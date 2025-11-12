https://sarabic.ae/20251112/مجموعة-السبع-تدعو-لوقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-واعتبار-خط-التماس-الحالي-أساسا-للتفاوض-1107057960.html
مجموعة السبع تدعو لوقف إطلاق النار في أوكرانيا واعتبار خط التماس الحالي أساسا للتفاوض
مجموعة السبع تدعو لوقف إطلاق النار في أوكرانيا واعتبار خط التماس الحالي أساسا للتفاوض
سبوتنيك عربي
دعت دول مجموعة السبع إلى وقف إطلاق النار فورًا في أوكرانيا، واعتبار خط التماس الحالي بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية أساسًا لمفاوضات تسوية الصراع. 12.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-12T21:23+0000
2025-11-12T21:23+0000
2025-11-12T21:36+0000
مجموعة السبع الكبار
تجميد الأصول
أخبار روسيا
روسيا
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/15/1094000167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c0af62135f8cd99ffb13087691c17057.jpg
وجاء في بيان مشترك عقب اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في كندا: "أكدنا مجدداً على الحاجة الماسة إلى وقف فوري لإطلاق النار، واتفقنا على أن خط التماس الحالي ينبغي أن يكون نقطة انطلاق للمفاوضات".وأردف البيان: "لقد أخذنا علماً بالمناقشات الجارية بشأن مجموعة واسعة من خيارات التمويل، بما في ذلك الاستخدام المنسق الإضافي للأصول السيادية الروسية المجمدة في ولاياتنا القضائية لدعم أوكرانيا".وأفادت المفوضية الأوروبية أنه في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول الماضي 2025، حوّل الاتحاد الأوروبي 14 مليار يورو إلى أوكرانيا من عائدات الأصول الروسية المجمدة.ردًا على تجميد الأصول، فرضت روسيا قيودها الخاصة: تُجمع أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة وإيراداتها في حسابات خاصة من الفئة "ج". ولا يجوز سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة. وأضاف أن روسيا لديها أيضًا خيار حجب الأموال التي تحتفظ بها الدول الغربية عن روسيا.
https://sarabic.ae/20251003/مجموعة-السبع-تمول-أوكرانيا-بأكثر-من-25-مليار-دولار-من-عوائد-الأصول-الروسية-المجمدة-في-2025-1105562242.html
https://sarabic.ae/20250617/الخارجية-الروسية-النتيجة-الرئيسية-لاجتماع-مجموعة-السبع--إقرارها--بأضرار-العقوبات-ضد-روسيا-1101738242.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/15/1094000167_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65e451b2343ffe610cac7dd71bd31b1e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مجموعة السبع الكبار, تجميد الأصول, أخبار روسيا, روسيا, أخبار العالم الآن, العالم
مجموعة السبع الكبار, تجميد الأصول, أخبار روسيا, روسيا, أخبار العالم الآن, العالم
مجموعة السبع تدعو لوقف إطلاق النار في أوكرانيا واعتبار خط التماس الحالي أساسا للتفاوض
21:23 GMT 12.11.2025 (تم التحديث: 21:36 GMT 12.11.2025)
دعت دول مجموعة السبع إلى وقف إطلاق النار فورًا في أوكرانيا، واعتبار خط التماس الحالي بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية أساسًا لمفاوضات تسوية الصراع.
وجاء في بيان مشترك عقب اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في كندا: "أكدنا مجدداً على الحاجة الماسة إلى وقف فوري لإطلاق النار، واتفقنا على أن خط التماس الحالي ينبغي أن يكون نقطة انطلاق للمفاوضات".
وأضاف البيان: "تواصل دول مجموعة السبع مناقشة خيارات تمويل أوكرانيا، بما في ذلك الاستخدام المنسق للأصول الروسية المجمدة".
وأردف البيان: "لقد أخذنا علماً بالمناقشات الجارية بشأن مجموعة واسعة من خيارات التمويل، بما في ذلك الاستخدام المنسق الإضافي للأصول السيادية الروسية المجمدة
في ولاياتنا القضائية لدعم أوكرانيا".
بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، والتي بلغت حوالي 300 مليار يورو، ويُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو من هذا المبلغ في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى يوروكلير البلجيكي، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.
وأفادت المفوضية الأوروبية أنه في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول الماضي 2025، حوّل الاتحاد الأوروبي 14 مليار يورو إلى أوكرانيا من عائدات الأصول الروسية المجمدة
.
ردًا على تجميد الأصول، فرضت روسيا قيودها الخاصة
: تُجمع أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة وإيراداتها في حسابات خاصة من الفئة "ج". ولا يجوز سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.
ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا مرارا بأنه سرقة، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل أيضًا أصول الدولة الروسية.
وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة
. وأضاف أن روسيا لديها أيضًا خيار حجب الأموال التي تحتفظ بها الدول الغربية عن روسيا.