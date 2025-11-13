https://sarabic.ae/20251113/وزراء-مالية-الاتحاد-الأوروبي-يبحثون-البدائل-عن-الأصول-الروسية-لتمويل-القرض-التعويضي-لأوكرانيا--1107088601.html
وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يبحثون البدائل عن الأصول الروسية لتمويل "القرض التعويضي" لأوكرانيا
2025-11-13T18:03+0000
2025-11-13T18:03+0000
2025-11-13T18:03+0000
وقال دومبروفسكيس، عقب اجتماع مجلس الاتحاد للشؤون الاقتصادية والمالية في بروكسل، اليوم الخميس: "ناقشنا الخيارات البديلة (لتمويل القرض التعويضي بطرق أخرى بعيدا عن الأصول الروسية المجمدة) الممكنة، ومن الجدير بالذكر أنه بالنظر إلى مخاوف استدامة الدين والتحديات التي تواجهها أوكرانيا، يجب أن يتمتع الدعم بميزات تشبه المنح بشكل قوي".وأشار مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية إلى أن "الخيار البديل سيكون أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتمويل القرض التعويضي لأوكرانيا من خلال الاقتراض بدلا من استخدام الأرصدة النقدية المرتبطة بالأصول الروسية المجمدة".وكان دومبروفسكيس قد صرح أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا، وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية في وقت سابق، أورسولا فون دير لاين، أن المناقشات جارية حاليا بشأن ثلاثة خيارات تمويل محتملة لأوكرانيا: قرض أوروبي شامل بضمان ميزانية الاتحاد الأوروبي، وقروض ومخصصات ميزانية من دول الاتحاد الأوروبي الفردية، وقرض مضمون بأصول روسية مجمدة.يذكر أنه بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، أي ما يقارب 300 مليار يورو. يُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى "يوروكلير" البلجيكي، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.
صرح مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية، فالديس دومبروفسكيس، أن وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي ناقشوا عددا من الطرق البديلة لتمويل القرض التعويضي لأوكرانيا لزيادة الدعم المالي المقدم لكييف من خلال تقديم قروض ودعم يشبه المنح، بدلا من استخدام الأرصدة النقدية المرتبطة بالأصول الروسية المجمدة.
وقال دومبروفسكيس، عقب اجتماع مجلس الاتحاد للشؤون الاقتصادية والمالية في بروكسل، اليوم الخميس: "ناقشنا الخيارات البديلة (لتمويل القرض التعويضي بطرق أخرى بعيدا عن الأصول الروسية المجمدة) الممكنة، ومن الجدير بالذكر أنه بالنظر إلى مخاوف استدامة الدين والتحديات التي تواجهها أوكرانيا، يجب أن يتمتع الدعم بميزات تشبه المنح بشكل قوي".
وأشار مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية إلى أن "الخيار البديل سيكون أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتمويل القرض التعويضي لأوكرانيا من خلال الاقتراض بدلا من استخدام الأرصدة النقدية المرتبطة بالأصول الروسية المجمدة".
وأوضح دومبروفسكيس أن "هناك اعتراف واسع بأن هذا الخيار (القرض التعويضي لأوكرانيا) هو الوسيلة الأكثر قابلية للتنفيذ لسد فجوة التمويل في أوكرانيا بسرعة، دون فرض أعباء مالية كبيرة إضافية على الدول الأعضاء"، وأكد أن الجهود مستمرة من خلال التواصل مع الدول الأعضاء "لمعالجة المخاوف القائمة".
وكان دومبروفسكيس قد صرح أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا، وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية في وقت سابق، أورسولا فون دير لاين، أن المناقشات جارية حاليا بشأن ثلاثة خيارات تمويل محتملة لأوكرانيا: قرض أوروبي شامل بضمان ميزانية الاتحاد الأوروبي، وقروض ومخصصات ميزانية من دول الاتحاد الأوروبي الفردية، وقرض مضمون بأصول روسية مجمدة.
من جهتها، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، أن بلجيكا تدرك خطورة فرض "قرض تعويض" لأوكرانيا على البلجيكيين باستخدام الأصول الروسية، وتدرك أنها ستواجه إجراءات انتقامية من موسكو.
يذكر أنه بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، أي ما يقارب 300 مليار يورو. يُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى "يوروكلير" البلجيكي، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.