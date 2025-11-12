https://sarabic.ae/20251112/مجموعة-السبع-تدعو-لوقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-واعتبار-خط-التماس-الحالي-أساسا-للتفاوض-1107057960.html

مجموعة السبع تدعو لوقف إطلاق النار في أوكرانيا واعتبار خط التماس الحالي أساسا للتفاوض

دعت دول مجموعة السبع إلى وقف إطلاق النار فورًا في أوكرانيا، واعتبار خط التماس الحالي بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية أساسًا لمفاوضات تسوية الصراع. 12.11.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان مشترك عقب اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في كندا: "أكدنا مجدداً على الحاجة الماسة إلى وقف فوري لإطلاق النار، واتفقنا على أن خط التماس الحالي ينبغي أن يكون نقطة انطلاق للمفاوضات".وأردف البيان: "لقد أخذنا علماً بالمناقشات الجارية بشأن مجموعة واسعة من خيارات التمويل، بما في ذلك الاستخدام المنسق الإضافي للأصول السيادية الروسية المجمدة في ولاياتنا القضائية لدعم أوكرانيا".وأفادت المفوضية الأوروبية أنه في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول الماضي 2025، حوّل الاتحاد الأوروبي 14 مليار يورو إلى أوكرانيا من عائدات الأصول الروسية المجمدة.ردًا على تجميد الأصول، فرضت روسيا قيودها الخاصة: تُجمع أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة وإيراداتها في حسابات خاصة من الفئة "ج". ولا يجوز سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة. وأضاف أن روسيا لديها أيضًا خيار حجب الأموال التي تحتفظ بها الدول الغربية عن روسيا.

