روبيو: مصادرة الأصول الروسية تهدد بعواقب غير متوقعة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
بلا قيود
خبير يتحدث عن أهمية كازاخستان لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الكفاءة الأمنية ووعي الضباط و القيادات العسكرية الروسية وراء إحباط مخطط خطف الطائرة ميغ- 31
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251113/روبيو-مصادرة-الأصول-الروسية-تهدد-بعواقب-غير-متوقعة-1107061387.html
روبيو: مصادرة الأصول الروسية تهدد بعواقب غير متوقعة
روبيو: مصادرة الأصول الروسية تهدد بعواقب غير متوقعة
سبوتنيك عربي
أقر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الخميس، عقب اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في أونتاريو بكندا أن مصادرة الأصول الروسية المحتملة تُنذر بعواقب... 13.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-13T04:36+0000
2025-11-13T05:33+0000
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102558981_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d45e9f4b8df570199c2f2afbe25911f4.jpg
وقال للصحفيين في تعليقه على الاستخدام المحتمل للأصول السيادية الروسية: "هناك بعض العواقب غير متوقعة إذا فعلت هذا".وأضاف: "لا أريد التعليق على هذا الأمر أو أن أتقدم عليه في أي شيء".أقر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة لم تعد تملك أهدافًا لفرض عقوبات جديدة على روسيا.وأضاف أن واشنطن، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، فرضت بالفعل عقوبات على شركتي النفط الروسيتين لوك أويل وروسنفت.وأكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن موسكو وواشنطن اتفقتا على أن الاجتماع المقبل بين الزعيمين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب ينبغي أن يُسفرعن "نتائج ملموسة".وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن صرّح بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجهت ضربة موجعة للاقتصاد العالمي بأسره. وحسب قوله، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة ملايين البشر.وصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، خطط الاتحاد الأوروبي بأنها خطوة تُقوّض الثقة بمبدأ حرمة الممتلكات. وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا سترد على أي مصادرة محتملة للأصول المجمدة من قبل الدول الغربية، وتحتفظ بحقها في عدم إعادة الأموال التي تحتفظ بها الدول الغربية في روسيا.وبعد بدء العملية الروسية الخاصة، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول "مجموعة السبع"، ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، والتي بلغت نحو 300 مليار يورو.ومن بين هذه الأموال، يوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، أحد أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.وردًا على تجميد الأصول، فرضت روسيا قيودها الخاصة، إذ تم جمع أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة وإيراداتهم في حسابات خاصة من الفئة "ج"، ولا يمكن سحب هذه الأصول إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.ووصفت وزارة الخارجية الروسية، تجميد الأصول الروسية في أوروبا، مرارًا وتكرارًا، بأنه "سرقة"، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل أيضًا أصول الدولة الروسية.مصادرة الأصول الروسية قد تكلف الاتحاد الأوروبي مليارات الدولاراتسياسي صربي: الاتحاد الأوروبي لن يجرؤ على مصادرة الأصول الروسية
https://sarabic.ae/20251108/إعلام-المفوضية-الأوروبية-تفشل-في-إقناع-بلجيكا-بشأن-استخدام-الأصول-الروسية-1106867120.html
https://sarabic.ae/20251102/دميترييف-أوروبا-وبريطانيا-أنفقتا-أكثر-من-100-مليار-يورو-على-تمويل-الأسلحة-لأوكرانيا-1106658778.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102558981_70:0:1207:853_1920x0_80_0_0_3674847703d216f8b0610111888e606d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي

روبيو: مصادرة الأصول الروسية تهدد بعواقب غير متوقعة

04:36 GMT 13.11.2025 (تم التحديث: 05:33 GMT 13.11.2025)
© Photo / mid.ruوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
© Photo / mid.ru
تابعنا عبر
أقر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الخميس، عقب اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في أونتاريو بكندا أن مصادرة الأصول الروسية المحتملة تُنذر بعواقب غير متوقعة.
وقال للصحفيين في تعليقه على الاستخدام المحتمل للأصول السيادية الروسية: "هناك بعض العواقب غير متوقعة إذا فعلت هذا".

وأضاف روبيو أن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يتولى التعامل مع قضية الأصول الروسية داخل الإدارة الأميركية.

وأضاف: "لا أريد التعليق على هذا الأمر أو أن أتقدم عليه في أي شيء".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تُدرك معارضة بعض الدول الأوروبية استخدام الأصول الروسية لأوكرانيا.

أقر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة لم تعد تملك أهدافًا لفرض عقوبات جديدة على روسيا.

وقال للصحفيين في حديثه عن ضغوط العقوبات على روسيا: "لا أعرف ما الذي يتعين علينا فعله. لقد نفدت لدينا الأشياء التي يمكننا فرض عقوبات عليها".

وأضاف أن واشنطن، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، فرضت بالفعل عقوبات على شركتي النفط الروسيتين لوك أويل وروسنفت.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن موسكو وواشنطن اتفقتا على أن الاجتماع المقبل بين الزعيمين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب ينبغي أن يُسفرعن "نتائج ملموسة".
أوروبا..الإتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2025
إعلام: المفوضية الأوروبية تفشل في إقناع بلجيكا بشأن استخدام الأصول الروسية
8 نوفمبر, 11:06 GMT
وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن صرّح بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجهت ضربة موجعة للاقتصاد العالمي بأسره. وحسب قوله، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة ملايين البشر.

في قمة بروكسل التي عُقدت في 23 أكتوبر/تشرين الأول، لم يتفق رؤساء دول الاتحاد الأوروبي على مقترح المفوضية الأوروبية باستخدام الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي كأساس لقرض مُقدم لأوكرانيا . وسيعودون لمناقشة هذه المسألة في اجتماع المجلس الأوروبي يومي 18 و19 ديسمبر/كانون الأول.

وصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، خطط الاتحاد الأوروبي بأنها خطوة تُقوّض الثقة بمبدأ حرمة الممتلكات. وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا سترد على أي مصادرة محتملة للأصول المجمدة من قبل الدول الغربية، وتحتفظ بحقها في عدم إعادة الأموال التي تحتفظ بها الدول الغربية في روسيا.
رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
دميترييف: أوروبا وبريطانيا أنفقتا أكثر من 100 مليار يورو على تمويل الأسلحة لأوكرانيا
2 نوفمبر, 13:28 GMT
وبعد بدء العملية الروسية الخاصة، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول "مجموعة السبع"، ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، والتي بلغت نحو 300 مليار يورو.
ومن بين هذه الأموال، يوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، أحد أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.

وأفادت المفوضية الأوروبية أن "الاتحاد الأوروبي حوّل 14 مليار يورو إلى أوكرانيا، من عائدات الأصول الروسية المجمدة، بين يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول 2025".

وردًا على تجميد الأصول، فرضت روسيا قيودها الخاصة، إذ تم جمع أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة وإيراداتهم في حسابات خاصة من الفئة "ج"، ولا يمكن سحب هذه الأصول إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.
ووصفت وزارة الخارجية الروسية، تجميد الأصول الروسية في أوروبا، مرارًا وتكرارًا، بأنه "سرقة"، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل أيضًا أصول الدولة الروسية.
مصادرة الأصول الروسية قد تكلف الاتحاد الأوروبي مليارات الدولارات
سياسي صربي: الاتحاد الأوروبي لن يجرؤ على مصادرة الأصول الروسية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала