باكستان وروسيا توقعان مذكرات تفاهم وبروتوكلات مهمة في مجالات مختلفة

باكستان وروسيا توقعان مذكرات تفاهم وبروتوكلات مهمة في مجالات مختلفة

وقال "راديو باكستان" الحكومي: "اختتمت اليوم في إسلام آباد أعمال اللجنة الحكومية الباكستانية الروسية العاشرة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بتوقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات هامة في مختلف القطاعات".وأضاف "راديو باكستان": "ترأس الجلسة وزير الطاقة سردار أويس ليغاري ونظيره الروسي سيرغي تسيفيلي؛ أكد الجانبان التزامهما بشراكة واسعة وتطلعية تدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية لباكستان وروسيا الاتحادية، وتسهم في الاستقرار والترابط الإقليمي".من جهتها، قالت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية "أسوشيتد برس باكستان" إن "الجانبين أكدا على أهمية استمرار التعاون لتسهيل المعارض التجارية، والتبادلات بين مجتمعات الأعمال، وتحسين وصول المنتجات الباكستانية الرئيسية إلى الأسواق، بما في ذلك المنسوجات، والسلع الرياضية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والمنتجات الهندسية، والسلع الزراعية".وفي المجال الإعلامي، وقع الجانبان مذكرة تفاهم بين وكالة "أسوشيتد برس الباكستانية" و وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء لتعزيز التعاون الإعلامي والتبادل المهني.وفي مجال الطاقة، أشار الجانبان إلى المشاركة الإيجابية في قطاعي النفط والغاز، والفرص المتاحة في أطر توريد الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال، وأهمية التعاون التقني.ووفقاً لوكالة الأنباء الحكومية في باكستان، تم الاتفاق على عقد الدورة الحادية عشرة للجنة الحكومية الباكستانية الروسية في روسيا عام 2026 في مواعيد مناسبة للطرفين.وبوقت سابق من اليوم، أكد وزير الطاقة الروسي، سيرغي تسيفيليف، أن روسيا وباكستان تقومان بتقييم مشاريع مشتركة واعدة في مجال استكشاف وتطوير الهيدروكربون، مشيرًا إلى أن شركات النفط والغاز الروسية مهتمة بتطوير الأعمال في باكستان.

