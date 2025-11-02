"تحقق بنفسك".. الرئيس الصيني يمازح نظيره الكوري الجنوبي بعد إهدائه هاتفي "شاومي"... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
13:03 GMT
37 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:41 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
17:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يثير تساؤلات خطيرة ... قوات سورية تبدأ بالتدريب و استخدام ثكنات عسكرية تركية
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:34 GMT
26 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
12:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:41 GMT
18 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
البنتاغون يوافق على إمداد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
https://sarabic.ae/20251102/تحقق-بنفسك-الرئيس-الصيني-يمازح-نظيره-الكوري-الجنوبي-بعد-إهدائه-هاتفي-شاومي-فيديو-1106662851.html
"تحقق بنفسك".. الرئيس الصيني يمازح نظيره الكوري الجنوبي بعد إهدائه هاتفي "شاومي"... فيديو
"تحقق بنفسك".. الرئيس الصيني يمازح نظيره الكوري الجنوبي بعد إهدائه هاتفي "شاومي"... فيديو
سبوتنيك عربي
أهدى الرئيس الصيني شي جين بينغ الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ هاتف "شاومي"، وطلب منه على سبيل المزاح التحقق من وجود "باب خلفي". 02.11.2025, سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أهدى الرئيس الصيني شي جين بينغ الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ هاتف "شاومي"، وطلب منه على سبيل المزاح التحقق من وجود "باب خلفي".
انتشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" يُظهر الرئيس الصيني شي جين بينغ وهو يُهدي الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ هاتفا ذكيا من إنتاج شركة "شاومي"، ويطلب منه مازحا "التحقق مما إذا كان به باب خلفي"، بعد سؤال عن أمن الاتصالات، في إشارة إلى مخاوف من التجسس.
وبدا الحاضرون في الاجتماع متفاجئين من هذه المزحة غير المألوفة، ثم ضحكوا، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانبين على الموقف.
وحصد الفيديو آلاف المشاهدات في غضون ساعات، وأثار سيلا من التعليقات التي تراوحت بين السخرية والقلق، نظرا للرمزية التقنية والسياسية لمصطلح "الباب الخلفي"، وهو مصطلح شهير في أمن المعلومات، يستخدم عادة لوصف الثغرات الأمنية التي يُمكن استغلالها للتجسس أو المراقبة الإلكترونية.
تسلط هذه الحادثة الضوء على الشكوك التي قد تثار تجاه شركات التكنولوجيا، التي قد تُتهم بالتسبب بمخاطر أمنية.
ويفسر مراقبون تصريح شي على أنه "مزيج رمزي من الثقة والتحدي، في عالم أصبحت فيه الهواتف الذكية أدوات مراقبة محتملة".
الصين تكشف عن أول روبوت ذكي قابل للتعديل بالكامل... فيديو
الروبوت الصيني يدهش العالم بقدرته على سحب سيارة تزن 1.4 طن... فيديو
