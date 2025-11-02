"تحقق بنفسك".. الرئيس الصيني يمازح نظيره الكوري الجنوبي بعد إهدائه هاتفي "شاومي"... فيديو
16:12 GMT 02.11.2025 (تم التحديث: 16:13 GMT 02.11.2025)
© Sputnik . / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستقبل نظيره الصيني شي جين بينغ في الكرملين
أهدى الرئيس الصيني شي جين بينغ الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ هاتف "شاومي"، وطلب منه على سبيل المزاح التحقق من وجود "باب خلفي".
انتشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" يُظهر الرئيس الصيني شي جين بينغ وهو يُهدي الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ هاتفا ذكيا من إنتاج شركة "شاومي"، ويطلب منه مازحا "التحقق مما إذا كان به باب خلفي"، بعد سؤال عن أمن الاتصالات، في إشارة إلى مخاوف من التجسس.
وبدا الحاضرون في الاجتماع متفاجئين من هذه المزحة غير المألوفة، ثم ضحكوا، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانبين على الموقف.
وحصد الفيديو آلاف المشاهدات في غضون ساعات، وأثار سيلا من التعليقات التي تراوحت بين السخرية والقلق، نظرا للرمزية التقنية والسياسية لمصطلح "الباب الخلفي"، وهو مصطلح شهير في أمن المعلومات، يستخدم عادة لوصف الثغرات الأمنية التي يُمكن استغلالها للتجسس أو المراقبة الإلكترونية.
تسلط هذه الحادثة الضوء على الشكوك التي قد تثار تجاه شركات التكنولوجيا، التي قد تُتهم بالتسبب بمخاطر أمنية.
ويفسر مراقبون تصريح شي على أنه "مزيج رمزي من الثقة والتحدي، في عالم أصبحت فيه الهواتف الذكية أدوات مراقبة محتملة".