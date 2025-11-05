مستشار ترامب السابق للأمن القومي: أزمة أوكرانيا بدأت عام 2014 وليس في 2022

عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
03:46 GMT 05.11.2025 (تم التحديث: 04:36 GMT 05.11.2025)
المشاركون في الاحتجاجات دعما لتكامل أوكرانيا مع أوروبا في شارع غروشيفسكي في كييف. 22.01.14
المشاركون في الاحتجاجات دعما لتكامل أوكرانيا مع أوروبا في شارع غروشيفسكي في كييف. 22.01.14
قال مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الأزمة الأوكرانية بدأت فعليًا عام 2014، وليس في عام 2022 كما يعتقد كثيرون.
وأوضح فلين في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي": "الحرب بدأت فعليًا في الرابع والعشرين من فبراير عام 2014"، مشيرًا إلى أن ما جرى في ذلك العام كان الشرارة الأولى للأزمة الحالية.
وأضاف الجنرال الأمريكي أن "الفكرة الأصلية للقيادة الروسية حول تحقيق هدف عسكري محدود كانت فكرة مثيرة للاهتمام، لكن جرى اتخاذ بعض القرارات الاستراتيجية غير الموفقة لاحقًا".
ولفت فلين، بأنه يجب على الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين التوقف عن استخدام الأكاذيب كأداة في دبلوماسيتهما، قائلا:
"أعتقد أننا بحاجة إلى التوقف عن استخدام الأكاذيب كأداة لدبلوماسيتنا"، مشيرًا إلى أن الدول الغربية انتهكت مرارًا وتكرارًا التزاماتها بعدم توسيع حلف شمال الأطلسي شرقًا.
وتعود جذور الأزمة الأوكرانية إلى نوفمبر 2013، حين اندلعت احتجاجات عُرفت باسم "اليورو ميدان" في كييف بسبب قرار الحكومة الأوكرانية وقف الاندماج مع الاتحاد الأوروبي.
وسرعان ما تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة أودت بحياة أكثر من مئة شخص، وانتهت بإطاحة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش في فبراير 2014، ما أدى إلى اندلاع انتفاضة مناهضة للانقلاب في شرق أوكرانيا وردّ حكومي عسكري على منطقة دونباس
