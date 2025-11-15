https://sarabic.ae/20251115/الكونغرس-يقترح-أن-يقوم-ترامب-بمصادرة-نصف-الأصول-الروسية-1107130537.html

الكونغرس يقترح أن يقوم ترامب بمصادرة نصف الأصول الروسية

الكونغرس يقترح أن يقوم ترامب بمصادرة نصف الأصول الروسية

سبوتنيك عربي

اقترح مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي أن "يصادر" الرئيس دونالد ترامب، نصف الأصول السيادية الروسية المجمدة والبالغة 5 مليارات دولار، والموجودة تحت الولاية... 15.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-15T07:40+0000

2025-11-15T07:40+0000

2025-11-15T07:40+0000

العالم

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/05/1098396304_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7367a2cff682945d36b1892720d5ab52.jpg

واستند تقييم الوكالة على حجم إجمالي للأصول الروسية الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة بقيمة 5 مليارات دولار، في حال أقرّ الكونغرس "قانون تنفيذ إعادة الشراء للأوكرانيين لعام 2025"، والذي يوضح إجراءات استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.ويُقدّر مكتب الميزانية في الكونغرس احتمالية قيام الحكومة الفيدرالية بذلك (مصادرة الأصول الروسية) بنسبة 50%. لذلك، يتوقع المكتب، بناءً على تقديرات احتمالية، مصادرة أصول سيادية روسية بقيمة 2.5 مليار دولار بين عامي 2026 و2028، وفقًا لما ذكره المكتب.وأشار المكتب إلى أن الفوائد المكتسبة ستُستخدم لـ"دعم" أوكرانيا دون أي مخصصات إضافية، بدءًا من العام التالي لمصادرة الأصول. كما يُقدّر أن اعتماد مشروع القانون سيزيد الإنفاق الحكومي المباشر بمقدار 10 ملايين دولار أمريكي بين عامي 2026 و2035.حالة الأصولمنذ بدء العملية الخاصة، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول "مجموعة السبع" ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي. وتحتفظ بلجيكا بالجزء الأكبر من هذه الأموال، ما يدفع المفوضية الأوروبية إلى ممارسة ضغوط غير مسبوقة عليها.ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا، مرارًا، بأنه سرقة، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل أيضًا أصول الدولة الروسية.وسبق أن حذّرت موسكو من أن التنفيذ المحتمل لمبادرة واشنطن لتصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب" سيؤدي إلى إجراءات انتقامية قاسية. وصرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأنه في حال تصنيف واشنطن روسيا "دولة راعية للإرهاب"، فقد تنهار العلاقات بين البلدين. وفي أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، امتنعت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، عن الإجابة مباشرةً على سؤال استفزازي من صحفي حول ما إذا كان ترامب يؤيد تصنيف روسيا بالتصنيف الآنف الذكر.وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يبحثون البدائل عن الأصول الروسية لتمويل "القرض التعويضي" لأوكرانيالافروف: الحوار مع واشنطن بشأن القضايا الثنائية مستمر ولكن ليس بالسرعة المطلوبة

https://sarabic.ae/20251114/سلوفاكيا-تعلن-عدم-موافقتها-على-خطة-الاتحاد-الأوروبي-لاستخدام-الأصول-الروسية-لدعم-كييف-1107118949.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية