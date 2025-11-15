https://sarabic.ae/20251115/مستشار-الأمن-القومي-السابق-لترامب-الحرب-في-أوكرانيا-خاسرة-ويجب-علينا-إعادة-تقييم-سياسات-بايدن-1107128425.html
مستشار الأمن القومي السابق لترامب: الحرب في أوكرانيا خاسرة ويجب علينا إعادة تقييم سياسات بايدن
وقال فلين في منشور على منصة "إكس": "الحرب في أوكرانيا خاسرة، وعلى الولايات المتحدة مراجعة جميع القرارات، التي اتخذتها إدارة بايدن. هذه كارثة، ويجب علينا فورًا إيجاد مخرج للولايات المتحدة".من جانبه، علّق كيريل ديمترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للشؤون الاستثمارية والاقتصادية مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، على المنشور، قائلًا إن "السرديات المزيفة لبايدن قد انهارت".وسرعان ما تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة أودت بحياة أكثر من مئة شخص، وانتهت بإطاحة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش في فبراير/شباط 2014، ما أدى إلى اندلاع انتفاضة مناهضة للانقلاب في شرق أوكرانيا، وردّ حكومي عسكري على منطقة دونباس.
ترامب, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
صرح مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن "الحرب في أوكرانيا خاسرة"، وأن "الولايات المتحدة يجب أن تجد فورًا مخرجًا من هذه الأزمة الكارثية بالنسبة لها، ومراجعة جميع القرارات التي اتخذت في عهد الرئيس السابق جو بايدن".
وقال فلين في منشور على منصة "إكس": "الحرب في أوكرانيا خاسرة، وعلى الولايات المتحدة مراجعة جميع القرارات، التي اتخذتها إدارة بايدن. هذه كارثة، ويجب علينا فورًا إيجاد مخرج للولايات المتحدة".
من جانبه، علّق كيريل ديمترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للشؤون الاستثمارية والاقتصادية مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، على المنشور، قائلًا إن "السرديات المزيفة لبايدن قد انهارت".
وتعود جذور الأزمة الأوكرانية إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، حين اندلعت احتجاجات عُرفت باسم "الميدان الأوروبي" في كييف، بسبب قرار الحكومة الأوكرانية وقف الاندماج مع الاتحاد الأوروبي.
وسرعان ما تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة أودت بحياة أكثر من مئة شخص، وانتهت بإطاحة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش في فبراير/شباط 2014، ما أدى إلى اندلاع انتفاضة مناهضة للانقلاب في شرق أوكرانيا، وردّ حكومي عسكري على منطقة دونباس.