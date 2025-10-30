https://sarabic.ae/20251030/الروبوت-الصيني-يدهش-العالم-بقدرته-على-سحب-سيارة-تزن-14-طن-فيديو-1106576479.html
الروبوت الصيني يدهش العالم بقدرته على سحب سيارة تزن 1.4 طن... فيديو
الروبوت الصيني يدهش العالم بقدرته على سحب سيارة تزن 1.4 طن... فيديو
أثار روبوت صيني إعجاب المتابعين بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يستعرض قوته الاستثنائية، حيث تمكن من سحب سيارة يبلغ وزنها نحو 1.4 طن بكل سهولة، رغم أن وزنه لا... 30.10.2025
2025-10-30T20:56+0000
2025-10-30T20:56+0000
2025-10-30T20:56+0000
ويُظهر هذا الإنجاز التقدم الكبير الذي حققته شركة صينية في مجال تطوير الروبوتات الذكية، إذ يجمع الروبوت بين الخفة في الوزن والقوة في الأداء، مما يعزز استخداماته المستقبلية في مجالات متعددة مثل الإنقاذ والمساعدة الصناعية.
الروبوت الصيني يدهش العالم بقدرته على سحب سيارة تزن 1.4 طن... فيديو
أثار روبوت صيني إعجاب المتابعين بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يستعرض قوته الاستثنائية، حيث تمكن من سحب سيارة يبلغ وزنها نحو 1.4 طن بكل سهولة، رغم أن وزنه لا يتجاوز 35 كيلوغرامًا فقط.
ويُظهر هذا الإنجاز التقدم الكبير الذي حققته شركة صينية في مجال تطوير الروبوتات الذكية، إذ يجمع الروبوت بين الخفة في الوزن والقوة في الأداء، مما يعزز استخداماته المستقبلية في مجالات متعددة مثل الإنقاذ والمساعدة الصناعية.