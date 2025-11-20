https://sarabic.ae/20251120/أوربان-يحذر-من-عواقب-استخدام-الأصول-الروسية-1107314432.html
أوربان يحذر من عواقب استخدام الأصول الروسية
حذر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، من استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا، مؤكدًا أن هذا سيؤدي إلى دعاوى قضائية وانهيار اليورو. 20.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-20T08:06+0000
روسيا
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/08/1106860090_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_d77ab1b4fd4b43e3a72fbf5246e8b5c9.jpg
وقال أوربان: "رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، ترغب في جمع 135 مليار يورو أخرى لتمويل أوكرانيا، لكن الاتحاد الأوروبي لا يملك هذه الأموال، لذلك فهو يبحث عن طرق للحصول عليها".وتابع: "هذا ما ينتظرنا إذا اخترنا هذا المسار".وتسعى المفوضية الأوروبية جاهدةً للحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح كييف، ويبلغ المبلغ المعني حاليًا نحو 140 مليار يورو على شكل ما يسمى "قرضا تعويضا خاصا"، حيث تعارض بلجيكا بشدة هذا الإجراء خوفًا من العواقب القانونية.يذكر أنه بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، أي ما يقارب 300 مليار يورو. يُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى "يوروكلير" البلجيكي، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.
https://sarabic.ae/20251114/سلوفاكيا-تعلن-عدم-موافقتها-على-خطة-الاتحاد-الأوروبي-لاستخدام-الأصول-الروسية-لدعم-كييف-1107118949.html
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/08/1106860090_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_df0165c4316df4aea50b3fec537d9e2f.jpg
حذر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، من استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا، مؤكدًا أن هذا سيؤدي إلى دعاوى قضائية وانهيار اليورو.
وقال أوربان: "رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، ترغب في جمع 135 مليار يورو أخرى لتمويل أوكرانيا، لكن الاتحاد الأوروبي لا يملك هذه الأموال، لذلك فهو يبحث عن طرق للحصول عليها".
وأضاف: "معالجة الأصول الروسية المجمدة. إنه حل مناسب، لكن العواقب لا يمكن التنبؤ بها. روتين قضائي طويل، والكثير من الدعاوى القضائية وانهيار اليورو".
وتابع: "هذا ما ينتظرنا إذا اخترنا هذا المسار".
وتسعى المفوضية الأوروبية جاهدةً للحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح كييف، ويبلغ المبلغ المعني حاليًا نحو 140 مليار يورو على شكل ما يسمى "قرضا تعويضا خاصا"، حيث تعارض بلجيكا بشدة هذا الإجراء خوفًا من العواقب القانونية.
يذكر أنه بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، أي ما يقارب 300 مليار يورو. يُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى "يوروكلير" البلجيكي، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.