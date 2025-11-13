عربي
دول الاتحاد الأوروبي تفشل في التوصل لاتفاق بشأن استخدام الأصول الروسية
دول الاتحاد الأوروبي تفشل في التوصل لاتفاق بشأن استخدام الأصول الروسية
صرح مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية، فالديس دومبروفسكيس، عقب اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية في بروكسل، أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي لم... 13.11.2025, سبوتنيك عربي
وفشلت الدول الأعضاء خلال الاجتماع في التوصل لاتفاق، حيث تسعى المفوضية الأوروبية للعمل على إمكانية تقديم "قرض تعويضات" لأوكرانيا باستخدام أصول البنك المركزي الروسي، معتبرة أن هذا الخيار هو الأكثر جدوى من بين الخيارات المطروحة حاليا، إذ "يسمح بتغطية احتياجات أوكرانيا التمويلية بسرعة دون تحميل الدول الأعضاء أعباء مالية كبيرة". وتم التأكيد على أن المفوضية ستواصل اتصالاتها مع الدول الأعضاء بهدف معالجة الشواغل المتبقية.وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد أعلنت في وقت سابق، أن المناقشات جارية حاليا بشأن ثلاثة خيارات تمويل محتملة لأوكرانيا: قرض أوروبي شامل بضمان ميزانية الاتحاد الأوروبي، وقروض ومخصصات ميزانية من دول الاتحاد الأوروبي الفردية، وقرض مضمون بأصول روسية مجمدة.وكانت صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، أن بلجيكا تدرك خطورة فرض "قرض تعويض" لأوكرانيا على البلجيكيين باستخدام الأصول الروسية، وتدرك أنها ستواجه إجراءات انتقامية من موسكو. يذكر أنه بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، أي ما يقارب 300 مليار يورو. يُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى "يوروكلير" البلجيكي، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.مصادرة الأصول الروسية قد تكلف الاتحاد الأوروبي مليارات الدولاراتروبيو: مصادرة الأصول الروسية تهدد بعواقب غير متوقعةالمجر ترفض استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة إذا طالت عقوبات موسكو شركاتها
15:47 GMT 13.11.2025 (تم التحديث: 16:04 GMT 13.11.2025)
زعماء الاتحاد الأوروبي يحضرون اجتماع المائدة المستديرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 20 مارس 2025.
صرح مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية، فالديس دومبروفسكيس، عقب اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية في بروكسل، أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.
وفشلت الدول الأعضاء خلال الاجتماع في التوصل لاتفاق، حيث تسعى المفوضية الأوروبية للعمل على إمكانية تقديم "قرض تعويضات" لأوكرانيا باستخدام أصول البنك المركزي الروسي، معتبرة أن هذا الخيار هو الأكثر جدوى من بين الخيارات المطروحة حاليا، إذ "يسمح بتغطية احتياجات أوكرانيا التمويلية بسرعة دون تحميل الدول الأعضاء أعباء مالية كبيرة". وتم التأكيد على أن المفوضية ستواصل اتصالاتها مع الدول الأعضاء بهدف معالجة الشواغل المتبقية.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد أعلنت في وقت سابق، أن المناقشات جارية حاليا بشأن ثلاثة خيارات تمويل محتملة لأوكرانيا: قرض أوروبي شامل بضمان ميزانية الاتحاد الأوروبي، وقروض ومخصصات ميزانية من دول الاتحاد الأوروبي الفردية، وقرض مضمون بأصول روسية مجمدة.

وتسعى المفوضية الأوروبية جاهدةً للحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح كييف، ويبلغ المبلغ المعني حاليًا نحو 140 مليار يورو على شكل ما يسمى "قرض تعويض خاص"، والذي ستلتزم أوكرانيا بسداده بشروط بعد انتهاء النزاع وفي حال "دفع موسكو تعويضا عن الأضرار المادية". لذا تُعارض بلجيكا هذا الإجراء خوفًا من العواقب القانونية.

إعلام: المفوضية الأوروبية تفشل في إقناع بلجيكا بشأن استخدام الأصول الروسية
8 نوفمبر, 11:06 GMT
وكانت صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، أن بلجيكا تدرك خطورة فرض "قرض تعويض" لأوكرانيا على البلجيكيين باستخدام الأصول الروسية، وتدرك أنها ستواجه إجراءات انتقامية من موسكو.
يذكر أنه بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، أي ما يقارب 300 مليار يورو. يُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى "يوروكلير" البلجيكي، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.
مصادرة الأصول الروسية قد تكلف الاتحاد الأوروبي مليارات الدولارات
روبيو: مصادرة الأصول الروسية تهدد بعواقب غير متوقعة
المجر ترفض استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة إذا طالت عقوبات موسكو شركاتها
