بوتين
https://sarabic.ae/20251128/بوتين-يقوم-بزيارة-دولة-إلى-الهند-يومي-4-و5-ديسمبر-بدعوة-من-مودي---عاجل--1107575413.html
https://sarabic.ae/20251128/الكرملين-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-أبدت-استسحانا-كبيرا-بفكرة-بوتين-لإعادة-تسليح-قواتها-1107582863.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1c/1107583046_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5e88acc002ffce5dccf64275b3904942.jpg
بوتين يعقد محادثات مع فيكتور أوربان
سبوتنيك عربي
سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان. ومن المتوقع أن تتناول المحادثات إمدادات الطاقة وتسوية الوضع في أوكرانيا. وكان أوربان قد أعلن سابقًا أن هذه المواضيع ستكون من أولويات مناقشتها مع الرئيس الروسي.
2025-11-28T10:47+0000
true
PT1S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, فيكتور أوربان
روسيا, فلاديمير بوتين, فيكتور أوربان
بوتين خلال المحادثات مع أوربان: العلاقات بين روسيا والمجر تواصل تطورها رغم كل الصعوبات
10:47 GMT 28.11.2025 (تم التحديث: 11:29 GMT 28.11.2025)
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، محادثات مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في الكرملين.
وقال بوتين خلال الاجتماع، إن "العلاقات بين روسيا وهنغاريا تعتمد حاليا على نهج عملي لتطوير العلاقات الثنائية".
وأضاف: "يمكننا أن نتحدث بصراحة وهذا يعطي الفرصة لإيجاد حلول لأي مشاكل".
لقد خلقنا جوًا يسمح لنا بالتحدث بصراحة ومناقشة أي قضايا. هذا يمنحنا القدرة ليس فقط على التحدث، ولكن أيضًا على إيجاد حلول لأي مشاكل.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأكد بوتين أن "موقف أوربان بشأن القضية الأوكرانية متوازن"، مشددا على أن "أوربان يدافع عن مصالح بلاده وشعبه في عمله".
وأردف بوتين بأنه "سيكون سعيدا بعقد لقاء قمة مع ترامب في بودابست إذا حظي ذلك بموافقة الطرفين".
وقال بوتين: إذا كان الأمر يتعلق خلال مفاوضاتنا باستخدام منصة بودابست، فسأكون سعيدا جدا بذلك وأريد أن أشكركم على استعدادكم للمساعدة.
من جانبه صرّح رئيس الوزراء المجري، بأن بلاده لم تستسلم للضغوط الخارجية وتواصل تطوير تعاونها مع موسكو.
قال أوربان: "نحن ننفذ مسار السياسة الخارجية السيادية، ونهجنا تجاه روسيا ثابت، هناك تعاون بيننا في مجالات مهمة، ولم نستسلم للضغوط الخارجية ولم نتوقف عن التفاعل في أي من هذه المجالات المهمة".
أعرب أوربان عن أمله في أن تحقق مبادرات السلام بشأن أوكرانيا النتائج المرجوة.
وأضاف أوربان أن المجر تثمن استقرار إمدادات الطاقة من روسيا وهي مهتمة بمواصلة الحوار بهذا الشأن.
أود التأكيد أن أساس أمن الطاقة في المجر هو إمدادات الطاقة المستقرة، ماضيًا وحاضرًا ومستقبلًا، نحن نُثمّن بشدة استقرار الإمدادات الروسية وقدرتها على التنبؤ، والمجر مهتمة بمواصلة الحوار حول الطاقة مع بلدكم.
وكشف أوربان أن المجر مستعدة لتوفير منصة لمناقشة تسوية الأزمة الأوكرانية.
وقال أوربان: يتيح اجتماعنا اليوم فرصة لتأكيد استعداد بودابست، لتوفير منصة لمثل هذه المفاوضات ونحن مستعدون للإسهام في إتمام هذه العملية بنجاح.
وكان أوربان قد قال، في وقت سابق، إنه سيتوجه إلى موسكو اليوم الجمعة، لبحث إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي، بعدما حصل أخيرا، من خلال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إعفاء من العقوبات الأمريكية على النفط الروسي.