مستشار ترامب السابق للأمن القومي: أزمة أوكرانيا بدأت عام 2014 وليس في 2022

قال مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الأزمة الأوكرانية بدأت فعليًا عام 2014، وليس في عام 2022 كما يعتقد كثيرون. 05.11.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح فلين في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي": "الحرب بدأت فعليًا في الرابع والعشرين من فبراير عام 2014"، مشيرًا إلى أن ما جرى في ذلك العام كان الشرارة الأولى للأزمة الحالية.وأضاف الجنرال الأمريكي أن "الفكرة الأصلية للقيادة الروسية حول تحقيق هدف عسكري محدود كانت فكرة مثيرة للاهتمام، لكن جرى اتخاذ بعض القرارات الاستراتيجية غير الموفقة لاحقًا".ولفت فلين، بأنه يجب على الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين التوقف عن استخدام الأكاذيب كأداة في دبلوماسيتهما، قائلا: وتعود جذور الأزمة الأوكرانية إلى نوفمبر 2013، حين اندلعت احتجاجات عُرفت باسم "اليورو ميدان" في كييف بسبب قرار الحكومة الأوكرانية وقف الاندماج مع الاتحاد الأوروبي.وسرعان ما تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة أودت بحياة أكثر من مئة شخص، وانتهت بإطاحة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش في فبراير 2014، ما أدى إلى اندلاع انتفاضة مناهضة للانقلاب في شرق أوكرانيا وردّ حكومي عسكري على منطقة دونباس

