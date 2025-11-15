https://sarabic.ae/20251115/الكونغرس-يقترح-أن-يقوم-ترامب-بمصادرة-نصف-الأصول-الروسية-1107130537.html
الكونغرس يقترح أن يقوم ترامب بمصادرة نصف الأصول الروسية
الكونغرس يقترح أن يقوم ترامب بمصادرة نصف الأصول الروسية
اقترح مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي أن "يصادر" الرئيس دونالد ترامب، نصف الأصول السيادية الروسية المجمدة والبالغة 5 مليارات دولار، والموجودة تحت الولاية القضائية الأمريكية بين عامي 2026 و2028.
واستند تقييم الوكالة على حجم إجمالي للأصول الروسية الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة بقيمة 5 مليارات دولار، في حال أقرّ الكونغرس "قانون تنفيذ إعادة الشراء للأوكرانيين لعام 2025"، والذي يوضح إجراءات استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.ويُقدّر مكتب الميزانية في الكونغرس احتمالية قيام الحكومة الفيدرالية بذلك (مصادرة الأصول الروسية) بنسبة 50%. لذلك، يتوقع المكتب، بناءً على تقديرات احتمالية، مصادرة أصول سيادية روسية بقيمة 2.5 مليار دولار بين عامي 2026 و2028، وفقًا لما ذكره المكتب.وأشار المكتب إلى أن الفوائد المكتسبة ستُستخدم لـ"دعم" أوكرانيا دون أي مخصصات إضافية، بدءًا من العام التالي لمصادرة الأصول. كما يُقدّر أن اعتماد مشروع القانون سيزيد الإنفاق الحكومي المباشر بمقدار 10 ملايين دولار أمريكي بين عامي 2026 و2035.حالة الأصولمنذ بدء العملية الخاصة، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول "مجموعة السبع" ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي. وتحتفظ بلجيكا بالجزء الأكبر من هذه الأموال، ما يدفع المفوضية الأوروبية إلى ممارسة ضغوط غير مسبوقة عليها.ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا، مرارًا، بأنه سرقة، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل أيضًا أصول الدولة الروسية.وسبق أن حذّرت موسكو من أن التنفيذ المحتمل لمبادرة واشنطن لتصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب" سيؤدي إلى إجراءات انتقامية قاسية. وصرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأنه في حال تصنيف واشنطن روسيا "دولة راعية للإرهاب"، فقد تنهار العلاقات بين البلدين. وفي أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، امتنعت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، عن الإجابة مباشرةً على سؤال استفزازي من صحفي حول ما إذا كان ترامب يؤيد تصنيف روسيا بالتصنيف الآنف الذكر.
الكونغرس يقترح أن يقوم ترامب بمصادرة نصف الأصول الروسية
اقترح مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي أن "يصادر" الرئيس دونالد ترامب، نصف الأصول السيادية الروسية المجمدة والبالغة 5 مليارات دولار، والموجودة تحت الولاية القضائية الأمريكية بين عامي 2026 و2028.
واستند تقييم الوكالة على حجم إجمالي للأصول الروسية الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة بقيمة 5 مليارات دولار، في حال أقرّ الكونغرس "قانون تنفيذ إعادة الشراء للأوكرانيين لعام 2025"، والذي يوضح إجراءات استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.
ويُقدّر مكتب الميزانية في الكونغرس احتمالية قيام الحكومة الفيدرالية بذلك (مصادرة الأصول الروسية) بنسبة 50%. لذلك، يتوقع المكتب، بناءً على تقديرات احتمالية، مصادرة أصول سيادية روسية بقيمة 2.5 مليار دولار بين عامي 2026 و2028، وفقًا لما ذكره المكتب.
ويُؤكَّد وجود شكوك كبيرة حول ما إذا كان ترامب سيتخذ هذه الخطوة، وفي حال قرر البيت الأبيض اتخاذها، فسيتم استثمار نحو 300 مليون دولار من هذا المبلغ لفترة وجيزة في سندات الخزانة الأمريكية قبل إنفاقه على "الدعم الاقتصادي والإنساني" لكييف.
وأشار المكتب إلى أن الفوائد المكتسبة ستُستخدم لـ"دعم" أوكرانيا دون أي مخصصات إضافية، بدءًا من العام التالي لمصادرة الأصول. كما يُقدّر أن اعتماد مشروع القانون سيزيد الإنفاق الحكومي المباشر بمقدار 10 ملايين دولار أمريكي بين عامي 2026 و2035.
منذ بدء العملية الخاصة، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول "مجموعة السبع" ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي. وتحتفظ بلجيكا بالجزء الأكبر من هذه الأموال، ما يدفع المفوضية الأوروبية إلى ممارسة ضغوط غير مسبوقة عليها.
في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أفادت تقارير أعلامية، أن المفوضية الأوروبية فشلت في إقناع البلاد باستخدام الأموال المجمدة لتمويل أوكرانيا. وتسعى المفوضية الأوروبية للحصول على موافقة لاستخدام نحو 140 مليار يورو كجزء من "قرض التعويضات".
ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا، مرارًا، بأنه سرقة، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل أيضًا أصول الدولة الروسية.
وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة. وأضاف أن روسيا لديها أيضًا خيار حجب الأموال التي تحتفظ بها الدول الغربية عن روسيا.
وسبق أن حذّرت موسكو من أن التنفيذ المحتمل لمبادرة واشنطن لتصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب" سيؤدي إلى إجراءات انتقامية قاسية. وصرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأنه في حال تصنيف واشنطن روسيا "دولة راعية للإرهاب"، فقد تنهار العلاقات بين البلدين. وفي أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، امتنعت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، عن الإجابة مباشرةً على سؤال استفزازي من صحفي حول ما إذا كان ترامب يؤيد تصنيف روسيا بالتصنيف الآنف الذكر.