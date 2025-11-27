https://sarabic.ae/20251127/سماش-باكستان-تكشف-عن-صاروخ-باليستي-متطور-مضاد-للسفن-فيديو-1107550217.html
"سماش"... باكستان تكشف عن صاروخ باليستي متطور مضاد للسفن... فيديو
"سماش"... باكستان تكشف عن صاروخ باليستي متطور مضاد للسفن... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت باكستان عن نجاح تجربة بحرية لصاروخها الباليستي المحلي الصنع المضاد للسفن "سماش"، الذي تصل سرعته إلى 8 ماخ، وصُمم لتوجيه ضربات سريعة وعالية القوة ضد أهداف... 27.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-27T13:10+0000
2025-11-27T13:10+0000
2025-11-27T13:10+0000
وسائط متعددة
نادي الفيديو
باكستان
تجربة إطلاق صاروخ
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107550293_0:0:517:290_1920x0_80_0_0_62637ea64eb0c2abb8a2c481dd45f334.png
وأوضحت العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية، في بيان، أن الصاروخ أُطلق من سفينة حربية محلية الصنع، لافتة إلى أنه يتميز بقدرته على إصابة الأهداف البحرية والبرية بدقة عالية.ويختلف صاروخ "سماش" عن صواريخ "كروز" التقليدية، إذ يتبع مسارا شبه باليستي، إذ يرتفع بسرعة إلى ارتفاع محدد قبل الانقضاض على هدفه بسرعات فرط صوتية، بدلاً من الطيران على ارتفاع منخفض لفترات طويلة. وتشير باكستان إلى أن هذا المسار يمنح الصاروخ مزايا واضحة في المواجهات البحرية الحديثة.شاب عربي ينفذ حركة بهلوانية على متن مروحية عسكرية ويحطم رقم "غينيس" العالمي... فيديوروبوت روسي يستعرض مهاراته في الرقص أمام بوتين... فيديو
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107550293_60:0:447:290_1920x0_80_0_0_e8b8ed54eb0496906d0c6b9c01f7b542.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, باكستان, تجربة إطلاق صاروخ, أخبار العالم الآن
نادي الفيديو, باكستان, تجربة إطلاق صاروخ, أخبار العالم الآن
"سماش"... باكستان تكشف عن صاروخ باليستي متطور مضاد للسفن... فيديو
أعلنت باكستان عن نجاح تجربة بحرية لصاروخها الباليستي المحلي الصنع المضاد للسفن "سماش"، الذي تصل سرعته إلى 8 ماخ، وصُمم لتوجيه ضربات سريعة وعالية القوة ضد أهداف سطحية.
وأوضحت العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية، في بيان، أن الصاروخ أُطلق من سفينة حربية محلية الصنع، لافتة إلى أنه يتميز بقدرته على إصابة الأهداف البحرية والبرية بدقة عالية.
وأشار البيان إلى أن النظام مزود بأحدث تقنيات التوجيه ويمتلك قدرات مناورة متقدمة، مؤكداً أن التجربة تمثل دليلاً على التقدم التقني لباكستان وعلى التزام قواتها البحرية بحماية مصالحها الوطنية.
ويختلف صاروخ "سماش" عن صواريخ "كروز" التقليدية، إذ يتبع مسارا شبه باليستي، إذ يرتفع بسرعة إلى ارتفاع محدد قبل الانقضاض على هدفه بسرعات فرط صوتية، بدلاً من الطيران على ارتفاع منخفض لفترات طويلة. وتشير باكستان إلى أن هذا المسار يمنح الصاروخ مزايا واضحة في المواجهات البحرية الحديثة.