كالاس: استمرار الصراع الروسي الأوكراني سيكون مفيدا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
اعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
13:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
17:43 GMT
17 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
كالاس: استمرار الصراع الروسي الأوكراني سيكون مفيدا
كالاس: استمرار الصراع الروسي الأوكراني سيكون مفيدا

08:48 GMT 15.11.2025
الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس
الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
تابعنا عبر
تحدثت كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي ببرلين، عن "فوائد استمرار العمل العسكري ضد روسيا"، على حد تعبيرها.
وقالت كالاس: "دعم أوكرانيا لا يعدو أن يكون شيئا تافها مقارنة بثمن انتصار روسيا".
وطالبت كالاس أيضًا بـ"تشديد" الضغوط على روسيا، من خلال فرض عقوبات إضافية، وأضافت: "العمل جارٍ على الحزمة العشرين"، بحسب زعمها.

وأضافت: "في العام المقبل، ستحتاج أوكرانيا إلى مزيد من التمويل. هناك خيارات عدة، لكن استخدام الأصول الروسية المُجمّدة هو السبيل الأوضح لدعم دفاع أوكرانيا".

كما شكرت كالاس ألمانيا على قرارها بزيادة "دعمها" لأوكرانيا، ابتداءً من العام المقبل ليصل إلى 11.5 مليار يورو.
وانعقد في برلين اجتماع لمجموعة الدول الخمس الأوروبية (E5)، المملكة المتحدة، ألمانيا، إيطاليا، بولندا وفرنسا، التي تعمل على تطوير قدرات الإنتاج المشتركة في المجمع الصناعي العسكري.
رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
سلوفاكيا تعلن عدم موافقتها على خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية لدعم كييف
أمس, 19:09 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أمس الجمعة، أن القوات الروسية شنت هجوما انتقاميا، بما في ذلك باستخدام صواريخ "كينجال" الأسرع من الصوت، ضد منشآت للطاقة وأخرى عسكرية وصناعية أوكرانية.
وعلى مدار أسبوع، نفذ الجيش الروسي 5 ضربات جماعية، استهدفت منشآت عسكرية ومرافق الطاقة، والبنية التحتية للنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، والمطارات ومواقع التخزين وإطلاق الطائرات المسيرة الهجومية، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للمسلحين الأوكرانيين والقوميين والمرتزقة.
نائب في البرلمان الأوكراني يدعو زيلينسكي للاستقالة
مستشار الأمن القومي السابق لترامب: الحرب في أوكرانيا خاسرة ويجب علينا إعادة تقييم سياسات بايدن
