أوربان يحذر من عواقب استخدام الأصول الروسية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
12:03 GMT
16 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
12:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:23 GMT
22 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير يدعو إلى تعزيز دور منظمة الصحة العالمية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مشروع القرار الأمريكي حول غزة: صياغة غامضة و غياب لمسار واضح نحو إقامة الدولة الفلسطينية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:46 GMT
10 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
13:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251120/أوربان-يحذر-من-عواقب-استخدام-الأصول-الروسية-1107314432.html
أوربان يحذر من عواقب استخدام الأصول الروسية
أوربان يحذر من عواقب استخدام الأصول الروسية
سبوتنيك عربي
حذر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، من استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا، مؤكدًا أن هذا سيؤدي إلى دعاوى قضائية وانهيار اليورو. 20.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-20T08:06+0000
2025-11-20T08:06+0000
روسيا
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/08/1106860090_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_d77ab1b4fd4b43e3a72fbf5246e8b5c9.jpg
وقال أوربان: "رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، ترغب في جمع 135 مليار يورو أخرى لتمويل أوكرانيا، لكن الاتحاد الأوروبي لا يملك هذه الأموال، لذلك فهو يبحث عن طرق للحصول عليها".وتابع: "هذا ما ينتظرنا إذا اخترنا هذا المسار".وتسعى المفوضية الأوروبية جاهدةً للحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح كييف، ويبلغ المبلغ المعني حاليًا نحو 140 مليار يورو على شكل ما يسمى "قرضا تعويضا خاصا"، حيث تعارض بلجيكا بشدة هذا الإجراء خوفًا من العواقب القانونية.يذكر أنه بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، أي ما يقارب 300 مليار يورو. يُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى "يوروكلير" البلجيكي، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.كالاس: استمرار الصراع الروسي الأوكراني سيكون مفيداالكونغرس يقترح أن يقوم ترامب بمصادرة نصف الأصول الروسية
https://sarabic.ae/20251114/سلوفاكيا-تعلن-عدم-موافقتها-على-خطة-الاتحاد-الأوروبي-لاستخدام-الأصول-الروسية-لدعم-كييف-1107118949.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/08/1106860090_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_df0165c4316df4aea50b3fec537d9e2f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

أوربان يحذر من عواقب استخدام الأصول الروسية

08:06 GMT 20.11.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حذر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، من استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا، مؤكدًا أن هذا سيؤدي إلى دعاوى قضائية وانهيار اليورو.
وقال أوربان: "رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، ترغب في جمع 135 مليار يورو أخرى لتمويل أوكرانيا، لكن الاتحاد الأوروبي لا يملك هذه الأموال، لذلك فهو يبحث عن طرق للحصول عليها".

وأضاف: "معالجة الأصول الروسية المجمدة. إنه حل مناسب، لكن العواقب لا يمكن التنبؤ بها. روتين قضائي طويل، والكثير من الدعاوى القضائية وانهيار اليورو".

وتابع: "هذا ما ينتظرنا إذا اخترنا هذا المسار".
رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
سلوفاكيا تعلن عدم موافقتها على خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية لدعم كييف
14 نوفمبر, 19:09 GMT
وتسعى المفوضية الأوروبية جاهدةً للحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح كييف، ويبلغ المبلغ المعني حاليًا نحو 140 مليار يورو على شكل ما يسمى "قرضا تعويضا خاصا"، حيث تعارض بلجيكا بشدة هذا الإجراء خوفًا من العواقب القانونية.
يذكر أنه بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، أي ما يقارب 300 مليار يورو. يُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى "يوروكلير" البلجيكي، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.
كالاس: استمرار الصراع الروسي الأوكراني سيكون مفيدا
الكونغرس يقترح أن يقوم ترامب بمصادرة نصف الأصول الروسية
