أوربان يصل إلى الكرملين لإجراء محادثات مع بوتين

سبوتنيك عربي
أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، وصول رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إلى قصر الكرملين، لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 28.11.2025, سبوتنيك عربي
روسيا
أخبار روسيا
العالم
قبل مغادرته إلى موسكو، صرح أوربان بأن هدف المحادثات المقبلة مع بوتين هو مواصلة ضمان إمدادات الطاقة إلى المجر، وضمان حصولها على الغاز والنفط من روسيا عبر خطوط الأنابيب، وأشار إلى أنه خلال زيارة الوفد المجري إلى واشنطن، نجح في رفع العقوبات الأمريكية على إمدادات النفط والغاز عبر خطوط الأنابيب.وأكد رئيس الوزراء المجري أن إمدادات النفط والغاز الروسية وفّرت للمجر أدنى أسعار للطاقة في أوروبا، ولا تزال المجر شريكا رئيسيا لروسيا في إمدادات النفط والغاز، وبأن روسيا تضمن أمن المجر بتزويدها بالطاقة.ووفقا لجيرجيلي جولياس، رئيس ديوان رئيس الوزراء المجري، فإن رفض الغاز الروسي سيكلف المجر نحو عشرة مليارات دولار، وسيؤدي إلى خسارة تزيد على 4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.إعلام: أوربان يلتقي مع بوتين في موسكو لبحث التسوية الأوكرانية وإمدادات النفطأوربان: الاتحاد الأوروبي يريد استمرار الصراع لكنه لا يملك الأموال اللازمة لأوكرانيا
10:19 GMT 28.11.2025 (تم التحديث: 10:39 GMT 28.11.2025)
أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، وصول رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إلى قصر الكرملين، لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
قبل مغادرته إلى موسكو، صرح أوربان
بأن هدف المحادثات المقبلة مع بوتين هو مواصلة ضمان إمدادات الطاقة إلى المجر، وضمان حصولها على الغاز والنفط من روسيا عبر خطوط الأنابيب، وأشار إلى أنه خلال زيارة الوفد المجري إلى واشنطن، نجح في رفع العقوبات الأمريكية على إمدادات النفط والغاز عبر خطوط الأنابيب.
وأكد رئيس الوزراء المجري أن إمدادات النفط والغاز
الروسية وفّرت للمجر أدنى أسعار للطاقة في أوروبا، ولا تزال المجر شريكا رئيسيا لروسيا في إمدادات النفط والغاز، وبأن روسيا تضمن أمن المجر بتزويدها بالطاقة.
ووفقا لجيرجيلي جولياس، رئيس ديوان رئيس الوزراء المجري، فإن رفض الغاز الروسي
سيكلف المجر نحو عشرة مليارات دولار، وسيؤدي إلى خسارة تزيد على 4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.