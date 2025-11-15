الكونغرس يقترح أن يقوم ترامب بمصادرة نصف الأصول الروسية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
اعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
13:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
17:43 GMT
17 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251115/الكونغرس-يقترح-أن-يقوم-ترامب-بمصادرة-نصف-الأصول-الروسية-1107130537.html
الكونغرس يقترح أن يقوم ترامب بمصادرة نصف الأصول الروسية
الكونغرس يقترح أن يقوم ترامب بمصادرة نصف الأصول الروسية
سبوتنيك عربي
اقترح مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي أن "يصادر" الرئيس دونالد ترامب، نصف الأصول السيادية الروسية المجمدة والبالغة 5 مليارات دولار، والموجودة تحت الولاية... 15.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-15T07:40+0000
2025-11-15T07:40+0000
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/05/1098396304_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7367a2cff682945d36b1892720d5ab52.jpg
واستند تقييم الوكالة على حجم إجمالي للأصول الروسية الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة بقيمة 5 مليارات دولار، في حال أقرّ الكونغرس "قانون تنفيذ إعادة الشراء للأوكرانيين لعام 2025"، والذي يوضح إجراءات استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.ويُقدّر مكتب الميزانية في الكونغرس احتمالية قيام الحكومة الفيدرالية بذلك (مصادرة الأصول الروسية) بنسبة 50%. لذلك، يتوقع المكتب، بناءً على تقديرات احتمالية، مصادرة أصول سيادية روسية بقيمة 2.5 مليار دولار بين عامي 2026 و2028، وفقًا لما ذكره المكتب.وأشار المكتب إلى أن الفوائد المكتسبة ستُستخدم لـ"دعم" أوكرانيا دون أي مخصصات إضافية، بدءًا من العام التالي لمصادرة الأصول. كما يُقدّر أن اعتماد مشروع القانون سيزيد الإنفاق الحكومي المباشر بمقدار 10 ملايين دولار أمريكي بين عامي 2026 و2035.حالة الأصولمنذ بدء العملية الخاصة، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول "مجموعة السبع" ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي. وتحتفظ بلجيكا بالجزء الأكبر من هذه الأموال، ما يدفع المفوضية الأوروبية إلى ممارسة ضغوط غير مسبوقة عليها.ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا، مرارًا، بأنه سرقة، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل أيضًا أصول الدولة الروسية.وسبق أن حذّرت موسكو من أن التنفيذ المحتمل لمبادرة واشنطن لتصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب" سيؤدي إلى إجراءات انتقامية قاسية. وصرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأنه في حال تصنيف واشنطن روسيا "دولة راعية للإرهاب"، فقد تنهار العلاقات بين البلدين. وفي أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، امتنعت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، عن الإجابة مباشرةً على سؤال استفزازي من صحفي حول ما إذا كان ترامب يؤيد تصنيف روسيا بالتصنيف الآنف الذكر.وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يبحثون البدائل عن الأصول الروسية لتمويل "القرض التعويضي" لأوكرانيالافروف: الحوار مع واشنطن بشأن القضايا الثنائية مستمر ولكن ليس بالسرعة المطلوبة
https://sarabic.ae/20251114/سلوفاكيا-تعلن-عدم-موافقتها-على-خطة-الاتحاد-الأوروبي-لاستخدام-الأصول-الروسية-لدعم-كييف-1107118949.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/05/1098396304_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_b98ac0b175fd3070615b3718ce643afd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الكونغرس يقترح أن يقوم ترامب بمصادرة نصف الأصول الروسية

07:40 GMT 15.11.2025
© AP Photo / Ben Curtisترامب في خطابه أمام الكونغرس 4 مارس 2025
ترامب في خطابه أمام الكونغرس 4 مارس 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Ben Curtis
تابعنا عبر
اقترح مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي أن "يصادر" الرئيس دونالد ترامب، نصف الأصول السيادية الروسية المجمدة والبالغة 5 مليارات دولار، والموجودة تحت الولاية القضائية الأمريكية بين عامي 2026 و2028.
واستند تقييم الوكالة على حجم إجمالي للأصول الروسية الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة بقيمة 5 مليارات دولار، في حال أقرّ الكونغرس "قانون تنفيذ إعادة الشراء للأوكرانيين لعام 2025"، والذي يوضح إجراءات استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.
ويُقدّر مكتب الميزانية في الكونغرس احتمالية قيام الحكومة الفيدرالية بذلك (مصادرة الأصول الروسية) بنسبة 50%. لذلك، يتوقع المكتب، بناءً على تقديرات احتمالية، مصادرة أصول سيادية روسية بقيمة 2.5 مليار دولار بين عامي 2026 و2028، وفقًا لما ذكره المكتب.

ويُؤكَّد وجود شكوك كبيرة حول ما إذا كان ترامب سيتخذ هذه الخطوة، وفي حال قرر البيت الأبيض اتخاذها، فسيتم استثمار نحو 300 مليون دولار من هذا المبلغ لفترة وجيزة في سندات الخزانة الأمريكية قبل إنفاقه على "الدعم الاقتصادي والإنساني" لكييف.

وأشار المكتب إلى أن الفوائد المكتسبة ستُستخدم لـ"دعم" أوكرانيا دون أي مخصصات إضافية، بدءًا من العام التالي لمصادرة الأصول. كما يُقدّر أن اعتماد مشروع القانون سيزيد الإنفاق الحكومي المباشر بمقدار 10 ملايين دولار أمريكي بين عامي 2026 و2035.
رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
سلوفاكيا تعلن عدم موافقتها على خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية لدعم كييف
أمس, 19:09 GMT
حالة الأصول
منذ بدء العملية الخاصة، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول "مجموعة السبع" ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي. وتحتفظ بلجيكا بالجزء الأكبر من هذه الأموال، ما يدفع المفوضية الأوروبية إلى ممارسة ضغوط غير مسبوقة عليها.

في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أفادت تقارير أعلامية، أن المفوضية الأوروبية فشلت في إقناع البلاد باستخدام الأموال المجمدة لتمويل أوكرانيا. وتسعى المفوضية الأوروبية للحصول على موافقة لاستخدام نحو 140 مليار يورو كجزء من "قرض التعويضات".

ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا، مرارًا، بأنه سرقة، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل أيضًا أصول الدولة الروسية.
وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة. وأضاف أن روسيا لديها أيضًا خيار حجب الأموال التي تحتفظ بها الدول الغربية عن روسيا.
وسبق أن حذّرت موسكو من أن التنفيذ المحتمل لمبادرة واشنطن لتصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب" سيؤدي إلى إجراءات انتقامية قاسية. وصرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأنه في حال تصنيف واشنطن روسيا "دولة راعية للإرهاب"، فقد تنهار العلاقات بين البلدين. وفي أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، امتنعت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، عن الإجابة مباشرةً على سؤال استفزازي من صحفي حول ما إذا كان ترامب يؤيد تصنيف روسيا بالتصنيف الآنف الذكر.
وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يبحثون البدائل عن الأصول الروسية لتمويل "القرض التعويضي" لأوكرانيا
لافروف: الحوار مع واشنطن بشأن القضايا الثنائية مستمر ولكن ليس بالسرعة المطلوبة
