عربي
https://sarabic.ae/20251119/روبوت-روسي-يستعرض-مهاراته-في-الرقص-أمام-بوتين-فيديو-1107292208.html
روبوت روسي يستعرض مهاراته في الرقص أمام بوتين... فيديو
روبوت روسي يستعرض مهاراته في الرقص أمام بوتين... فيديو
أفاد مراسل "سبوتنيك" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعرف على أول روبوت ذكاء اصطناعي من "سبيربنك" خلال مؤتمر دولي حول الذكاء الاصطناعي.
وسائط متعددة
نادي الفيديو
روسيا
روبوت
فلاديمير بوتين
ذكاء اصطناعي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/13/1107292320_122:0:1711:894_1920x0_80_0_0_1e96cd9a5e67ad80f882685ce53f2089.png
حيث حضر رئيس الدولة مؤتمر سبيربنك "رحلة الذكاء الاصطناعي 2025" في موسكو اليوم الأربعاء.وخلال جولته في المعرض، عرض على بوتين أول روبوت ذكاء اصطناعي مجسم، يشبه في بنيته الإنسان يُدعى "غرين"، والذي صممه وجمعه مهندسو سبيربنك ليصبح مساعدا عالميا، ويظهر الفيديو ترحيب الروبوت بالرئيس الروسي بداية لزيارته المعرض.ثم يعرف الرويوت عن اسمه ويبدأ ياستعراض مهاراته، وتفاعله مع الأشياء المحيطة.
الأخبار
ar_EG
16:36 GMT 19.11.2025 (تم التحديث: 17:09 GMT 19.11.2025)
أفاد مراسل "سبوتنيك" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعرف على أول روبوت ذكاء اصطناعي من "سبيربنك" خلال مؤتمر دولي حول الذكاء الاصطناعي.
حيث حضر رئيس الدولة مؤتمر سبيربنك "رحلة الذكاء الاصطناعي 2025" في موسكو اليوم الأربعاء.
وخلال جولته في المعرض، عرض على بوتين أول روبوت ذكاء اصطناعي مجسم، يشبه في بنيته الإنسان يُدعى "غرين"، والذي صممه وجمعه مهندسو سبيربنك ليصبح مساعدا عالميا،

وقد أدى الروبوت رقصة تعلمها مؤخرا للرئيس، ثم أظهر لاحقا كيف يمكنه التفاعل مع الأغراض في العالم الحقيقي.

ويظهر الفيديو ترحيب الروبوت بالرئيس الروسي بداية لزيارته المعرض.
ثم يعرف الرويوت عن اسمه ويبدأ ياستعراض مهاراته، وتفاعله مع الأشياء المحيطة.
عرض مميز للروبوتات وسط موسكو ضمن منتدى مستقبل المدن الذكية لدول "بريكس".. فيديو
"تحقق بنفسك".. الرئيس الصيني يمازح نظيره الكوري الجنوبي بعد إهدائه هاتفي "شاومي"... فيديو
كيف تسببت "كلاود فلير" في تعطيل مواقع إنترنت عالمية؟
