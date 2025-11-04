عربي
مستشار سابق لترامب: واشنطن لعبت دورا خفيا في إشعال أزمة أوكرانيا عام 2014
قال مايكل فلين، المستشار السابق للأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لعبت دورًا خفيًا في إشعال أزمة أوكرانيا عام 2014 من خلال تحركات... 04.11.2025, سبوتنيك عربي
وأوضح فلين في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي": "لقد كان للولايات المتحدة دور في التسبب بأزمة أوكرانيا عام 2014. إذا نظرنا إلى شخصيات مثل فيكتوريا نولاند وإدارة أوباما في ذلك الوقت وجون برينان، فهؤلاء كانوا جزءًا من القرارات التي اتُّخذت خلال ثورة الميدان، التي مهدت الطريق لصعود [فلوديمير] زيلينسكي، الرئيس الحالي".واندلعت احتجاجات "الميدان الأوروبي" في كييف في نوفمبر 2013 بعد قرار الحكومة الأوكرانية تعليق مسار التكامل مع الاتحاد الأوروبي، وتحوّلت لاحقًا إلى أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص وأطاحت بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش في فبراير 2014، ما أدى إلى اندلاع انتفاضة في شرق البلاد وردّ عسكري من الحكومة الجديدة ضد دونباس.يُذكر أن نولاند شغلت منصب مساعدة وزير الخارجية لشؤون أوروبا وأوراسيا بين عامي 2013 و2017.
22:39 GMT 04.11.2025 (تم التحديث: 22:40 GMT 04.11.2025)
قال مايكل فلين، المستشار السابق للأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لعبت دورًا خفيًا في إشعال أزمة أوكرانيا عام 2014 من خلال تحركات فيكتوريا نولاند، نائبة وزير الخارجية السابقة، وجون برينان، المدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية.
وأوضح فلين في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي": "لقد كان للولايات المتحدة دور في التسبب بأزمة أوكرانيا عام 2014. إذا نظرنا إلى شخصيات مثل فيكتوريا نولاند وإدارة أوباما في ذلك الوقت وجون برينان، فهؤلاء كانوا جزءًا من القرارات التي اتُّخذت خلال ثورة الميدان، التي مهدت الطريق لصعود [فلوديمير] زيلينسكي، الرئيس الحالي".
واندلعت احتجاجات "الميدان الأوروبي" في كييف في نوفمبر 2013 بعد قرار الحكومة الأوكرانية تعليق مسار التكامل مع الاتحاد الأوروبي، وتحوّلت لاحقًا إلى أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص وأطاحت بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش في فبراير 2014، ما أدى إلى اندلاع انتفاضة في شرق البلاد وردّ عسكري من الحكومة الجديدة ضد دونباس.
يُذكر أن نولاند شغلت منصب مساعدة وزير الخارجية لشؤون أوروبا وأوراسيا بين عامي 2013 و2017.
